Vụ UAV lạ bay vào Triều Tiên: Bình Nhưỡng nói Hàn Quốc hành động khôn ngoan

Các mảnh vỡ của một UAV lạ nằm rải rác trên mặt đất tại khu vực Muksan-ri, quận Kaepung, thành phố Kaesong, Triều Tiên (Ảnh: Reuters)/

Bà Kim Yo-jong, Phó chủ nhiệm Ủy ban trung ương đảng Lao động Triều Tiên, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đã kêu gọi Hàn Quốc điều tra các sự cố UAV gần đây để đưa ra những giải thích chi tiết, theo một tuyên bố do hãng thông tấn nhà nước KCNA đăng tải ngày 11/1.

Bà Kim cho biết cá nhân bà đánh giá cao Seoul vì đã đưa ra quyết định khôn ngoan khi công bố lập trường chính thức rằng họ không có ý định khiêu khích, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ hành động khiêu khích nào cũng sẽ dẫn tới những tình huống nghiêm trọng.

Theo quân đội Triều Tiên, các UAV lạ bị nghi phóng từ Hàn Quốc bay vào Triều Tiên hồi đầu tháng 1, sau một vụ xâm nhập khác vào tháng 9/2025. Ngay sau đó, Hàn Quốc phản hồi rằng các UAV này không do quân đội vận hành.

Hàn Quốc cũng cho biết sẽ tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về khả năng các UAV là do dân sự điều khiển, đồng thời khẳng định rõ lập trường không có ý định khiêu khích.

“Điều rõ ràng chỉ là thực tế rằng UAV từ Hàn Quốc đã xâm nhập vào không phận của đất nước chúng tôi”, bà Kim nói.

“Bất kể thủ phạm là ai, và đó là hành vi của bất kỳ tổ chức dân sự hay cá nhân nào, thì các nhà chức trách chịu trách nhiệm về an ninh quốc gia cũng không bao giờ nên né tránh trách nhiệm của mình”, bà nói thêm.

Căng thẳng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đã nóng lên trong vài năm qua sau giai đoạn hạ nhiệt trước đó. Sau khi nhậm chức, chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã có các nỗ lực nhằm xoa dịu tình hình này. Ông từng nhận định, Seoul có thể cần thực hiện các biện pháp xây dựng lòng tin đơn phương để mở lại các kênh liên lạc với Triều Tiên.