Chỉ 6 tháng sau khi được trao hợp đồng hai năm và giúp Man Utd trở lại Champions League, HLV Michael Carrick đã bất ngờ mất việc. Sự lạc quan tại Old Trafford sau khi "Quỷ đỏ" cán đích thứ ba ở Ngoại hạng Anh và Bruno Fernandes trải qua mùa giải phá kỷ lục dưới sự dẫn dắt của Carrick đã nhanh chóng tan biến. Khởi đầu thảm họa ở mùa giải mới khiến nhiệm kỳ của nhà cầm quân người Anh kết thúc chóng vánh.

Man Utd sa thải HLV Carrick vào ngày 12/11 (Ảnh: Getty).

Những vấn đề của Man Utd lớn hơn nhiều so với vị trí HLV trưởng. Tuy nhiên, khi thành tích sa sút nghiêm trọng, người đầu tiên phải trả giá thường là nhà cầm quân trên băng ghế chỉ đạo.

Vậy điều gì khiến Man Utd chuyển từ niềm vui giành vé trở lại Champions League hồi tháng 5 sang cuộc tìm kiếm HLV mới chỉ sau 6 tháng? Đâu là những nguyên nhân khiến triều đại của Carrick nhanh chóng đi chệch hướng?

Không được đầu tư đủ lực lượng trong mùa hè

Man Utd đang phải đối mặt với những chỉ trích gay gắt về chính sách chuyển nhượng mùa hè, khi đội bóng thành Mancheser không được đầu tư đủ lực lượng để chuẩn bị cho mùa giải Champions League sắp tới. Dù đã chi ra hàng trăm triệu bảng trong hơn một thập kỷ qua, tình hình tài chính khó khăn hiện tại, một phần do các thương vụ kém hiệu quả và khoản nợ từ gia đình Glazer, đã khiến "Quỷ đỏ" không thể tăng cường đội hình một cách cần thiết.

Việc trở lại Champions League sau hai năm vắng bóng lẽ ra phải là động lực để Man Utd củng cố lực lượng. Tuy nhiên, đội hình hiện tại của HLV Carrick vẫn còn nhiều lỗ hổng và chưa được kiểm chứng đầy đủ dưới áp lực của một mùa giải khắc nghiệt. Carrick cần nhiều lựa chọn hơn và quan trọng nhất là những cầu thủ có chất lượng tốt hơn để cạnh tranh ở cả đấu trường quốc nội và châu Âu.

Carlos Baleba (giữa) là một trong ba tiền vệ Man Utd chiêu mộ trong hè 2026 (Ảnh: Getty).

Man Utd đã chi 150 triệu bảng để tái thiết tuyến giữa với ba bản hợp đồng Carlos Baleba, Youri Tielemans và Andrey Santos. Tuy nhiên, việc mất Casemiro (hết hạn hợp đồng) và Manuel Ugarte (chấn thương nặng) đồng nghĩa với việc "Quỷ đỏ" chỉ thực sự tăng cường thêm một cầu thủ cho khu vực này. Câu hỏi đặt ra là liệu những tân binh này có thể thay thế được chất lượng của Casemiro, ngay cả khi tiền vệ người Brazil đã 34 tuổi và không còn ở đỉnh cao phong độ? Khả năng đá phạt của Casemiro, người đã ghi bàn mở tỷ số trong ba chiến thắng của Carrick mùa trước từ những tình huống cố định, chắc chắn là một khoảng trống lớn.

Ngoài ra, Man Utd cũng không chiêu mộ thêm một tiền đạo dự phòng, bất chấp việc Benjamin Sesko đang phải điều trị chấn thương xương ống chân. Hàng phòng ngự cũng không được tăng cường, dù đội bóng đã để thủng lưới tới 50 bàn tại Ngoại hạng Anh ở mùa giải trước. Tất cả những điều này cho thấy công tác xây dựng đội hình của Man Utd đang thiếu hiệu quả và thiếu tầm nhìn.

Đây không phải lần đầu tiên Man Utd mắc phải sai lầm này. Trong quá khứ, họ từng đầu tư mạnh để giành vé dự Champions League nhưng lại không tiếp tục củng cố lực lượng trong mùa hè tiếp theo, dẫn đến việc không thể duy trì thành công. Điều này đã góp phần khiến "Quỷ đỏ" không thể giành vé dự Champions League trong hai mùa giải liên tiếp kể từ các mùa 2019-2020 và 2020-2021. Bất kỳ HLV trưởng hay nhà cầm quân nào cũng rất khó thành công nếu không được xây dựng một đội hình phù hợp và có chiều sâu.

