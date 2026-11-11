Nạn nhân Lisa Ta và căn nhà nơi cảnh sát phát hiện thi thể (Ảnh: Newsflash).

Trang tin The Berliner hôm nay 11/11 cho biết, nghi phạm trong vụ sát hại Lisa Ta, một nữ sinh gốc Việt 13 tuổi ở Berlin, đã tử vong tại bệnh viện.

Trước đó, nghi phạm đã được đưa đi cấp cứu và điều trị tích cực tại bệnh viện, nhưng không qua khỏi do vết thương nặng.

Cái chết của nghi phạm có thể khiến cuộc điều tra khép lại theo quy định pháp luật Đức. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ không có thủ tục tố tụng hình sự nào được thực hiện.

Trước đó, cảnh sát phát hiện nghi phạm, một người đàn ông Đức 22 tuổi bị thương rất nặng, nằm cạnh thi thể bị trói của Lisa Ta tại một ngôi nhà hẻo lánh. Vụ việc được phát hiện 5 ngày sau khi Lisa mất tích ở Berlin.

Thi thể Lisa được phát hiện sau khi chủ nhà ở bang Brandenburg đến nơi và thấy cửa đang mở, bên trong có 2 người. Người này lập tức gọi cảnh sát.

Vụ việc được phát hiện vào khoảng giữa trưa ngày 8/11, tại một địa điểm gần biên giới Ba Lan, cách nhà của Lisa hơn 50km. Hiện chưa rõ Lisa đã tử vong bao lâu trước khi được tìm thấy.

Những người sinh sống gần hiện trường được cho là đã nói với các điều tra viên rằng, họ nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ ngôi nhà bỏ hoang trong những ngày trước hôm 8/11.

Cảnh sát nghi ngờ nghi phạm có thể đã cho Lisa uống thuốc an thần trước khi đưa nữ sinh đến khu vực này.

Lisa được nhìn thấy lần cuối vào ngày 3/11, sau khi rời căn hộ ở thủ đô Berlin để đến trường trên phố Sella-Hasse-Strasse. Tuy nhiên, nữ sinh đã không xuất hiện ở trường.

Khi cảnh sát tìm thấy thi thể Lisa, nghi phạm bị thương được phát hiện nằm bên cạnh. Cảnh sát nghi ngờ nghi phạm có thể tự sát bằng súng nhưng bất thành. Nghi phạm được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của Lisa vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, Lisa không có vết thương do đạn bắn.

Cảnh sát Berlin và Brandenburg đang tiếp tục điều tra những tình tiết xung quanh cái chết của Lisa, bao gồm các sự việc dẫn đến việc nữ sinh mất tích và danh tính nghi phạm gây án.

Đến nay, các điều tra viên chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy Lisa và nghi phạm quen biết nhau, đồng thời cũng chưa có dấu hiệu cho thấy nghi phạm có đồng phạm.

Công tố viên tiết lộ nghi phạm không phải là đối tượng xa lạ với cơ quan chức năng. Từ tháng 1/2025, họ đã điều tra nghi phạm với cáo buộc tìm kiếm và tàng trữ tài liệu khiêu dâm trẻ em.

Ngày 10/3/2025, các điều tra viên đã khám xét căn hộ của nghi phạm theo lệnh của tòa án và thu giữ các thiết bị lưu trữ dữ liệu. Những thiết bị này được cho là chứa hơn 900 tệp tin bất hợp pháp mà nghi phạm bị cáo buộc đã thu thập từ năm 2023.

Ngày 28/4, Văn phòng Công tố Berlin tiếp nhận vụ án thứ 2 với cáo buộc tương tự từ các đồng nghiệp ở Passau, bang Bavaria. Giới chức đã tìm thấy một số lượng lớn tệp tin bị nghi là tài liệu bất hợp pháp trong điện thoại di động của nghi phạm khi người này lưu trú tại Bavaria.

Hôm 9/11, các điều tra viên đã khám xét nơi ở của nghi phạm tại quận Marzahn-Hellersdorf và thu giữ những vật chứng có thể phục vụ điều tra. Cảnh sát cũng tiếp tục làm việc tại hiện trường ở Bad Freienwalde. Một đội điều tra án mạng đang phân tích các bằng chứng theo yêu cầu của cơ quan công tố.