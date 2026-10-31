Xuất hiện các trung tâm lừa đảo trực tuyến tại Madagascar

Giới chức trách tin rằng trung tâm lừa đảo trực tuyến chuyển hoạt động sang Madagascar (Ảnh: AFP).

AFP dẫn thông tin từ Bộ Tư pháp Madagascar ngày 31/10 cho biết những cơ sở này chủ yếu do các công dân Trung Quốc điều hành để thực hiện các hành vi lừa đảo tình cảm, tiền mã hóa và đầu tư. Trong đó, 148 người đã bị dẫn giải về Trung Quốc.

Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) vào năm 2025 từng cảnh báo về sự mở rộng của các mạng lưới này, đặc biệt là sang khu vực miền Nam châu Phi.

Tương tự như ở Đông Nam Á, các trung tâm tại Madagascar được cho là đã dụ dỗ người dân châu Phi đến quốc đảo ở Ấn Độ Dương này thông qua mạng xã hội với những lời hứa hẹn về mức lương hấp dẫn.

Chính quyền Madagascar cho biết khoảng 20 công dân đến từ Kenya, Rwanda, Uganda và Zimbabwe hiện đang bị tạm giữ.

"Theo lời khai, họ được tuyển dụng qua Facebook để đến làm việc tại Madagascar trong lĩnh vực thương mại. Nhưng khi họ đến đây, hầu hết hộ chiếu đã bị ông trùm thu giữ và họ bị ép buộc phải thực hiện hành vi lừa đảo. Họ cũng là nạn nhân của lừa đảo", người đứng đầu bộ phận điều tra tội phạm thuộc lực lượng cảnh sát Madagascar, ông Hassan Mouigni, cho biết.

Cơ quan chức năng Mỹ cho biết người bị cáo buộc điều hành một đường dây lừa đảo tình cảm là một công dân Malaysia, được xác định là Chui Kok Wa. Người này đã tự thiết lập trụ sở hoạt động tại một biệt thự ở khu Ivato thượng lưu gần thủ đô Antananarivo của Madagascar.

Ông tiết lộ: "Trước đây đối tượng thuê các biệt thự có phần kín đáo. Điều khiến chúng tôi chú ý là họ bắt đầu thuê trọn gói cả các khách sạn”.

Ông cho biết thêm: "Từ thị thực trong hộ chiếu của hắn, chúng tôi có thể suy ra rằng hắn đến đây lần đầu tiên vào năm 2024. Theo hộ chiếu, trước đó người này từng ở Campuchia", ông Mouigni cho biết.

Giới chức trách nhận định tổ chức tội phạm này đã mở các khu phức hợp lừa đảo tại Madagascar vào đầu năm 2025, chuyển các hoạt động đó từ Campuchia sang sau các chiến dịch truy quét của lực lượng hành pháp.

Một tài liệu của FBI được Bộ Tư pháp Mỹ chia sẻ cũng đưa ra kết luận tương tự sau khi thẩm vấn 3 công dân Brazil từng làm việc tại một khu phức hợp lừa đảo ở Antananarivo.

Những đối tượng này khai rằng ban đầu họ tìm việc làm trực tuyến và đến làm việc tại một khu phức hợp ở Campuchia. Sau đó, họ được chuyển đến Antananarivo, Madagascar vào đầu tháng 5 năm nay.

FBI cho biết: "Các trung tâm lừa đảo mạng đang ngày càng mở rộng sang châu Phi sau khi các khu phức hợp tương tự ở Đông Nam Á bị đóng cửa".