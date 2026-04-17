Việt Nam - Na Uy thúc đẩy hợp tác phát triển xanh và kinh tế biển

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành và Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Hilde Solbakken ký kết Bản ghi nhớ về Đối tác chiến lược xanh Việt Nam – Na Uy (Ảnh: VGP).

Lễ ký kết “Bản ghi nhớ về Đối tác Chiến lược Xanh Việt Nam - Na Uy”

Quốc vụ khanh Bộ Thương mại, Công nghiệp và Thủy sản Na Uy Ragnhild Sjoner Syrstad đã chứng kiến lễ ký kết “Bản ghi nhớ về Đối tác Chiến lược Xanh Việt Nam - Na Uy” nhằm thúc đẩy hợp tác giữa 2 nước trong quá trình phát triển xanh và kinh tế biển.

Bản ghi nhớ được Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành và Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Hilde Solbakken ký kết.

Chuyến thăm của bà Syrstad và lễ ký kết diễn ra đúng dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971-2026) giữa Na Uy và Việt Nam thể hiện khát vọng chung trong việc nâng tầm hợp tác lâu dài lên một khuôn khổ chiến lược và hướng tới tương lai.

Trong chuyến thăm của bà Syrstad, hai bên đã nhất trí rằng Bản ghi nhớ trên tạo ra một nền tảng lâu dài nhằm làm sâu sắc hơn hợp tác giữa Na Uy và Việt Nam trong cả khu vực công và tư.

Hai bên kỳ vọng sẽ thúc đẩy hợp tác chung trong các lĩnh vực kinh tế xanh và kinh tế biển, tăng cường hợp tác trong nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, đồng thời thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác mang lại kết quả cụ thể và bền vững. Hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ để chuyển hóa khuôn khổ hợp tác thành các hành động cụ thể, đóng góp thiết thực vào tăng trưởng bền vững, bảo vệ môi trường và thịnh vượng lâu dài.

Song song với đó, tiến triển trong quá trình đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa các nước EFTA và Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố quan hệ thương mại và đầu tư, bổ trợ cho Quan hệ Đối tác Chiến lược Xanh và mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành nhấn mạnh: “Bản ghi nhớ Đối tác Chiến lược Xanh với Na Uy thể hiện rõ cam kết của Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu về khí hậu và môi trường. Quan hệ đối tác này sẽ góp phần hoàn thiện thể chế, huy động nguồn lực và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, qua đó hỗ trợ phát triển bền vững”. Ông kỳ vọng đây sẽ là nền tảng mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế tuần hoàn và quản lý bền vững đại dương.

“Quan hệ Đối tác Chiến lược Xanh là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ Na Uy - Việt Nam được xây dựng trên nền tảng 55 năm hợp tác chặt chẽ, đồng thời củng cố các cam kết chung của hai nước về khí hậu và kinh tế”, Quốc vụ khanh Syrstad nói.

Bà Syrstad nhấn mạnh, “biên bản ghi nhớ cũng sẽ mở ra các cơ hội hợp tác kinh doanh trong các lĩnh vực kinh tế xanh và kinh tế biển, tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng bền vững”.

Đại sứ Na Uy Solbakken nói: “Thông qua khuôn khổ hợp tác này, chúng tôi mong muốn cùng Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển các thông lệ kinh doanh bền vững. Chúng tôi tin tưởng vào tiềm năng hợp tác giữa doanh nghiệp 2 nước trong việc triển khai các giải pháp thiết thực, góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh”.

Quan hệ Đối tác Chiến lược Xanh

Đối tác Chiến lược Xanh được xây dựng trên nhận thức chung về yêu cầu cấp thiết phải đẩy nhanh quá trình chuyển dịch xanh nhằm đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050; tăng cường ứng phó với biến đổi khí hậu; và đảm bảo quản lý tài nguyên bền vững. Hai bên sẽ tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên mà 2 nước cùng có lợi ích và kinh nghiệm bổ trợ lẫn nhau, bao gồm khí hậu và môi trường, kinh tế tuần hoàn, lâm nghiệp bền vững, nuôi trồng và khai thác thủy sản, các giải pháp hàng hải xanh, cũng như kinh tế biển bền vững.

Những lĩnh vực này góp phần bảo đảm an ninh lương thực, tạo ra giá trị gia tăng, bảo vệ môi trường và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, có khả năng chống chịu cao, phản ánh các ưu tiên của Việt Nam về tăng trưởng xanh, đồng thời phát huy vai trò dẫn dắt toàn cầu của Na Uy trong hành động khí hậu và quản trị đại dương.

Điều này khẳng định nhận thức chung của 2 nước về sự song hành của phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

Trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Xanh, các hoạt động hợp tác sẽ bao gồm nâng cao năng lực, xây dựng thể chế, chia sẻ tri thức và triển khai hợp tác chung, trong đó bao gồm các sáng kiến thí điểm có khả năng nhân rộng. Trọng tâm chính sẽ là các giải pháp tích hợp, gắn kết mục tiêu bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế, nhằm bảo đảm quá trình chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng xanh diễn ra hiệu quả và bao trùm.

Nhận thức rõ vai trò then chốt của doanh nghiệp, Quan hệ Đối tác Chiến lược Xanh nhấn mạnh khu vực tư nhân là động lực quan trọng của quá trình chuyển đổi bền vững. Hai bên hướng tới thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp chặt chẽ hơn, khuyến khích đầu tư xanh, đồng thời tăng cường đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ.