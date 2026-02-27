Vũ khí của Lầu Năm Góc vô tình bắn hạ UAV lực lượng tuần tra Mỹ

Máy bay không người lái MQ-9 Predator B do Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ vận hành (Ảnh: Getty).

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 26/2 đã áp đặt các biện pháp hạn chế bay trên diện rộng gần Fort Hancock, bang Texas, sau khi các nghị sĩ và trợ lý quốc hội cho biết một hệ thống chống máy bay không người lái bằng laser do Lầu Năm Góc vận hành được cho là đã bắn hạ một máy bay không người lái của chính phủ Mỹ gần biên giới Mexico.

FAA đã cấm hầu hết máy bay hoạt động trong không phận bị ảnh hưởng vào cuối ngày 26/2, viện dẫn “lý do an ninh đặc biệt” trong Thông báo gửi các phái bộ hàng không.

Các biện pháp hạn chế có hiệu lực lúc 18h30 giờ địa phương và dự kiến ​​kéo dài đến ngày 24/6. Tuy nhiên, các chuyến bay khẩn cấp như máy bay cứu thương và các hoạt động tìm kiếm cứu nạn có thể được cho phép hoạt động theo từng trường hợp cụ thể.

Các nghị sĩ cấp cao của đảng Dân chủ giám sát các vấn đề hàng không và an ninh nội địa đã chỉ trích sự “thiếu năng lực” và sự phối hợp kém giữa các cơ quan quân sự và dân sự.

“Chúng tôi vô cùng bàng hoàng trước thông tin Bộ Quốc phòng được cho là đã bắn hạ một máy bay không người lái của Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP) bằng một hệ thống chống máy bay không người lái có rủi ro cao”, các nghị sĩ Rick Larsen, Bennie Thompson và Andre Carson cho biết trong một tuyên bố chung.

Theo các trợ lý quốc hội được hãng tin Reuters dẫn lời, máy bay không người lái do CBP vận hành đã vô tình bị nhắm mục tiêu bởi một vũ khí laser năng lượng cao, vốn được thiết kế để chống lại các mối đe dọa từ thiết bị không người lái trên không.

Vụ bắn hạ mới nhất diễn ra sau một vụ việc gây tranh cãi tương tự hồi đầu tháng này ở El Paso. Vào thời điểm đó, Cục Hàng không Liên bang Mỹ đã tạm dừng hoạt động sân bay trong thời gian ngắn sau khi xuất hiện lo ngại về việc thử nghiệm hệ thống tương tự đối với các vật thể sau đó được xác định là bóng bay. Các biện pháp hạn chế đã được dỡ bỏ trong vòng vài giờ sau khi Lầu Năm Góc được cho là đã đồng ý trì hoãn việc thử nghiệm thêm cho đến khi có đánh giá an toàn của liên bang.

Vụ việc mới xảy ra trong bối cảnh xuất hiện lo ngại về an ninh gia tăng dọc biên giới phía nam Mỹ, nơi chính quyền liên bang đã tăng cường giám sát và các nỗ lực chống máy bay không người lái để đối phó với hoạt động gia tăng của các băng đảng ma túy Mexico.

Bạo lực của các băng đảng ma túy đã lan rộng khắp Mexico sau khi trùm ma túy Oseguera Cervantes, còn được gọi là El Mencho, bị tiêu diệt trong một chiến dịch quân sự chung của Mỹ và Mexico ở Tapalpa, Jalisco, tuần trước.

Chiến dịch này đã gây ra tình trạng bất ổn trên khắp Jalisco và ít nhất 8 bang khác ở Mexico.