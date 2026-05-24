Vụ nổ súng gần Nhà Trắng: Nghi phạm bị bắn hạ, Tổng thống Trump an toàn

Mật vụ Mỹ phản ứng nhanh chóng khi vụ nổ súng xảy ra gần Nhà Trắng (Ảnh: AFP).

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ thuộc lực lượng thực thi pháp luật cho biết, các sĩ quan tại một trạm kiểm soát gần Nhà Trắng đã phản ứng nhanh chóng khi xuất hiện tiếng súng nổ vào tối 23/5.

Theo quan chức này, một đối tượng đã tiếp cận trạm kiểm soát tại giao lộ đường 17 và đại lộ Pennsylvania gần Nhà Trắng và bắt đầu nổ súng vào các sĩ quan.

Người này được cho là đã sử dụng khẩu súng ngắn và đã đi lại dọc theo tuyến phố trong một khoảng thời gian trước khi rút súng và bắn.

Người phát ngôn của Cơ quan Mật vụ Mỹ cũng xác nhận, các sĩ quan đã bắn trả một đối tượng mà cơ quan này cho biết đã tiếp cận trạm kiểm soát an ninh gần Nhà Trắng và nổ súng về phía họ.

Theo người phát ngôn, nghi phạm sau đó đã chết khi được đưa đến một bệnh viện trong khu vực. Nghi phạm được cho là có vấn đề về tâm thần.

Hiện trường vụ nổ súng gần Nhà Trắng (Nguồn: AP)

“Trong vụ nổ súng, một người đi đường cũng bị trúng đạn. Hiện vẫn chưa rõ người này đã bị trúng đạn trong phát súng đầu tiên của nghi phạm hay trong cuộc đấu súng sau đó”, người phát ngôn nói thêm.

Một quan chức Mỹ tiết lộ người đi đường đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bị trúng đạn.

Người phát ngôn cho biết các sĩ quan Mật vụ không bị thương, trong khi Tổng thống Donald Trump đang ở trong Nhà Trắng và không bị ảnh hưởng. Ông đã được Cơ quan Mật vụ báo cáo về vụ việc.

Các phóng viên nhìn ra ngoài cửa sổ phòng họp báo của Nhà Trắng sau khi có tiếng súng nổ (Ảnh: Reuters).

Theo các nhà chức trách, cảnh sát và lực lượng an ninh đã phong tỏa Nhà Trắng sau khi có tiếng súng nổ trong khu vực.

“Cục Điều tra Liên bang (FBI) đang có mặt tại hiện trường và hỗ trợ Cơ quan Mật vụ ứng phó với vụ nổ súng gần khuôn viên Nhà Trắng”, Giám đốc FBI Kash Patel thông báo trên mạng xã hội X.

Nguồn tin tiết lộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đang ở Nhà Trắng vào thời điểm súng nổ để xem xét một thỏa thuận với Iran.

Phóng viên Liz Landers của đài PBS cho biết Tổng thống Trump không bị thương trong vụ nổ súng bên ngoài Nhà Trắng.

"Xác nhận: có tiếng súng nổ gần Nhà Trắng tối nay. Hiện có 2 người bị trúng đạn - một người là nghi phạm và người còn lại có thể là người đi đường. Vụ việc xảy ra tại giao lộ đường 17 và đại lộ Pennsylvania. Tổng thống an toàn”, phóng viên PBS chia sẻ trên mạng xã hội.

Du khách Canada Reid Adrian nói với hãng tin AFP rằng, anh đang ở khu vực gần Nhà Trắng khi “nghe thấy khoảng 20 đến 25 tiếng nổ giống như pháo hoa, nhưng đó là tiếng súng, và sau đó mọi người bắt đầu chạy tán loạn”.

Các phóng viên có mặt trên bãi cỏ phía bắc Nhà Trắng vào thời điểm đó cho biết, họ được lệnh sơ tán và nhanh chóng trú ẩn trong phòng họp báo. Khi đó, các sĩ quan Mật vụ hô to “nằm xuống” và cảnh báo các phóng viên về “tiếng súng nổ”.

Súng nổ gần Nhà Trắng khi phóng viên đang tác nghiệp (Nguồn: RT)

Phóng viên Selina Wang của ABC News đang ghi hình thì tiếng súng vang lên. Đoạn video ghi lại âm thanh của các phát súng khi cô nhanh chóng ngồi xuống.

“Nghe như hàng chục tiếng súng. Chúng tôi được yêu cầu chạy nhanh đến phòng họp báo, nơi chúng tôi đang trú ẩn bây giờ”, Wang cho biết.

Theo phóng viên Julie Tsirkin của đài NBC News, khoảng 20 đến 30 phát súng đã được nghe thấy bên ngoài Nhà Trắng và các sĩ quan Mật vụ đã yêu cầu những người đang tập trung trên bãi cỏ phía bắc Nhà Trắng chạy vào bên trong.

Một phát ngôn viên của Cơ quan Mật vụ Mỹ xác nhận với AFP rằng cơ quan này đang thu thập thông tin về vụ việc.

Tổng thống Trump, 79 tuổi, đã trở thành mục tiêu của 3 vụ ám sát hụt. Vụ gần đây nhất xảy ra vào ngày 25/4 khi một nghi phạm có vũ trang xông vào trạm kiểm soát an ninh gần phòng khiêu vũ nơi ông tham dự một buổi dạ tiệc truyền thông.