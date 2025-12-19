90 phút ngược dòng, HCV gọi tên U22 Việt Nam ở đêm huyền diệu Rajamangala

Trên sân Rajamangala (Bangkok, Thái Lan), U22 Việt Nam rơi vào thế bất lợi khi để chủ nhà Thái Lan dẫn trước 2-0, nhưng vẫn tạo nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để thắng 3-2, qua đó giành huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 33.

Kịch bản khó tin được viết nên tại Rajamangala khi U22 Thái Lan kiểm soát thế trận, chơi áp đảo và tạo ra lợi thế 2-0 sau 45 phút đầu tiên. Cánh cửa chiến thắng tưởng như đã rộng mở với đội chủ nhà. Thế nhưng, trong nghịch cảnh, U22 Việt Nam không gục ngã. Bản lĩnh của các cầu thủ cùng những điều chỉnh kịp thời, hợp lý từ HLV Kim Sang Sik đã tạo nên một diện mạo hoàn toàn khác trong hiệp hai, mở ra màn ngược dòng giàu cảm xúc.

Phút 21, mành lưới U22 Việt Nam rung lên sau cú đá phạt đầy kỹ thuật của Yotsakon. Dù thủ môn Trung Kiên đã chạm tay vào bóng, nỗ lực cứu thua vẫn không đủ để ngăn bàn mở tỉ số cho U22 Thái Lan. Đó cũng là pha lập công thứ 7 của tiền đạo mang áo số 9 tại SEA Games năm nay.

Chỉ 4 phút sau, từ ngoài vòng cấm, thủ quân Seksan tung cú dứt điểm đầy uy lực và chính xác, loại bỏ nỗ lực truy cản của Hiểu Minh lẫn pha bay người trong vô vọng của thủ thành Trung Kiên, qua đó nới rộng cách biệt cho “Voi chiến” (Ảnh: Tiến Tuấn).

Hiệp một khép lại với thế trận bất lợi cho U22 Việt Nam. Tuyến giữa bị đối phương kiểm soát chặt chẽ khiến các pha triển khai tấn công của đoàn quân áo đỏ thiếu sự kết nối và không tạo được sức ép đáng kể về phía khung thành đội chủ nhà.

Bước ngoặt đầu tiên của trận đấu đến ở phút 28, khi trung vệ cao 1m90 của U22 Thái Lan dính chấn thương và buộc phải rời sân trong nước mắt.

Sự xáo trộn bất ngờ này khiến hệ thống phòng ngự của “Voi chiến” không còn giữ được sự chắc chắn như trước, kéo đến sự sụp đổ hoàn toàn trong hiệp 2.

Bị dẫn trước và rơi vào thế khó, nhiều người cho rằng trận chung kết đã ngả ngũ. Nhưng sau giờ nghỉ, U22 Việt Nam trở lại với một diện mạo khác.

Những điều chỉnh hợp lý của HLV Kim Sang Sik cùng tinh thần không chịu buông xuôi đã giúp đội bóng áo đỏ từng bước giành lại thế trận, mở ra cuộc lội ngược dòng đầy cảm xúc trong hiệp hai.

Từ một pha phối hợp mạch lạc ở trung lộ giữa Thái Sơn và Đình Bắc buộc hàng thủ Thái Lan phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, Đình Bắc dứt điểm gọn gàng vào góc xa, đánh bại thủ môn chủ nhà và thắp lại hy vọng cho đoàn quân áo đỏ.

Phút 58, Văn Thuận tung cú sút xa buộc hàng thủ Thái Lan phá bóng hết đường biên. Từ quả phạt góc sau đó, chính cầu thủ vào sân thay người này treo bóng đầy khó chịu, khiến Waris lúng túng phản lưới nhà trong tình huống chịu sức ép trực tiếp từ Lý Đức.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên với tỷ số hòa 2-2. U22 Việt Nam chỉ thiếu chút may mắn để có màn lội ngược dòng kinh điển trên sân nhà của Thái Lan. Hai đội sẽ bước vào hiệp phụ để phân định thắng thua.

Ngay phút thứ 6 của hiệp phụ thứ nhất, U22 Việt Nam vượt lên dẫn 3-2 sau pha đá bồi của Thanh Nhàn. Công đầu thuộc về Văn Thuận với pha xử lý bình tĩnh, trước khi tung cú sút khiến thủ môn không thể bắt dính bóng (Ảnh: Mạnh Quân).

Quãng thời gian ít ỏi còn lại không đủ để Thái Lan thêm một lần làm rung mành lưới U22 Việt Nam. Trên khán đài Rajamangala, bầu không khí dần lắng xuống, nhường chỗ cho sự im lặng khó tin của chủ nhà và những tiếng reo hò vỡ òa từ góc khán đài nhỏ nơi các CĐV Việt Nam hiện diện.

U22 Việt Nam hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục, giành tấm huy chương vàng SEA Games 33 ngay trên sân nhà của Thái Lan, một chiến thắng không chỉ được đo bằng tỷ số, mà bằng bản lĩnh, niềm tin và sự trưởng thành của cả một thế hệ.

Sau trận đấu, HLV U22 Thái Lan Thawatchai Damrong-Ongtrakul thẳng thắn chỉ ra những hạn chế của U22 Thái Lan, đồng thời thừa nhận đối thủ Việt Nam sở hữu nền tảng thể lực vượt trội. Theo ông, sự khác biệt nằm ở khả năng duy trì cường độ thi đấu, càng về cuối trận, U22 Việt Nam càng bền bỉ và dẻo dai, trong khi đội chủ nhà nhanh chóng xuống sức. “Hiệp một chúng tôi dẫn 2-0, nhưng đầu hiệp hai đã để rút ngắn còn 1-2. Từ thời điểm đó, U22 Việt Nam nắm được đà trận đấu”, ông chia sẻ.