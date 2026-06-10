10 đội tuyển đắt giá nhất World Cup 2026: Argentina ở vị trí bất ngờ

Dẫn đầu trong nhóm các đội bóng có giá trị chuyển nhượng cao nhất thế giới, được Tranfersmarkt thống kê, là đội tuyển Pháp.

Đội tuyển Pháp của Mbappe là đội bóng đắt giá nhất World Cup 2026 (Ảnh: Reuters).

Nhà đương kim Á quân World Cup hiện có giá trị chuyển nhượng ước lượng vào khoảng 1,52 tỷ euro (hơn 46.148 tỷ đồng). Đây là điều không quá khó hiểu, vì đội tuyển Pháp sở hữu rất nhiều cầu thủ đang ở đỉnh cao phong độ, có giá trị chuyển nhượng hàng trăm triệu euro/người, như Mbappe, Dembele, Marcus Thuram…

Đứng thứ nhì trong danh sách này là đội tuyển Anh, với giá trị chuyển nhượng ước lượng vào khoảng 1,5 tỷ euro (hơn 45.541 tỷ đồng). Đội tuyển Anh cũng là đội sở hữu nhiều cầu thủ đang ở đỉnh cao phong độ, được săn đón bởi các CLB ở châu Âu, như Saka, Rashford, Bellingham…

Xếp thứ 3 là đội ĐKVĐ châu Âu Tây Ban Nha, có giá trị chuyển nhượng 1,22 tỷ euro (hơn 37.040 tỷ đồng). Đứng thứ 4 là đội tuyển Bồ Đào Nha, có giá trị vào khoảng 1,01 tỷ euro (hơn 30.664 tỷ đồng). Xếp thứ 5 là đội tuyển Đức, có giá trị ước lượng 947 triệu euro (khoảng 28.752 tỷ đồng).

Ở vị trí thứ 6 là đội bóng giữ kỷ lục về số lần vô địch World Cup Brazil, với giá trị chuyển nhượng vào khoảng 923 triệu euro (hơn 28.023 tỷ đồng). Brazil cũng là đội bóng có vị trí cao nhất, trong số những đội không thuộc châu Âu.

Argentina của Messi chỉ đứng thứ 8 trong danh sách (Ảnh: Reuters).

Xếp thứ 7 là Hà Lan, với giá trị ước lượng 804 triệu euro (hơn 24.410 tỷ đồng). Trong khi đó, ĐKVĐ World Cup Argentina đứng vị trí thứ 8, với giá trị chuyển nhượng vào khoảng 782 triệu euro (23.742 tỷ đồng).

Sở dĩ Argentina dù là đội rất mạnh, là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch World Cup 2026, nhưng họ không nằm trong nhóm các đội đắt giá nhất giải.

Nguyên nhân là vì các trụ cột quan trọng nhất của đội tuyển Argentina, gồm Messi, thủ môn Emiliano Martinez, tiền vệ De Paul và trung vệ Otamendi đều đã lớn tuổi. Họ không còn là những cầu thủ đắt giá.

Riêng Messi có thể giải nghệ ngay sau World Cup 2026, nên giá trị chuyển nhượng của El Pulga thấp hơn hẳn tài năng thực của siêu sao này.

Ở vị trí thứ 9 là Na Uy, với giá trị chuyển nhượng vào khoảng 589 triệu euro (khoảng 17.883 tỷ đồng). Còn đứng ở vị trí thứ 10 là đội tuyển Bỉ, với giá trị ước lượng vào khoảng 547 triệu euro (hơn 16.607 tỷ đồng).