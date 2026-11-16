2 bức ảnh cho thấy vị trí nơi các binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở Kuwait. Ảnh bên trái được chụp vào ngày 26/6/2025. Ảnh bên phải được chụp vào ngày 1/3 (Ảnh: Planet Labs PBC).

Thiếu tá lục quân Mỹ Stephen Ramsbottom, người sống sót sau cuộc tấn công của Iran vào căn cứ Shuaiba tại Kuwait hồi tháng 3, xác nhận ông đã gửi đơn khiếu nại lên Ủy ban Quân vụ Hạ viện và Thượng viện vào tuần trước. Cuộc tấn công khiến 6 binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

Trong đơn khiếu nại, ông Ramsbottom cáo buộc Lầu Năm Góc đã phớt lờ những lo ngại về việc thiếu các biện pháp bảo vệ phù hợp cho binh sĩ, đồng thời mô tả cuộc tấn công của Iran vào căn cứ ở Kuwait hôm 1/3 là một “thất bại về chiến thuật” của “lục quân Mỹ, cũng như đội ngũ chỉ huy và chính bản thân” ông.

“Chúng tôi đã không lập kế hoạch kỹ lưỡng và đây là bài học cần phải rút ra”, ông nói.

Ramsbottom cho biết một số người thậm chí còn ví trung tâm tác chiến của lục quân Mỹ tại căn cứ Shuaiba sơ sài như một “khu nhà lưu động”.

6 binh sĩ thuộc Lực lượng Dự bị Lục quân Mỹ thiệt mạng trong cuộc tấn công tại căn cứ Shuaiba là những quân nhân Mỹ đầu tiên tử trận trong cuộc xung đột giữa Washington và Tehran. Hàng chục quân nhân khác, trong đó có Ramsbottom, đã bị thương.

Mặc dù các quan chức cấp cao tại Lầu Năm Góc vào thời điểm đó khẳng định căn cứ tại Kuwait đã được gia cố, nhưng một nguồn tin tiết lộ khu vực này chỉ được bảo vệ bằng các rào chắn bê tông, không đủ khả năng đối phó với máy bay không người lái (UAV) hoặc tên lửa.

Theo nguồn tin, cuộc tấn công vào căn cứ ở Kuwait diễn ra rất nhanh mà không có cảnh báo trước hay còi báo động để binh sĩ kịp sơ tán hoặc tìm nơi trú ẩn.

Ramsbottom cho biết ông đã nhiều lần trình bày với cấp trên về việc thiếu các biện pháp phòng thủ trước các cuộc tấn công từ trên không, nhưng chỉ nhận được câu trả lời rằng “không cần phải lo lắng về vấn đề phòng thủ”.

Sau đó, các chỉ huy quân sự hứa sẽ tìm cách đưa một hệ thống chống UAV đến địa điểm này. Tuy nhiên, theo Thiếu tá Ramsbottom, “hệ thống đó chưa bao giờ được chuyển đến Shuaiba, và chúng tôi thậm chí không biết liệu thiết bị này có từng được đặt hàng hay yêu cầu cung cấp hay không”.

Theo ông Ramsbottom, tại thời điểm xảy ra vụ tấn công bằng UAV, căn cứ này cũng không có bác sĩ hay trạm sơ cứu, mà chỉ có duy nhất một xe cứu thương tại hiện trường.

Kể từ sau vụ tấn công, ông Ramsbottom đã nhiều lần chia sẻ về tình hình tại căn cứ ở Kuwait trong các cuộc phỏng vấn với nhiều cơ quan truyền thông. Trong một cuộc phỏng vấn với KOAA News vào tháng 4, ông cho biết dù căn cứ này được bảo vệ trước các “mối đe dọa truyền thống”, nhưng lại không được chuẩn bị để ứng phó với các hình thức tấn công bằng UAV hiện đại.

“Nơi này được gia cố kỹ lưỡng theo tư duy phòng thủ từ trước thời điểm Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Đây là một căn cứ được bảo vệ khá tốt, nhưng lại chưa sẵn sàng cho kiểu xung đột mà chúng ta đang phải đối mặt hiện nay”, ông Ramsbottom chia sẻ.

Tại một cuộc họp báo sau vụ tấn công vào tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khẳng định nước này sở hữu “lực lượng phòng không đáng kinh ngạc”, nhưng thừa nhận “một” UAV đã lọt qua hệ thống phòng thủ trong cuộc tấn công vào căn cứ ở Kuwait.

“Thỉnh thoảng vẫn có mục tiêu vượt qua hàng rào phòng thủ. Trong trường hợp này, vật thể đó đã đánh trúng một trung tâm điều hành tác chiến; dù nơi đó đã được gia cố, nhưng đây thực sự là những loại vũ khí rất mạnh”, ông Hegseth tuyên bố.