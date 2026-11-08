Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng ở thành phố Krakow, Ba Lan (Ảnh: Reuters).

Theo truyền thông địa phương, vụ xả súng xảy ra vào chiều 7/11 (giờ địa phương) khi một người đàn ông lái ô tô lao vào đám đông và nổ súng tại khu vực quảng trường thành phố, một điểm đến du lịch nổi tiếng.

Kẻ tấn công sau đó đã lái xe qua trung tâm thành phố về phía khu phố Kazimierz. Hắn được cho là đã nổ súng vào một tàu điện đang chạy qua. Một viên đạn đã làm vỡ nát cửa kính buồng lái của tàu điện.

Cảnh sát đã truy đuổi và đấu súng với nghi phạm trước khi bắt giữ hắn.

Theo cảnh sát, vụ nổ súng khiến ít nhất 6 người chết và 16 người khác bị thương. Cảnh sát sau đó cũng phát hiện thêm 3 thi thể khác tại nhà riêng của nghi phạm và được cho là người thân của hắn.

Thủ tướng Donald Tusk cho biết lực lượng an ninh đã sơ tán cư dân khỏi tòa nhà nơi nghi phạm sinh sống do lo ngại nhà riêng của hắn có giấu lượng lớn vũ khí.

Theo cảnh sát, nghi phạm tay súng là một công dân Ba Lan 24 tuổi, chưa từng có tiền án, tiền sự. Các nhà điều tra đang làm sáng tỏ động cơ tấn công của hắn.

Các điều tra viên đang xem xét hoạt động trên mạng của đối tượng, các mối liên hệ tiềm năng với các nhóm cực đoan và liệu cuộc thảm sát có xuất phát từ động cơ tư tưởng hay không. Họ cũng đang làm rõ các tình tiết xung quanh 3 trường hợp tử vong tại nhà riêng của tên này.

Các nhà điều tra vẫn chưa xác định liệu vụ tấn công có khả năng xuất phát từ động cơ khủng bố hay không.

Người phát ngôn cảnh sát địa phương Katarzyna Cislocho cho biết: "Tay súng mặc trang phục giống quân đội và sử dụng vũ khí quân dụng. Cảnh sát cũng phát hiện nhiều vũ khí và đạn dược trong xe của tên này”. Hắn đã sử dụng một khẩu súng trường AR-15 để thực hiện vụ tấn công hôm 7/11.