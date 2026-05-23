WHO nâng cảnh báo rủi ro Ebola ở Congo lên “rất cao”

Ebola lan nhanh tại Congo (Ảnh: CBS).

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 22/5 cho biết WHO đã nâng mức cảnh báo về các rủi ro lây lan của đợt bùng phát Ebola trong nội bộ Congo.

"Đợt bùng phát dịch Ebola tại Congo đang lây lan nhanh chóng. Chúng tôi đang điều chỉnh đánh giá rủi ro của mình lên mức rất cao ở cấp độ quốc gia", ông Ghebreyesus phát biểu.

Ông cho biết thêm, rủi ro lây lan vẫn ở mức cao trong khu vực, và ở mức thấp trên cấp độ toàn cầu.

Người đứng đầu WHO cho biết 82 trường hợp nhiễm bệnh đã được xác nhận tại Congo, với 7 ca tử vong. Tuy nhiên, ông nói rằng dịch bệnh tại Congo lớn hơn nhiều với gần 750 trường hợp nghi nhiễm và 177 ca tử vong nghi do virus này.

Chính quyền ở miền đông bắc Congo hôm qua đã ban hành lệnh cấm tổ chức các nghi thức tang lễ và các cuộc tụ tập trên 50 người. Theo đó, các đám tang phải được tiến hành tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình y tế. Thi thể của những người chết vì Ebola có thể có tính truyền nhiễm cao và dẫn đến sự lây lan rộng hơn nếu người dân chuẩn bị cho việc chôn cất và tụ tập dự đám tang.

Các nhân viên y tế và các nhóm viện trợ cho biết họ đang rất cần thêm vật tư và nhân lực để ứng phó. Ngoài ra, hiện chưa có vắc-xin hay thuốc điều trị sẵn có cho chủng Bundibugyo chịu trách nhiệm về đợt bùng phát này.

Ebola có tính truyền nhiễm cao và lây lan ở người thông qua tiếp xúc với các dịch cơ thể như chất nôn, máu, phân hoặc tinh dịch. Các triệu chứng bao gồm sốt, nôn mửa, tiêu chảy, đau cơ và đôi khi xuất huyết nội và ngoại.

Virus này đã lây lan mà không được phát hiện trong nhiều tuần sau ca tử vong đầu tiên được biết đến vào cuối tháng 4. Theo WHO, các quan chức y tế vẫn chưa tìm ra "bệnh nhân số không" (F0).

Quy mô của đợt bùng phát cho đến nay cho thấy nó "có thể đã bắt đầu từ một vài tháng trước”, Anais Legand, một chuyên gia về sốt xuất huyết do virus tại WHO nhận định.

Chính phủ Mỹ đã áp đặt các biện pháp hạn chế đối với bất kỳ hành khách nào từng đến thăm Congo, Uganda hoặc Nam Sudan trong vòng 21 ngày trước đó, cấm các du khách nước ngoài trong số họ nhập cảnh vào Mỹ. Họ cũng yêu cầu các công dân cũng như thường trú nhân Mỹ phải chuyển hướng đến sân bay Quốc tế Washington Dulles để sàng lọc y tế.

Ấn Độ và Liên minh châu Phi hôm 21/5 cho biết Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Ấn Độ - châu Phi, dự kiến được tổ chức vào tuần tới tại New Delhi, đã bị hoãn lại do "tình hình y tế đang diễn biến phức tạp tại các khu vực của châu Phi”.

Một chuyên gia cho biết sẽ phải mất ít nhất 6-9 tháng để có vaccine. "Ưu tiên hiện nay là phải hành động nhanh chóng và hợp tác chặt chẽ với các cộng đồng, vì những ngày tới là vô cùng quan trọng", Ariel Kestens, trưởng phái đoàn của Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế tại Congo, cho biết.