Sự thay đổi chiến thuật không mang lại hiệu quả

Lối chơi đơn giản, dựa trên những pha chuyển trạng thái nhanh và phản công sắc bén, từng giúp HLV Carrick gặt hái thành công vang dội ở mùa giải trước với 12 chiến thắng trong 17 trận đấu, dường như đã không còn phát huy tác dụng. Man Utd đang chật vật tìm lại phong độ, và những điều chỉnh chiến thuật của vị thuyền trưởng này đang bị đặt dấu hỏi.

Trước đây, "Quỷ đỏ" nổi tiếng với khả năng nhường quyền kiểm soát bóng, lùi sâu phòng ngự và bất ngờ tăng tốc trong những pha phản công chớp nhoáng. Lối chơi này mang đến sự hấp dẫn và hiệu quả tức thì, nhưng có vẻ như không thể duy trì lâu dài khi đối đầu với những đối thủ cũng muốn áp dụng chiến thuật tương tự. Điều này buộc Man Utd phải thay đổi, chủ động kiểm soát bóng và áp đặt thế trận nhiều hơn.

HLV Carrick chưa thực sự để lại dấu ấn chiến thuật tại Man Utd (Ảnh: Getty).

Thống kê cho thấy, tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình của Man Utd đã tăng từ 49,1% trong 17 trận dưới thời Carrick mùa trước lên 54,8% ở mùa giải năm nay. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Man Utd cũng tăng nhẹ, trong khi số cú sút trung bình mỗi trận tăng từ 14,4 lên 19,3. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những số liệu này của "Quỷ đỏ" mới chỉ được thống kê qua 10 trận tại Ngoại hạng Anh, và phần lớn đối thủ của Man Utd là những đội bóng được đánh giá thấp hơn, ngoại trừ Man City, Tottenham và Bournemouth.

Rõ ràng, Man Utd đang nỗ lực trở thành một đội bóng kiểm soát thế trận, và sự thay đổi này có thể cần thêm thời gian để phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, thực tế cho thấy cách tiếp cận mới không hoạt động như kỳ vọng. Hệ thống chiến thuật dưới thời Carrick cũng không giúp hàng phòng ngự cải thiện. Man Utd chưa xây dựng được cấu trúc pressing (gây áp lực) đồng bộ, trong khi những khoảng trống lớn xuất hiện ở nhiều khu vực trên sân. Trận hòa Aston Villa 4-4 mới đây là minh chứng rõ ràng nhất cho những hạn chế này.

Một phần nguyên nhân có thể đến từ phong độ của các cầu thủ và việc họ không thể thực hiện đúng những yêu cầu của ban huấn luyện. Tuy nhiên, nhiệm vụ của Carrick cùng các cộng sự là triển khai thành công kế hoạch chiến thuật đã đề ra, và hiện họ phải đối mặt với áp lực lớn để tìm ra giải pháp cho những vấn đề đang tồn tại.

Phong độ sa sút của Bruno Fernandes

Khi cầu thủ chủ chốt của một đội bóng không thể hiện được phong độ tốt nhất, cả tập thể sẽ phải đối mặt với vô vàn khó khăn. Điều này đang trở thành hiện thực đáng lo ngại tại Old Trafford, khi nguồn sáng tạo chính của Man Utd là Bruno Fernandes đang trải qua giai đoạn sa sút nghiêm trọng.

Fernandes với đẳng cấp và vai trò trung tâm trong đội hình từng là người có thể che lấp nhiều vấn đề của "Quỷ đỏ". Anh là "bộ não" trên sân, kiến tạo lối chơi dưới thời sáu HLV khác nhau trong 6 năm rưỡi qua. Tuy nhiên, những màn trình diễn gần đây của tiền vệ người Bồ Đào Nha đang khiến người hâm mộ lo lắng.

Phong độ của Bruno Fernandes sa sút mạnh trong mùa giải hiện tại (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý, Fernandes không được ra sân trong trận đấu với Bournemouth sau khi công khai chỉ trích chiến thuật của đội bóng trong trận gặp Como trước đó. Đây là một dấu hiệu cho thấy những căng thẳng nội bộ đang gia tăng.

