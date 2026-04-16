12 đội tham dự Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026

Trong số 12 đội tham dự giải năm nay, có 5 đội bóng trong nước, gồm PVF, SLNA, Hà Nội FC, Bình Phước và chủ nhà HAGL, cùng 7 đội bóng nước ngoài, gồm Jubilo Iwata (Nhật Bản), Gangwon FC và Mohyeon (Hàn Quốc), Shenzhen (Trung Quốc), Chonburi FC (Thái Lan), Kham Say (Lào) và đội tuyển U14 Malaysia.

Sân Pleiku là một trong những sân diễn ra Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 (Ảnh: HAGL FC).

Trong số những cái tên vừa nêu, dễ dàng nhận ra những địa chỉ nổi tiếng về đào tạo trẻ trong lẫn ngoài nước, như Jubilo Iwata (Nhật Bản), Gangwon (Hàn Quốc), Chonburi FC (Thái Lan), HAGL, SLNA, Hà Nội FC, hay PVF.

Các đội tham dự giải sẽ được chia làm 3 bảng, mỗi bảng có 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt ở mỗi bảng, tính điểm, xếp hạng.

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam, ông Park Hang Seo (thứ 4 từ phải sang) xuất hiện trong buổi lễ ra mắt giải đấu (Ảnh: VFF).

Hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất ở 3 bảng, sẽ giành quyền vào tứ kết. Từ vòng tứ kết, các trận đấu sẽ diễn ra theo thể thức loại trực tiếp sau một lượt trận.

Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 11/5 đến 17/5, tại Gia Lai. Đội vô địch sẽ nhận được số tiền thưởng 20.000 USD (hơn 526 triệu đồng).