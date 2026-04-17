“Xương sống” của hạm đội Mỹ thực thi phong tỏa Iran

Binh sĩ Mỹ trên một tàu chiến tham gia thực thi lệnh phong tỏa hàng hải Iran (Ảnh: CENTCOM).

Phát biểu tại Lầu Năm Góc hôm 16/4, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cho biết các tàu khu trục lớp Arleigh Burke là "xương sống" của hạm đội và đóng vai trò quan trọng trong hoạt động thực thi lệnh phong tỏa hàng hải Iran.

Các tàu khu trục lớp Arleigh Burke, với thủy thủ đoàn khoảng 300 người, được trang bị hỏa lực mạnh mẽ bao gồm gần 100 ống phóng thẳng đứng cho nhiều loại tên lửa phòng không và tấn công.

Những tàu này cũng được trang bị pháo hạm để đối phó với các mối đe dọa trên mặt nước và mang theo trực thăng chiến đấu, giúp chúng có khả năng theo dõi, nhắm mục tiêu và tấn công các mối đe dọa trên không và trên biển.

Tướng Caine cho rằng “vũ khí” quan trọng nhất trên những con tàu này chính là những thủy thủ Mỹ. Ông cho biết thêm, các tàu khu trục được vận hành bởi những thủy thủ trẻ nhất trong hạm đội tác chiến mặt nước, trong đó những người cầm lái phụ trách điều khiển tàu chiến có thể chỉ mới 18 tuổi.

Lầu Năm Góc chưa tiết lộ số lượng tàu khu trục cụ thể tham gia vào lệnh phong tỏa đang diễn ra, nhưng cho biết có khoảng 10-20 tàu chiến đang tham gia.

Trong số đó có tàu sân bay USS Abraham Lincoln và tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli, cả 2 đều mang theo các máy bay chiến đấu. Hàng chục máy bay giám sát, máy bay tiếp nhiên liệu và máy bay không người lái cũng tham gia thực thi lệnh phong tỏa, ngăn chặn các tàu thương mại ra vào các cảng của Iran và gây áp lực lên nền kinh tế hàng hải của nước này.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), đơn vị giám sát các hoạt động quân sự của Mỹ tại Trung Đông, cho biết tàu khu trục USS Spruance hôm 14/4 đã "chuyển hướng thành công" một tàu chở hàng treo cờ Iran cố gắng lách lệnh phong tỏa.

CENTCOM hôm qua cho hay, tổng cộng đã có 14 tàu thuyền buộc phải quay đầu để tuân thủ lệnh phong tỏa kể từ khi lệnh này được thực thi hôm 13/4. Quân đội Mỹ vẫn chưa lên kiểm tra trực tiếp bất kỳ tàu thuyền nào.

Tướng Caine cảnh báo, các lực lượng Mỹ ở bên ngoài khu vực sẽ truy đuổi các tàu cố gắng cung cấp "hỗ trợ vật chất" cho Tehran, bao gồm cả những tàu chở dầu đang bị trừng phạt.

Lệnh phong tỏa đường biển diễn ra sau khi hòa đàm giữa Mỹ và Iran đổ vỡ dù 2 bên đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mong manh. Điều đó nhằm cắt giảm nguồn thu từ dầu mỏ quan trọng mà Tehran đang phụ thuộc, đồng thời làm suy yếu thêm nền kinh tế vốn đang gặp khó khăn của nước này.

Ngay trước khi lệnh phong tỏa có hiệu lực, quân đội Mỹ cho biết họ đã bắt đầu "thiết lập các điều kiện" để rà quét thủy lôi của Iran tại eo biển Hormuz và cử 2 tàu khu trục đi qua tuyến đường thủy chiến lược này vào cuối tuần trước.

Với các hoạt động phong tỏa và rà quét thủy lôi, Mỹ đã bước vào một giai đoạn mới đầy rủi ro trong cuộc chiến với Iran, quốc gia vẫn đang được vũ trang bằng các tàu tấn công nhanh và tên lửa chống hạm có thể đe dọa các tàu chiến Mỹ tham gia nhiệm vụ.

Iran đã dọa đánh chìm các tàu chiến Mỹ đang kiểm soát eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo một cuộc tấn công trên bộ sẽ khiến Mỹ gánh hậu quả nặng nề.

Cố vấn của Lãnh đạo tối cao, cựu chỉ huy Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Mohsen Rezaee tuyên bố những tàu này của Mỹ sẽ phơi mình trước tên lửa của Iran và bị đánh chìm.

Ông Rezaee cũng bác bỏ các tuyên bố cho rằng hải quân Iran đã bị "xóa sổ hoàn toàn" và đặt câu hỏi tại sao tàu Mỹ không mạo hiểm băng qua eo biển Hormuz. Ông khẳng định Tehran sẽ không rời bỏ eo biển này trừ khi các "quyền lợi" của họ được đảm bảo đầy đủ, đồng thời nhấn mạnh Iran mới là bên đặt ra các điều khoản chứ không phải Washington. Ông Rezaee tuyên bố không ủng hộ việc gia hạn lệnh ngừng bắn mong manh.

Ông cho rằng dựa trên các cuộc đàm phán trong quá khứ, các thỏa thuận phải được soạn thảo cẩn thận hơn, tập trung mạnh mẽ hơn vào các vấn đề kinh tế.

Trong khi đó, Washington Post đưa tin Lầu Năm Góc đang gửi thêm hơn 10.000 quân tới Trung Đông. Khoảng 6.000 binh sĩ đang có mặt trên tàu sân bay USS George H.W. Bush cùng các tàu chiến hộ tống, và khoảng 4.200 binh sĩ khác dự kiến đến nơi vào cuối tháng này.

Tàu George H.W. Bush sẽ hội quân cùng tàu USS Abraham Lincoln và USS Gerald Ford vốn đã có mặt tại Trung Đông trong bối cảnh Mỹ được cho là cân nhắc các kế hoạch triển khai hàng nghìn binh sĩ để kiểm soát eo biển Hormuz, đảo Kharg, hoặc thu giữ uranium làm giàu cấp độ cao của Iran.