Mùa giải trước, Fernandes đã lập kỷ lục kiến tạo tại Ngoại hạng Anh với 21 lần dọn cỗ, trong đó có 12 pha kiến tạo dưới thời Carrick ở nửa sau mùa giải. Anh cũng đóng góp 4 bàn thắng, chứng tỏ tầm ảnh hưởng to lớn của mình.

Thế nhưng, ở mùa giải năm nay, sự đóng góp của Fernandes vào các bàn thắng tại Ngoại hạng Anh chỉ gói gọn trong hai trận đấu. Đó là chiến thắng 5-2 trước tân binh Ipswich Town, nơi anh lập hat-trick và kiến tạo một bàn, và trận đấu với Aston Villa, nơi anh ghi bàn từ chấm phạt đền và có một pha kiến tạo.

Đáng báo động hơn, chiến thắng trước Ipswich vẫn là lần duy nhất Man Utd giành trọn ba điểm tại giải đấu hàng đầu nước Anh mùa này. Điều này cho thấy sự phụ thuộc quá lớn vào phong độ của Fernandes và khi anh không thể tỏa sáng, cả đội bóng cũng chìm trong khó khăn.

Những màn trình diễn dưới mức kỳ vọng của tiền vệ 32 tuổi đã góp phần không nhỏ vào khởi đầu mùa giải tồi tệ của Man Utd, thậm chí còn được xem là một trong những nguyên nhân khiến HLV Carrick mất việc.

Hiện tại, Fernandes vẫn là nhân tố then chốt để Man Utd vận hành hiệu quả. Nếu anh không thể tìm lại phong độ cao nhất, hệ thống của "Quỷ đỏ" gần như không thể hoạt động trơn tru, và tương lai của đội bóng sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức.

Những vấn đề về chấn thương

Man Utd đang phải vật lộn với một danh sách chấn thương dài, khiến những hạn chế trong công tác đầu tư lực lượng của đội bóng trở nên trầm trọng hơn. Dù nhiều người có thể xem đây là lời bào chữa, nhưng thực tế không thể phủ nhận tác động tiêu cực của tình hình này đến màn trình diễn của "Quỷ đỏ".

Trước thất bại 1-4 trước Como tại Champions League vào ngày 21/10, Man Utd đã thiếu vắng tới 8 cầu thủ đội một, bao gồm cả Ugarte. Thêm vào đó, việc Leny Yoro bị treo giò trong chuyến làm khách tại Italy, càng làm suy yếu đội hình. Đáng chú ý, cả hai hậu vệ trái giàu kinh nghiệm là Luke Shaw và Patrick Dorgu đều vắng mặt. Đây là vị trí mà Man Utd đã cần tăng cường trong mùa hè, đặc biệt khi Shaw có tiền sử chấn thương kéo dài.

Chấn thương của Sesko (phải) ảnh hưởng mạnh tới khả năng ghi bàn của Man Utd (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, tổn thất lớn nhất đối với Man Utd mùa này chắc chắn là Benjamin Sesko, người vẫn đang phải vật lộn với vấn đề ở xương ống chân. Sự vắng mặt của tiền đạo người Slovenia đã ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng ghi bàn của đội bóng.

Man Utd chỉ ghi được hơn một bàn trong 6/14 trận trên mọi đấu trường mùa này. Sesko đã đá chính ở hai trận trong số đó và ghi bàn sau khi vào sân từ ghế dự bị ở một trận khác. Anh từng đánh đầu ghi bàn ở những phút cuối trong trận đấu với Everton hồi tháng 9, trước khi Man Utd bị đối thủ gỡ hòa 2-2. 4 ngày sau, Sesko đá chính và ghi bàn trong chiến thắng 4-0 trên sân nhà trước Sabah tại Champions League. Tiền đạo này cũng góp mặt trong trận thua Brighton tại League Cup, nơi Man Utd để đối thủ ngược dòng thắng 3-2 ngay tại Old Trafford dù từng dẫn trước hai bàn.

Nhìn chung, Man Utd chơi tốt hơn đôi chút khi có Sesko trong đội hình, bởi tiền đạo này mang đến một điểm đến rõ ràng cho những đợt tấn công. Việc HLV Carrick không có phương án thay thế tương xứng đã ảnh hưởng đáng kể đến màn trình diễn của đội bóng.

