Mỹ và các đồng minh đang tìm cách gỡ phong tỏa eo biển Hormuz (Ảnh minh họa: Special Eurasia).

Mỹ có thể đổ bộ trực tiếp thu giữ kho uranium của Iran

Mục tiêu tối thượng của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ngăn Iran sở hữu hạt nhân và ông đang có các động thái quyết liệt nhằm hiện thực hóa điều này, một chiến dịch đổ bộ trực tiếp dường như đã được lên kế hoạch.

Anadolu đưa tin ngày 5/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các lực lượng Mỹ phải thực hiện một sứ mệnh tiến vào Iran để đảm bảo an toàn cho các tài sản hạt nhân, sau khi chiến dịch không kích của Mỹ và Israel đã chôn vùi các cơ sở làm giàu uranium của Tehran.

“Giờ đây chúng ta sẽ thực hiện một bước đột phá, bởi vì chúng ta phải thực hiện một hành trình tiến vào Iran để thu giữ vũ khí hạt nhân”, ông Trump nói với các phóng viên.

Tổng thống Mỹ khẳng định: “Chúng tôi đã thổi bay tiềm năng hạt nhân của họ. Nó đã bị xóa sổ”, đồng thời nói thêm rằng Iran sẽ mất nhiều tuần để tiếp cận số vật liệu đó và Mỹ “sẽ không để họ khai quật” vì quân đội Mỹ duy trì sự giám sát liên tục.

Ông nhấn mạnh, Tehran nên "giương cờ trắng đầu hàng" nhưng lại quá kiêu hãnh để làm vậy. "Nếu đây là một trận đấu, họ đáng lẽ đã phải dừng nó lại rồi", ông Trump nói.

Ông nói với các phóng viên trong Phòng Bầu dục rằng quân đội Iran đã bị suy yếu đến mức chỉ còn bắn được "súng đồ chơi" và Tehran muốn đạt được một thỏa thuận bất chấp những lời đe dọa của họ.

Về mặt lý thuyết, lượng uranium của Iran đủ để sản xuất hơn 10 đầu đạn hạt nhân. Hồi tháng 3, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho rằng “gần 1/2 lượng uranium được làm giàu 60% của Iran có thể đang lưu trữ trong hệ thống đường hầm tại cơ sở hạt nhân Isfahan”.

Bản đồ các cơ sở hạt nhân của Iran, hầu hết đều nằm rất sâu trong nội địa nước này (Ảnh: Al Jazeera).

Tuy nhiên, khu vực này nằm cách bờ biển hơn 480km và đang bị vùi lấp, điều đó có nghĩa rằng lực lượng Mỹ (có thể cùng với quân đội Israel) sẽ phải mang theo hàng loạt thiết bị hạng nặng và di chuyển quãng đường rất dài qua vùng lãnh thổ của đối phương, đòi hỏi quy trình hậu cần phức tạp bao gồm thiết lập hành lang an toàn và rà phá mìn, thậm chí xây dựng đường băng dã chiến.

Sau khi tiếp cận được mục tiêu, lực lượng đổ bộ còn phải thiết lập vành đai an ninh kiên cố và duy trì kiểm soát khu vực xung quanh trước "mưa hỏa lực" liên tục từ Iran.

Giới chuyên gia nhận định, việc tiến hành chiến dịch quân sự trên bộ táo bạo như vậy để thu giữ vật liệu hạt nhân từ các cơ sở ngầm bị vùi lấp dưới đống đổ nát là nước cờ hết sức rủi ro và không khả thi.

“Tôi không thấy bất kỳ sĩ quan quân đội cấp cao nào theo đuổi kế hoạch này”, cựu quan chức quốc phòng Mỹ Jason Campbell cho biết.

Ngay cả khi Mỹ biết chính xác vị trí kho uranium đã được làm giàu và thu giữ thành công, cựu nhân viên Cheryl Rofer tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos cho biết quy trình sau đó cũng tiềm ẩn những rủi ro về an toàn mà các nhà hoạch định quân sự phải cân nhắc.

Theo đó, lượng uranium này rất có thể đang được lưu trữ dưới dạng khí hexafluoride và quy trình xử lý nếu bất cẩn sẽ gây nguy cơ rò rỉ phóng xạ nguy hiểm cục bộ và khó khắc phục.

Vì những lý do trên, các chuyên gia về chống phổ biến vũ khí hạt nhân cho rằng việc đảm bảo an toàn cho uranium làm giàu thường không chỉ dựa vào lực lượng quân sự. Thay vào đó, duy trì sự giám sát quốc tế thông qua IAEA sẽ là lựa chọn an toàn nhất nếu điều kiện chính trị cho phép.

Lực lượng đặc nhiệm Mỹ huấn luyện chiến đấu (Ảnh: XY).

Nhận định trái chiều xoay quanh quyết định mới nhất của ông Trump

CNN cho rằng Tổng thống Donald Trump đã đưa ra quá nhiều tuyên bố sau đó bị bác bỏ về cuộc chiến tranh Iran, về việc cuộc chiến được cho là sắp kết thúc, và về một chiến thắng áp đảo của Mỹ, đến nỗi không thể đánh giá được độ tin cậy của tuyên bố mới nhất của ông.

Nhưng việc ông tạm dừng chiến dịch “Dự án Tự do” - một nỗ lực hải quân nhằm hướng dẫn các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz - sẽ làm dấy lên hy vọng rằng nỗ lực ngoại giao do Pakistan dẫn đầu nhằm chấm dứt xung đột vẫn còn khả thi.

