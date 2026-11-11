Một khu vực thuộc vùng Calabria, Italy (Ảnh: Dailymail).

Chính quyền vùng Calabria sẽ tài trợ toàn bộ chi phí cải tạo các bất động sản này, với ngân sách được công bố là 22,4 triệu USD.

Điều này khiến chương trình khác biệt đáng kể so với mô hình “nhà giá 1 euro” ở một số vùng khác ở Italy, cho phép người dân mua những bất động sản xuống cấp tại các ngôi làng nông thôn thưa dân ở Sicily, Sardinia, Apulia và Piedmont với mức giá tượng trưng 1,12 USD, nhưng họ phải tự chịu chi phí cải tạo.

Theo mô hình của Calabria, chính quyền vùng sẽ đảm nhận toàn bộ việc cải tạo, nhưng người đến sinh sống không được quyền sở hữu bất động sản. Điều gì sẽ xảy ra sau 10 năm với ngôi nhà và người đến ở miễn phí sẽ phụ thuộc vào kế hoạch khung của chính quyền vùng, hiện vẫn chưa được hoàn thiện.

Có 50 bất động sản được cung cấp miễn phí tại 26 đô thị, mỗi nơi có dưới 5.000 cư dân, phân bố trên khắp 5 khu vực của vùng Calabria.

Chương trình mang tên “La Calabria ti regala la casa” (Calabria tặng bạn một ngôi nhà), dành riêng cho những người chuyển đến từ bên ngoài vùng này.

Các bất động sản sẽ được cung cấp trong 10 năm theo hình thức hợp đồng cho mượn để sử dụng. Người nộp đơn phải đáp ứng một số điều kiện. Họ phải sống bên ngoài vùng Calabria ít nhất 3 năm và trên 18 tuổi.

Các bất động sản chỉ được sử dụng làm nơi cư trú lâu dài. Việc cho thuê lại hoặc sử dụng vào mục đích du lịch đều bị nghiêm cấm. Người chuyển đến phải chuyển nơi cư trú chính đến Calabria và duy trì trong 10 năm. Mọi hành vi vi phạm đều dẫn đến việc chấm dứt thỏa thuận cho sử dụng bất động sản.

Những người được ưu tiên gồm người hồi hương từ nước ngoài và con cháu của họ, các cặp đôi trẻ, gia đình có con nhỏ, cha hoặc mẹ đơn thân, người làm việc từ xa, lao động tự do, thợ thủ công, người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa và người khuyết tật.

Nếu thuộc một trong những nhóm này, người đăng ký sẽ được ưu tiên hơn trong danh sách chờ. Chương trình được khởi động ngày 5/11 và hạn chót nộp hồ sơ là ngày 18/12.

Theo cơ quan thống kê Italy Istat, dân số Calabria đã giảm 6,4% trong thập niên qua, mức giảm mạnh nhất trong số các vùng của Italy. Trong khi đó, dân số vùng Lombardy tăng 1,1%.

Trước đây, chính quyền vùng cũng từng tìm cách thu hút người đến sinh sống. Năm 2021, Calabria triển khai chương trình đề nghị trả tiền cho những người mới chuyển đến các ngôi làng nắng ấm nhưng đang thưa dân của vùng.

Đầu năm nay, chính quyền vùng cam kết hỗ trợ tiền mỗi tháng cho sinh viên các trường đại học địa phương nhằm ngăn làn sóng người trẻ rời quê hương đi tìm cơ hội ở nơi khác.

Calabria nằm ở miền nam Italy, nổi tiếng với những vách đá ven biển hùng vĩ, núi rừng, làn nước biển trong xanh và những ngôi làng cổ mộc mạc từ thời Trung cổ. Bất chấp những kỳ quan thiên nhiên và món xúc xích nduja nổi tiếng, Calabria vẫn là một trong những vùng ít khách du lịch ghé thăm nhất Italy.