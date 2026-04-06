Các cuộc không kích nhắm vào một kho dầu ở thủ đô Tehran của Iran, ngày 7/3.

Iran chưa "sập nguồn", Vùng Vịnh sắp cạn tên lửa đánh chặn

Trong những ngày gần đây, việc Iran liên tục phóng tên lửa đánh trúng mục tiêu ở Israel và các quốc gia Vùng Vịnh cho thấy họ chưa có dấu hiệu "sập nguồn". Không những thế, Iran còn áp dụng các chiến thuật tinh vi nhằm đẩy nhanh tốc độ cạn kiệt của kho vũ khí đánh chặn của Mỹ và các nước trong khu vực.

Thứ nhất, sử dụng tên lửa đời cũ lạc hậu (có loại gần hết hạn sử dụng) và lượng lớn UAV giá rẻ ở cả độ cao lớn và độ cao thấp thu hút hỏa lực đánh chặn của đối phương.

Thứ hai, phóng hỏa lực liên tục không theo quy luật, bất kể đêm hay ngày, buộc các kíp tên lửa phòng không đối phương phải căng mình trực chiến 24/7 dẫn tới kiệt sức về người và xuống cấp kỹ thuật của các tổ hợp vũ khí. Hậu quả là hệ số kỹ thuật giảm, dễ phát sinh hỏng hóc hoặc mất sức chiến đấu, đồng thời, con người mệt mỏi có thể sẽ mắc sai lầm.

Thứ ba, khi lưới lửa phòng không đối phương suy yếu, Tehran bắt đầu giáng những đòn mạnh mẽ bằng tên lửa thế hệ mới, có độ chính xác cao, đặc biệt là các loại vũ khí siêu vượt âm. Đáng chú ý, họ sử dụng các tên lửa tiên tiến lắp đầu đạn hồi quyển có khả năng cơ động (MaRV) để né đạn đánh chặn, xuyên thủng lưới phòng không đối phương.

Chiến thuật tinh vi này đã ít nhiều thành công, khiến các tổ hợp phòng thủ tên lửa trứ danh của Mỹ, Israel và các quốc gia Vùng Vịnh đôi khi bất lực. Rõ ràng, áp lực hậu cần - kỹ thuật cho hệ thống phòng thủ lúc này mới là thử thách thực sự.

Dự kiến vài ngày tới giao tranh sẽ còn ác liệt hơn khi mà đôi bên đều đe dọa giáng đòn "địa ngục". "Tối hậu thư" của Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp hết hạn, nhưng Tehran cứng rắn tuyên bố không khuất phục, khẳng định sẽ nhắm mục tiêu vào hạ tầng năng lượng trên khắp Trung Đông nếu Washington đánh phá các nhà máy điện của họ.

Những sự kiện đáng chú ý

Vào thứ ba tới đây, Iran có thể sẽ đồng thời kỷ niệm cả "Ngày Nhà máy điện" và "Ngày Cầu". Sau tối hậu thư mới của ông Trump, Tehran đã tuyên bố rõ ràng rằng họ sẽ không nhượng bộ trước ngày 7/4: eo biển Hormuz sẽ chỉ được mở cửa trở lại sau khi được bồi thường đầy đủ thiệt hại chiến tranh.

Bản đồ toàn cảnh xung đột Trung Đông tính đến ngày 5/4.

Mỹ phải trả giá đắt cho cuộc giải cứu phi công F-15

Mỹ thông báo về việc cứu sống phi công thứ hai của chiếc F-15 bị bắn rơi, nhưng vẫn chưa có xác nhận chính thức bằng hình ảnh và phía Iran khẳng định chiến dịch đã thất bại, khiến cho chính sự "thành công" của nó cũng bị đặt dấu hỏi.

Trong khi đó, "cái giá phải trả cho cuộc giải cứu" rất cao: Mỹ thừa nhận đã mất 2 máy bay vận tải C-130 tham gia vào chiến dịch. Nhiều máy bay đã bị mất trong những ngày gần đây, bao gồm F-15E, A-10 và trực thăng.

Ít nhất 5 người được cho là đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel ở Tây Nam Iran trong các hoạt động giải cứu.

Iran điều chỉnh hệ thống phòng không

Tehran đang điều chỉnh hệ thống phòng không của họ, triển khai một mạng lưới camera đa phổ thay thế cho các radar bị phá hủy. Hệ thống này kém hiệu quả hơn nhưng khó bị phát hiện hơn đáng kể, và chính trong bối cảnh này mà các tổn thất máy bay của liên quân Mỹ và Israel liên tiếp xảy ra.

