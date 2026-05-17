WHO tuyên bố dịch Ebola ở châu Phi là "tình trạng khẩn cấp y tế"

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt cho người dân vùng biên giới ở Cộng hòa Dân chủ Congo (Ảnh: PA).

"Sau khi tham vấn các quốc gia thành viên, Tổng giám đốc WHO xác định rằng bệnh Ebola do virus Bundibugyo gây ra tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda cấu thành một tình trạng khẩn cấp về y tế cộng đồng gây quan ngại quốc tế (PHEIC), nhưng chưa phải một tình trạng khẩn cấp ở mức độ đại dịch", WHO cho biết trong một tuyên bố ngày 16/5.

Theo tổ chức này, "hiện tại có những bất ổn đáng kể về số lượng người nhiễm bệnh thực tế và sự lây lan địa lý liên quan đến sự kiện này”.

"Tính đến ngày 16/5, có 8 trường hợp được phòng thí nghiệm xác nhận, 246 trường hợp nghi nhiễm và 80 trường hợp nghi tử vong ghi nhận tại Cộng hòa Dân chủ Congo”, WHO chỉ ra.

WHO cho biết thêm: "Ngoài ra, 2 trường hợp được phòng thí nghiệm xác nhận (bao gồm một ca tử vong) không có mối liên hệ rõ ràng với nhau đã được báo cáo tại Uganda vào ngày 15/5 và 16/5, là 2 cá nhân di chuyển từ Cộng hòa Dân chủ Congo”.

Ebola là căn bệnh truyền nhiễm cao và có thể lây truyền qua các dịch cơ thể như máu, tinh dịch. Căn bệnh mà nó gây ra tuy hiếm gặp nhưng nghiêm trọng và thường dẫn đến tử vong.

Congo đã có kinh nghiệm quản lý các đợt bùng phát dịch Ebola nhưng thường phải đối mặt với những thách thức về hậu cần trong việc vận chuyển nhân viên y tế và nguồn cung ứng đến các vùng bị ảnh hưởng.

Là quốc gia lớn thứ hai châu Phi về diện tích đất liền, các tỉnh của Congo nằm cách xa nhau và hầu hết đang phải chống chọi với xung đột.