Một quả cầu lửa khổng lồ bốc lên sau khi chiếc Learjet lao xuống một khu dân cư ở Florida hôm 1/11 (Ảnh: Reuters).

Trong vụ rơi máy bay ở Mỹ, đoạn ghi âm gây sốc cho thấy phi công đã hét lên: “Trời ơi, chúng ta hết thời gian rồi!”, ngay trước khi chiếc máy bay lao thẳng xuống một con đường ở quận Palm Beach. Vẫn còn 4 câu hỏi chưa có lời giải sau vụ tai nạn kinh hoàng này.

Liệu có thể tìm thấy hộp đen?

Trong bất kỳ vụ tai nạn nào, hộp đen luôn là chìa khóa cung cấp thông tin quan trọng để xác định nguyên nhân. Tuy nhiên, chiếc Learjet đã đâm xuống mặt đường với tốc độ hàng trăm km/h, được các nhân chứng mô tả “giống một quả tên lửa”. Một số mảnh vỡ của máy bay được tìm thấy cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 6,4km.

Ông Tom Chapman, thành viên Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB), xác nhận chiếc Learjet này có lắp đặt bộ ghi âm buồng lái. Tuy nhiên, giới chức vẫn chưa chắc chắn liệu thiết bị này có còn trên máy bay vào thời điểm xảy ra tai nạn hay không, bởi các máy bay phản lực tư nhân cỡ nhỏ như chiếc Learjet không bắt buộc phải có hộp đen theo quy định pháp luật.

Ngay cả khi thiết bị vẫn còn trên máy bay, việc chiếc phi cơ vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh nhỏ càng khiến công tác tìm kiếm trở nên vô cùng khó khăn. Dù hộp đen được thiết kế để bảo vệ dữ liệu ghi âm trước các tác động mạnh và hỏa hoạn, việc tìm thấy nó vẫn là một thách thức lớn đối với các nhà điều tra.

Phần đuôi máy bay đã bị tách rời như thế nào?

Một bộ phận quan trọng của máy bay - phần lớn cánh tà bên trái và một phần đuôi - đã được tìm thấy cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 6,4km. Các nhà điều tra cho biết điều này xác nhận chiếc máy bay đã bắt đầu vỡ ra trước khi đâm xuống mặt đường.

Cánh tà bên trái có chức năng điều khiển góc hướng của phần mũi máy bay. Nếu thiếu bộ phận này, phi công sẽ không thể đưa máy bay thoát khỏi cú lao dốc thẳng đứng - tình huống khiến chiếc Learjet đâm xuống mặt đất.

9 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay tư nhân ở Mỹ.

Ông John Goglia, cựu thành viên NTSB, cho biết dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy chiếc máy bay đã tạm ổn định trong khoảng 8 giây trước khi bắt đầu lao dốc. Ông giải thích rằng các bộ phận phần đuôi máy bay có thể đã bị gãy rời khi phi công cố gắng kéo mũi máy bay lên đột ngột để tránh va chạm.

"Có vẻ như phi công đã giữ máy bay bay bằng trong chốc lát ở độ cao khoảng 2.400m, để làm được điều đó, phần đuôi máy bay có lẽ đã phải chịu áp lực quá lớn, dẫn đến việc cánh tà bị tách rời khỏi thân máy bay”, ông Goglia nhận định.

Băng đã bắt đầu hình thành trên máy bay trong điều kiện nhiễu động không khí ở mức trung bình. Phi hành đoàn đã xin phép tăng độ cao từ 10.668m lên 11.278m, ngay trước khi phát tín hiệu khẩn cấp và đột ngột lao xuống đất.

Liệu chiếc máy bay có rơi vào tình trạng “góc chết”?

Một giả thuyết đáng sợ cho rằng chiếc Learjet có thể đã rơi vào một tình huống nguy hiểm được gọi là “góc chết”.

Cựu phi công Martin Varsavsky cho rằng chiếc máy bay có thể đã rơi vào tình huống này khi cố gắng bay lên phía trên 2 cơn bão. Ông cho biết các cơn bão này hiển thị rõ ràng trên hình ảnh radar, và thông thường, các máy bay phản lực cỡ nhỏ sẽ chọn cách bay vòng qua những vùng thời tiết nguy hiểm thay vì bay xuyên qua chúng.

Ông Varsavsky viết: “Các cơn bão làm thay đổi nhiệt độ bên ngoài, khiến máy bay không còn có thể duy trì độ cao ổn định ở cùng một tốc độ bay. Hiện tượng này được gọi là "góc chết". Khi rơi vào tình trạng đó, máy bay trở nên cực kỳ khó kiểm soát”.

Trong tình huống "góc chết", tốc độ an toàn tối thiểu và tối đa của máy bay tiến lại gần nhau đến mức nguy hiểm. Khi đó, các phi công chỉ còn một biên độ an toàn rất hẹp để vận hành; nghĩa là nếu bay nhanh hơn hoặc chậm hơn mức cho phép dù chỉ một chút, hậu quả có thể trở nên chết người.

Liệu các phi công có thể tránh được cơn bão hay không?

Phi công kỳ cựu Justin Crabbe cho rằng một loạt quyết định quan trọng trong buồng lái có thể đã góp phần dẫn đến thảm kịch, bao gồm cả nỗ lực tuyệt vọng nhằm bay lên phía trên cơn bão.

Ông Crabbe, Giám đốc điều hành của nền tảng đặt chuyến bay thuê riêng Jettly, chia sẻ với New York Post rằng lẽ ra các phi công nên tránh hoàn toàn cơn bão này. "Đáng lẽ họ phải bay vòng qua cơn bão mới đúng", ông nói.

Theo thông tin, cơ quan kiểm soát không lưu đã cho phép phi hành đoàn thay đổi lộ trình để tránh các điều kiện thời tiết nguy hiểm. Tuy nhiên, ông Crabbe cho rằng các phi công có thể đã rơi vào trạng thái tâm lý được gọi là "áp lực phải đến đích" - khi áp lực về việc phải tới nơi cần đến làm lu mờ khả năng phán đoán của phi công.

Vị chuyên gia này nhấn mạnh rằng ông không rõ tại sao phi hành đoàn lại quyết định tiếp tục bay xuyên qua cơn bão.