Bất chấp các cuộc tấn công, cơ sở hạ tầng ngầm của Iran vẫn tiếp tục hoạt động. Một số cơ sở được khôi phục trong vòng vài giờ, và các cuộc tập kích của liên quân không ít lần nhắm vào những mục tiêu giả, điều này giải thích cho việc Tehran tiếp tục phóng tên lửa.

Hệ thống hạ tầng dầu khí của Iran vẫn tiếp tục nhắm mục tiêu. Các điểm nút quan trọng - chủ yếu là đảo Kharg - vẫn không bị ảnh hưởng, vì vậy xuất khẩu và sản xuất vẫn tiếp tục bất chấp thiệt hại đối với các cơ sở riêng lẻ.

Bản đồ các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran tính đến hết ngày 5/4.

Giao tranh dữ dội ở Li Băng

Tại Israel và trên mặt trận Li Băng, giao tranh vẫn diễn ra dữ dội. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục tấn công miền Nam Li Băng và củng cố vị trí của mình ở các khu vực biên giới, đồng thời tạo ra một vùng đệm. Lực lượng Hezbollah tuyên bố đã tấn công các mục tiêu của IDF bằng tên lửa, nhưng thiệt hại được xác nhận là hạn chế.

Trung Đông vẫn rực lửa

Tại Kuwait, cơ sở hạ tầng dầu mỏ, các trạm biến áp và nhà máy khử muối bị hư hại sau khi bị UAV tập kích.

Tại Bahrain, nhà máy lọc dầu Sitra, một cơ sở quan trọng của quốc gia, lại bị tấn công. Tehran tuyên bố đã tấn công một khu phức hợp hóa dầu ở Bahrain. Đoạn video cho thấy khói đen dày đặc bốc lên từ hiện trường.

Hơn nữa, một trong những tên lửa đánh chặn Patriot của Bahrain đã bắn trúng kho chứa dầu của BAPCO sáng 5/4, sau khi không chặn được UAV của đối phương vốn đã đâm vào mục tiêu chỉ vài giây trước đó.

Theo các nguồn tin, Oman đã tổ chức các cuộc đàm phán phút chót với Tehran về eo biển Hormuz, trong khi Pakistan và Ai Cập đã nỗ lực duy trì liên lạc giữa Washington và Tehran.

Nhìn chung, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) luôn nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng lọc dầu và xuất khẩu hơn là sản xuất. Cách tiếp cận này được cho là mang lại áp lực kinh tế nhanh chóng và rõ rệt hơn với chi phí thấp hơn.

Iraq vẫn là trung tâm bất ổn. Các lực lượng thân Tehran đang leo thang các cuộc tấn công vào các cơ sở của Mỹ và các công trình của người Kurd, đồng thời mở rộng phạm vi tấn công sang các nước láng giềng.

Các công ty Trung Quốc đang thể hiện khả năng trinh sát vệ tinh và phân tích dữ liệu bằng trí tuệ nhân tạo, làm dấy lên lo ngại ở Mỹ. Không có bằng chứng trực tiếp về viện trợ cho Iran, nhưng khả năng hỗ trợ gián tiếp đang trở thành một yếu tố gây áp lực.

Trong bối cảnh này, tác động kinh tế của chiến tranh đang ngày càng gia tăng. Mỹ đang hưởng lợi với tư cách là nhà xuất khẩu năng lượng, trong khi châu Âu phải đối mặt với chi phí bổ sung. Bên cạnh đó, giá nhiên liệu tăng cao ở Mỹ đang ảnh hưởng đến người dân, một lần nữa làm trầm trọng thêm căng thẳng nội bộ.

Các mối đe dọa ngày càng gia tăng

Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đã đặt ra một thời hạn mới cho Tehran để mở lại eo biển Hormuz. “Thứ ba, 8h tối giờ miền Đông”, ông viết, sau khi đưa ra một thông điệp gay gắt, nhắc lại lời đe dọa ném bom các nhà máy điện và các cơ sở hạ tầng khác nếu Tehran không dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với huyết mạch vận tải biển quan trọng này, CNN đưa tin.

Đáp lại, Tehran tỏ ra thách thức khi các quan chức cấp cao nước này đã đưa ra những lời đe dọa đáp trả tối hậu thư của ông Trump và nói rằng eo biển sẽ vẫn bị phong tỏa cho đến khi nhận được tiền bồi thường thiệt hại chiến tranh.

Theo Guardian, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf đã đáp trả bằng lời cảnh báo rằng “những hành động liều lĩnh” của Tổng thống Mỹ sẽ đồng nghĩa với việc “toàn bộ khu vực của chúng ta sẽ bốc cháy”. Ông Ghalibaf, nói thêm trong một bài đăng trên mạng xã hội: “Giải pháp thực sự duy nhất là tôn trọng quyền của người dân Iran và chấm dứt trò chơi nguy hiểm này”.