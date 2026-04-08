Xe tăng Ukraine sống sót sau khi bị Nga tập kích 52 lần trong 1 ngày

Vào tháng 2, một xe tăng Leopard 1A5 của Ukraine đã sống sót sau 52 lần bị tấn công bởi UAV FPV và UAV kiểu Molniya của Nga chỉ trong một ngày, Euromaidan Press đưa tin.

Kíp lái xe tăng không bị thương, và chiếc xe tăng sau đó đã được sửa chữa thành công rồi quay trở lại hoạt động, theo Mezha.

Phương tiện này thuộc Tiểu đoàn Tăng số 1 của Lữ đoàn Cơ giới Hạng nặng Độc lập số 5.

“Đối phương phát hiện xe tăng của chúng tôi tại vị trí và bắn liên tục. Một UAV FPV đánh trúng trong khi chiếc khác điều chỉnh hỏa lực. Sau đó chiếc thứ 3 lại tấn công, và chu kỳ này tiếp diễn gần như suốt cả ngày", chỉ huy đại đội Vyacheslav Khodak với mật danh “Spartan” kể lại.

Kíp lái vẫn ẩn nấp, nhưng khi hỏa lực giảm xuống, họ đã mạo hiểm bật động cơ để di chuyển xe tăng ra khỏi vùng bị tấn công.

Ông Khodak cho biết chiến đấu ngày nay khác biệt rất lớn so với năm 2022. “Mỗi nhiệm vụ giờ đây là một chiến dịch đặc biệt quy mô đầy đủ, với hàng chục người tham gia", ông giải thích.

Kíp xe tăng không còn có thể tác chiến như chiến thuật truyền thống; các hệ thống bảo vệ xe tăng giờ giống như công sự pháo binh, nơi từng centimet và từng chi tiết cấu trúc đều mang tính sống còn.

Xe tăng thường được đặt ở vị trí kín, phủ lưới ngụy trang để giảm khả năng bị phát hiện. Các tấm lưới bên hông, được kíp xe gọi là “Rabitsa", giúp chặn UAV FPV, trong khi “lồng” gắn trên tháp pháo, kết hợp với lưới bảo vệ trên khoang động cơ và giáp phản ứng nổ ở mặt trước, 2 bên và tháp pháo, cho phép phương tiện chịu được các đợt tấn công lặp lại.

Hệ thống “gai nhím” gắn trên nóc và hai bên có thể cắt gãy cánh quạt của UAV đang tấn công, ngăn không cho đầu đạn tiếp cận thân xe. Mỗi thành phần đều tích hợp thành một hệ thống phòng vệ thống nhất, biến Leopard 1A5 thành một nền tảng chiến đấu chống hỏa lực mạnh mẽ. Một số chiếc Leopard 1A5 hoạt động từ các vị trí có che chắn, đóng vai trò như pháo tự hành, cung cấp hỏa lực yểm trợ cho bộ binh ở cự ly lên tới 12km.

Các xe khác được chuẩn bị để đối phó với các đợt tấn công thiết giáp quy mô lớn, với kíp lái tác xạ chính xác vào mục tiêu, bao gồm cả việc phá hủy xuồng đối phương trong các cuộc vượt sông tại Donetsk.

Nhờ những nâng cấp này, Leopard 1A5 vẫn là một vũ khí phòng thủ quan trọng của Ukraine, thể hiện khả năng thích nghi đáng kể với yêu cầu của hoạt động tác chiến hiện đại.

Nga là bên đi tiên phong trong việc lắp thêm các hệ thống bảo vệ hình dáng khác lạ lên xe tăng, thiết giáp nhằm đối phó với UAV đối thủ. Ban đầu, những hình ảnh xe tăng Nga kỳ lạ trên chiến trường thu hút nhiều sự chú ý và hoài nghi. Tuy nhiên, những lớp bảo vệ này đã tỏ ra hiệu quả trong việc ngăn chặn UAV đối thủ và Ukraine đã học theo Nga.

Dù các lớp bảo vệ đôi khi không thể bảo vệ được xe tăng khỏi toàn bộ các mối đe dọa nhưng chúng được xem là khiến đối thủ phải "đốt" lượng lớn UAV để có thể tấn công trúng mục tiêu, tạo ra lợi thế trong cuộc chiến tiêu hao.