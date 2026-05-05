Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống Tel Aviv, Israel trong giai đoạn giao tranh khốc liệt nhất hồi tháng 3 và tháng 4 (Ảnh: Telegram).

Israel "sẵn sàng cao độ" khi Mỹ dọa "xóa sổ" Iran

Trong bối cảnh leo thang căng thẳng ở vịnh Ba Tư, một quan chức quân sự Israel cho biết Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang “theo dõi tình hình, trong tình trạng cảnh giác và sẵn sàng cao độ”, Times of Israel đưa tin.

“Hệ thống phòng không và khả năng tấn công của chúng tôi đang ở mức độ sẵn sàng cao, điều này không thay đổi kể từ khi lệnh ngừng bắn (có hiệu lực)”, quan chức này nói. Ông cho biết hiện chưa có thay đổi nào trong hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Nội địa dành cho dân thường, và “bất kỳ thay đổi nào trong hướng dẫn sẽ được cập nhật tương ứng”.

Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố với Fox News rằng, nếu Iran tấn công bất kỳ tàu nào của Mỹ quanh eo biển Hormuz, họ sẽ bị "thổi bay khỏi mặt đất”. Tuy nhiên, ông cũng xoa dịu tình hình khi nói Tehran đang thể hiện sự linh hoạt trong tiến trình đàm phán và “dễ uốn nắn hơn nhiều” trước sự phong tỏa các cảng của Iran do Washington áp đặt.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng ông vẫn tiếp tục gửi quân đội và thiết bị đến khu vực.

“Chúng ta có nhiều vũ khí và đạn dược với chất lượng cao hơn nhiều so với trước đây”, ông nói đồng thời nhấn mạnh, “chúng ta có thiết bị tốt nhất. Chúng ta có vũ khí ở khắp nơi trên thế giới. Chúng ta có những căn cứ ở khắp toàn cầu. Tất cả đều được dự trữ đầy đủ thiết bị. Chúng ta có thể sử dụng tất cả những thứ đó, và chúng ta sẽ sử dụng nếu cần”.

Trong khi đó, viết trên mạng xã hội, Tổng thống Trump nói rằng Iran “đã bắn vào một số quốc gia không liên quan”, bao gồm cả một tàu chở hàng của Hàn Quốc, nhưng không gây thiệt hại cho bất kỳ tàu nào khác. Iran cũng được cho là đã bắn tên lửa vào UAE hôm 4/5.

“Có lẽ đã đến lúc Hàn Quốc tham gia vào nhiệm vụ này rồi!”, ông Trump khuyến nghị và nói thêm rằng Mỹ đã phá hủy 7 tàu cao tốc của Iran.

Ông cho biết, Bộ trưởng Chiến tranh (Quốc phòng) Mỹ Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, sẽ tổ chức một cuộc họp báo mới vào ngày 5/5.

Căng thẳng Trung Đông tăng nhiệt khi UAE cáo buộc Iran đã phóng 15 tên lửa và 4 UAV vào nước này hôm 4/5.

Bộ Quốc phòng UAE cho biết Iran đã bắn 12 tên lửa đạn đạo, 3 tên lửa hành trình và 4 máy bay không người lái vào UAE hôm nay.

Các cuộc tấn công khiến 3 người bị thương nhẹ.

Ở chiều ngược lại, Iran cũng bác bỏ thông tin Mỹ bắn chìm 6-7 xuồng cao tốc của Iran gần Hormuz, đồng thời khẳng định Tehran không có kế hoạch tấn công UAE.

Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 28/2, Iran đã phóng 549 tên lửa đạn đạo, 29 tên lửa hành trình và 2.260 UAV vào UAE, quốc gia hứng chịu nhiều cuộc tấn công của Iran hơn bất kỳ nước nào khác.

"Vỏ quýt dày có móng tay nhọn" - Chiến thuật khác lạ của tên lửa Iran khiến Mỹ và các nước Vùng Vịnh nhanh chóng cạn kiệt kho vũ khí đánh chặn (Video: RT).

Lệnh ngừng bắn mong manh

Trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình phát thanh bảo thủ Hugh Hewitt hôm 4/5, Tổng thống Donald Trump từ chối khẳng định liệu lệnh ngừng bắn với Iran đã hết hiệu lực hay chưa và liệu các cuộc không kích có thể tiếp tục không.

“Tôi không thể tiết lộ điều đó với ông. Nếu tôi trả lời câu hỏi đó, ông sẽ nói rằng tôi không đủ thông minh để làm tổng thống”, ông Trump nói.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump đã cảnh báo các lực lượng Iran rằng họ sẽ bị "thổi bay khỏi mặt đất" nếu cố gắng nhắm mục tiêu vào các tàu Mỹ tại eo biển Hormuz hoặc vịnh Ba Tư.

Mặt khác, ông khẳng định cuộc chiến với Iran “cơ bản đã kết thúc nếu xét về mặt quân sự”.

Những bình luận trên được đưa ra không lâu sau khi Mỹ bắt đầu triển khai chiến dịch nhằm hướng dẫn các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz sau một thời gian dài mắc kẹt do chiến sự Mỹ - Iran.