Khi các cuộc đấu súng giữa lực lượng Mỹ và Iran tại eo biển hôm đầu tuần không làm bùng phát lại chiến tranh, điều đó báo hiệu rằng cả hai bên đều không muốn giao tranh toàn diện tiếp tục.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói với các phóng viên hôm 5/5 rằng “chiến dịch Cuồng nộ”, đã kết thúc, càng làm dấy lên hy vọng về việc giảm leo thang.

Ở phía ngược lại, theo truyền thông nhà nước Iran, Tehran cho rằng việc Tổng thống Trump ra lệnh tạm dừng chiến dịch "Dự án Tự do" là một thất bại của Washington "sau những lập trường kiên quyết và cảnh báo từ Iran".

Hiện tại, các nhà lãnh đạo cứng rắn của Iran đang nắm quyền; nước này chưa đồng ý chấm dứt chương trình hạt nhân đồng thời đóng cửa eo biển và gây sức ép lên nền kinh tế toàn cầu. Iran tạo ra ấn tượng rằng họ tin mình đang nắm thế thượng phong.

Những gì xảy ra tiếp theo có thể phụ thuộc vào việc liệu Mỹ và Iran có sẵn sàng đưa ra một giải pháp "giữ thể diện cho nhau" hay không.

Bản đồ toàn cảnh xung đột Trung Đông ngày 5/5 (Ảnh: Rybar).

Những sự kiện đáng chú ý

Washington dường như không cần tìm kiếm xa xôi một "cái cớ" cho một cuộc leo thang mới. Sau các cuộc tấn công vào UAE và cáo buộc tấn công các tàu Mỹ, Washington công khai nói về sự sẵn sàng cho các "chiến dịch quân sự quy mô lớn" mới chống lại Iran. Tehran phủ nhận sự liên quan, nhưng điều này dường như không còn là mối quan tâm chính nữa.

Và các sự kiện ở Vùng Vịnh chỉ càng làm trầm trọng thêm tình hình. Trong 24 giờ qua, UAE đã chứng kiến hàng loạt cảnh báo tên lửa mới, xuất hiện nhiều thông tin về các cuộc tấn công phối hợp nhằm vào cơ sở hạ tầng và một số vụ cháy ngoài khơi. Vẫn chưa rõ ai đứng sau những cuộc tấn công này, nhưng căng thẳng đang leo thang, và mỗi cuộc tấn công lại kéo khu vực này vào cuộc xung đột.

Trong bối cảnh này, Mỹ đang cố gắng thuyết phục các đồng minh của họ vào chiến dịch chống lại Iran.

Trong khu vực, chiến dịch thông tin chống Iran cũng đang nhanh chóng gia tăng. Tại UAE, Tehran đã bị cáo buộc là "bên gây hấn", đồng thời làm dấy lên những đồn đoán về sự rạn nứt trong giới tinh hoa Iran.

Tại Iraq, chính quyền cố gắng tận dụng tối đa tình hình hiện tại. Họ đang đưa ra mức giảm giá lớn cho dầu mỏ cho những người sẵn sàng mạo hiểm đi qua eo biển Hormuz, nhưng rất ít người chấp nhận - vấn đề hậu cần vẫn là trở ngại chính. Trong khi đó, ngân sách đang gây áp lực lên Baghdad không kém gì cuộc khủng hoảng bên ngoài.

Ngược lại, thị trường dầu mỏ lại phản ứng bình tĩnh hơn nhiều. Giá cả có tăng lên, nhưng nằm trong phạm vi biến động thông thường - các bên liên quan rõ ràng đã thích nghi với những đợt căng thẳng liên tục và không còn coi mỗi cuộc tấn công là điều bất thường nữa.

Tại Iran, tình hình trong nước vẫn không mấy khả quan. Chính quyền đang cung cấp phiếu mua hàng điện tử cho hàng triệu người dân trong bối cảnh giá cả và lạm phát gia tăng.

Về mặt quân sự, sự chuẩn bị cho một giai đoạn mới cũng đang hiện hữu bên ngoài biên giới Iran. Một số nhóm thân Iran ở Iraq đang phô trương kho vũ khí và báo hiệu sự sẵn sàng nối lại các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Mỹ. Trong trường hợp leo thang, Iraq gần như chắc chắn sẽ trở thành tiền tuyến một lần nữa.

Đồng thời, cấu trúc bên ngoài xung quanh Syria cũng đang thay đổi. Liên hợp quốc đang hạn chế việc vận chuyển viện trợ nhân đạo qua biên giới từ Thổ Nhĩ Kỳ, chuyển trọng tâm điều phối sang Damascus.

Bản đồ chiến sự ở biên giới Israel và Li Băng tính đến cuối ngày 5/5 (Ảnh: Rybar).

Trên mặt trận Li Băng, chưa có sự thay đổi đáng kể nào, nhưng áp lực đang gia tăng. Hezbollah đang đẩy mạnh các cuộc tấn công vào thiết bị của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), trong khi Israel tiếp tục nhắm mục tiêu một cách có hệ thống vào cơ sở hạ tầng và không cố gắng tiến công. Rõ ràng, các nguồn lực đang được phân bổ lại dần dần nhằm chuẩn bị cho các cuộc tấn công có thể xảy ra vào Iran.