Ngoài Sesko, những chấn thương khác của các cầu thủ quan trọng cũng khiến HLV trưởng không thể duy trì một đội hình ổn định. Mặc dù các đội bóng hàng đầu phải tìm cách giành chiến thắng ngay cả khi thiếu vắng những trụ cột, nhưng không thể xem nhẹ những chấn thương như một trong những nguyên nhân chính khiến mùa giải của Man Utd khởi đầu không như mong đợi.

Lựa chọn đội hình, điều chỉnh chiến thuật và thay người

Dù phải đối mặt với "cơn bão" chấn thương, đặc biệt ở hàng phòng ngự, những lựa chọn đội hình và điều chỉnh chiến thuật của HLV Carrick vẫn gây ra nhiều tranh cãi, góp phần vào chuỗi phong độ đáng thất vọng của Man Utd.

Việc để hậu vệ phải Diogo Dalot liên tục được bố trí đá hậu vệ trái trong 5 trận liên tiếp, bất chấp phong độ không tốt, là một trong những quyết định khó hiểu nhất. Câu hỏi đặt ra là liệu Lisandro Martinez, trước khi bị treo giò, có phải là một lựa chọn hợp lý hơn cho vị trí này hay không.

Diogo Dalot liên tục được tin tưởng ở vị trí hậu vệ trái dù anh thi đấu không tốt (Ảnh: Getty).

Tương tự, việc sử dụng Leny Yoro ở vị trí hậu vệ phải trong một số trận đấu, dù được lý giải bởi tình trạng thiếu hụt nhân sự, vẫn cho thấy sự bất đắc dĩ trong việc bố trí cầu thủ không đúng sở trường. Điều này trái ngược hoàn toàn với hình ảnh của Carrick ở mùa giải trước, khi ông được đánh giá cao nhờ khả năng đưa các cầu thủ về đúng vị trí, giúp cải thiện đáng kể màn trình diễn của đội bóng.

Không chỉ ở hàng thủ, Carrick cũng gặp khó khăn trong việc tìm ra sự kết hợp tối ưu ở khu vực trung tuyến, khiến Man Utd thường xuyên mất kiểm soát khu vực giữa sân.

Trong phần lớn các trận đấu, đặc biệt là 7 thất bại trong 14 trận đầu mùa, Carrick và ban huấn luyện dường như không thể tạo ra những điều chỉnh chiến thuật đủ sức thay đổi cục diện trận đấu. Sự thiếu biểu cảm trên đường biên của HLV 45 tuổi cũng là một điểm bị chỉ trích, dù những người thân cận cho rằng đó chỉ là phong cách cá nhân của ông.

Trước trận gặp AS Roma tại Champions League, chỉ có một lần thay người của Carrick tạo ra ảnh hưởng rõ rệt là việc đưa Sesko vào sân trong trận đấu với Everton, giúp Man Utd dẫn trước 2-1 trước khi bị gỡ hòa.

Tuy nhiên, trong hai trận đấu cuối cùng của mình, Carrick đã cho thấy sự chủ động hơn trong việc thay người và đã được đền đáp. Trong trận gặp Roma, việc tung cầu thủ trẻ Shea Lacey vào sân khi trận đấu còn 15 phút đã mang lại năng lượng mới cho đội bóng. Chính Lacey đã kiến tạo bàn thắng quyết định cho Matheus Cunha bằng một đường chuyền táo bạo.

Tương tự, trong trận đấu với Aston Villa, Carrick đã rút Dalot đang gặp khó khăn để thay bằng Dorgu vừa bình phục chấn thương. Dorgu đã tạo ra ảnh hưởng lớn, dâng cao bên cánh trái, thực hiện đường tạt bóng để Joshua Zirkzee ghi bàn, và sau đó tự mình đánh đầu ghi bàn gỡ hòa từ một quả phạt góc, khép lại trận đấu với 8 bàn thắng.

Dù vậy, những điều chỉnh tích cực này đã đến quá muộn đối với Carrick. Ông phải trả giá cho sự kết hợp của nhiều vấn đề, bao gồm cả những sai lầm cá nhân và những yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát. Carrick đã ra đi, nhưng những vấn đề cốt lõi góp phần vào sự ra đi của ông vẫn còn đó, chờ đợi người kế nhiệm, nhiều khả năng là Mauricio Pochettino, để giải quyết.