Tình hình khủng hoảng eo biển Hormuz tính đến ngày 4/5 (Ảnh: Rybar).

Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cho biết hải quân Mỹ đã bắn hạ các tên lửa hành trình và UAV mà Iran nhắm vào tàu chiến và tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz.

Ông nói thêm, các máy bay trực thăng tấn công Apache của Lục quân Mỹ cũng đã đánh chìm các xuồng cao tốc quân sự của Iran đang đe dọa các con tàu này. Ông khẳng định không có tàu hải quân hay tàu chở dầu thương mại nào bị hư hại.

CENTCOM bác bỏ tuyên bố trước đó của truyền thông Iran rằng một tàu khu trục của Mỹ đã trúng 2 tên lửa Iran gần eo biển Hormuz vì phớt lờ các cảnh báo yêu cầu tránh xa tuyến đường thủy quan trọng này.

Bản đồ toàn cảnh xung đột Trung Đông ngày 4/5 (Ảnh: Rybar).

Những sự kiện đáng chú ý

Dường như "lệnh ngừng bắn" ở khu vực Trung Đông mở rộng đã không kéo dài được lâu. Trong suốt buổi tối 4/5, đã có hàng loạt cảnh báo tên lửa ở UAE, một cuộc tấn công vào mỏ dầu Fujairah, các vụ cháy trên tàu ngoài khơi và việc đóng cửa không phận khẩn cấp. Máy bay bị từ chối khi tiếp cận, nhiều hãng hàng không lại hủy các tuyến bay, và chính quyền đã bắt đầu thảo luận về quyền trả đũa.

Trong khi đó, Tehran phủ nhận sự liên quan, do vậy, giả thuyết về một hành động khiêu khích kiểu "cờ giả" để đổ lỗi cho Iran vẫn có khả năng xảy ra.

Giữa bối cảnh này, chiến dịch của Mỹ dường như kém tin cậy hơn nhiều so với trên lý thuyết. Có những cuộc thảo luận về việc giải phóng eo biển Hormuz, nhưng trên thực tế, rất ít tàu thuyền đi qua huyết mạch này, đồng thời, các tuyên bố được đưa ra về sự sẵn sàng của Washington trong việc tiến hành những cuộc tấn công tiếp theo nhằm vào các mục tiêu của Tehran.

Hoạt động không quân gia tăng chỉ càng củng cố cảm giác rằng một vòng leo thang mới có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.

Ở mặt trận Li Băng, Lực lượng Phòng vệ Israel tiếp tục tiến về phía bắc sông Litani, nhưng ngay cả những nỗ lực tiến công cục bộ, như ở Deir, Syria, cũng gặp phải sự kháng cự và kết thúc bằng những thất bại.

Trong khi đó, lực lượng Hezbollah vẫn giữ vững vị trí và tiếp tục đáp trả bằng tên lửa và UAV, biến chiến dịch của IDF thành một cuộc chiến tiêu hao kéo dài.

Bản đồ chiến sự ở biên giới Israel và Li Băng tính đến cuối ngày 4/5 (Ảnh: Rybar).

Bên cạnh đó, ngành logistics đang sống trong một thực tế mới. Các hãng vận tải lớn đang triển khai một số tuyến đường đa phương thức qua biển Đỏ và Ả rập Xê út, và Jeddah đang dần trở thành một trung tâm quan trọng. Điều này kém hiệu quả và tốn kém hơn, nhưng ít nhất nó cho phép họ tránh được "nút thắt cổ chai" ở eo biển Hormuz.

Đáng chú ý, thị trường vận tải biển không sụp đổ như dự kiến. Giá vận chuyển container vẫn giữ ở mức tương đối ổn định, và phí bảo hiểm đã bắt đầu giảm sau đợt tăng vọt vào mùa xuân - các hãng vận tải và công ty bảo hiểm đơn giản là đã quen với rủi ro và tính toán chúng vào hệ thống của mình.

Tuy vậy, tình hình dầu mỏ lại tồi tệ hơn. UAE cuối cùng cũng đã rút khỏi OAPEC, củng cố cam kết của mình đối với một đường lối độc lập, ngược lại, OPEC+ tiếp tục duy trì "chế độ hoạt động" và tăng hạn ngạch, lần này không có sự tham gia của UAE.

Đồng thời, khu vực đang bắt đầu tái cấu trúc chuỗi năng lượng của mình. Việc cung cấp khí đốt thông qua đường ống dẫn khí Ả rập giữa Jordan, Syria và Li Băng cho thấy những nỗ lực đang được thực hiện để khôi phục lại cơ sở hạ tầng cũ.

Ngay cả những tin tức tích cực cũng có vẻ chỉ là tạm thời. Mực nước dâng cao ở hồ Urmia ở Iran là do lượng mưa, chứ không phải do giải quyết được các vấn đề mang tính hệ thống. Cuộc khủng hoảng nước vẫn chưa biến mất - nó chỉ tạm thời trở nên ít được chú ý hơn giữa những vấn đề hữu hình hơn.