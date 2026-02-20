Vì sao Ukraine rút loạt đơn vị tinh nhuệ khỏi miền Đông?

Xe tăng M1 của Ukraine bị Nga ngăn chặn khi phản công ở mặt trận Đông Nam (Ảnh: EP).

Ukraine đang tiến công ở mặt trận Đông Nam, nhưng rút lui ở miền Đông. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều đơn vị tinh nhuệ của Ukraine gần đây đã nhanh chóng cơ động xuống phía nam để tham gia một cuộc phản công mới.

Đó là sự đánh đổi có chủ ý của Kiev, bảo vệ thành phố Zaporizhia ở phía đông nam, ngay cả khi phải mất thêm một phần lãnh thổ ở tỉnh Donetsk.

Lực lượng Ukraine đang đạt đà tiến tại các tỉnh Dnipropetrovsk và Zaporizhia. Và họ dường như chấp nhận rằng các bước tiến ở phía đông nam phải trả giá bằng việc lùi lại ở xa hơn về phía đông tại tỉnh Donetsk, nơi quân đội Nga đang tiến công.

Tuy nhiên, sự đánh đổi này là hợp lý, theo các chuyên gia. Khi phản công ở phía đông nam, Ukraine đang giảm áp lực lên thành phố Zaporizhia, nơi căng thẳng đang gia tăng sau khi Nga kiểm soát được Huliaipole, một nút hậu cần quan trọng cách Zaporizhia 80km về phía đông, vào tháng 12 năm ngoái.

Mặt khác, những bước tiến gần đây của Nga xung quanh 2 thành phố Pokrovsk và Myrnohrad, cách Huliaipole 100km về phía đông bắc, giúp củng cố quyền kiểm soát của Nga tại đó. Tuy nhiên, những bước tiến này không thực sự giúp Nga tiến gần hơn tới mục tiêu cuối cùng tại tỉnh Donetsk: Cặp thành phố Kramatorsk và Sloviansk, cách đó 50km về phía đông bắc.

Con đường của lực lượng Nga hướng tới Zaporizhia phần lớn rộng mở vì Ukraine thiếu các công sự lớn. Trong khi đó, mọi hướng tiến công của Nga về phía Kramatorsk đều được phòng thủ kiên cố.

Vì vậy, lựa chọn của Kiev, đánh đổi vài khu vực phía bắc Pokrovsk và Myrnohrad để đổi lấy phản công quanh Huliaipole, được đánh giá là hợp lý trong bối cảnh Ukraine đang thiếu nghiêm trọng lực lượng để kéo căng trên tiền tuyến dài hơn 1.000km.

Theo các chuyên gia, sự đánh đổi này là khả thi vì 2 tuần trước, công ty SpaceX đã giúp vô hiệu hóa các thiết bị đầu cuối Starlink của Nga, làm ảnh hưởng tới hoạt động tiến công của Moscow.

Nhận thấy cơ hội, Ukraine tái tổ chức lực lượng và mở các đợt tấn công tại một số khu vực then chốt.

Các cuộc phản công mạnh nhất diễn ra ở đông nam, dọc theo một khu vực dài 35km từ Huliaipole ở phía nam tới Pokrovske ở phía bắc. Cho đến gần đây, đây là một trong những khu vực dễ tổn thương nhất của Ukraine.

Cục diện mặt trận miền Đông và Đông Nam (Ảnh: EP).

Cụm Tập đoàn quân Dnipro của Nga có ưu thế quân số 5 chọi 1 tại đây và liên tục tìm ra, khai thác các lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ Ukraine, phần lớn do sự phối hợp chưa hiệu quả giữa lực lượng phòng thủ lãnh thổ và lực lượng xung kích.

Nga đã đạt tiến triển ổn định hướng về Zaporizhia, từng là một thành trì an toàn của Ukraine. Thành phố này dù xa tiền tuyến hơn so với Kramatorsk, nhưng đã có thời điểm vào cuối năm ngoái, Zaporizhia thực sự đối mặt nguy cơ bị Nga bao vây trong ngắn hạn.

Tình hình hiện nay đã thay đổi. Sau khi điều động lực lượng tinh nhuệ xuống khu vực Huliaipole, Ukraine bắt đầu tìm cách đẩy lùi lực lượng Nga đang gặp khó khăn về liên lạc.

Một lực lượng mạnh gồm các lữ đoàn đổ bộ đường không và xung kích của Ukraine tấn công từ phía tây và phía bắc, nhằm tái kiểm soát Huliaipole đồng thời gây sức ép lên Tập đoàn quân hợp thành số 36 của Nga đang giữ vị trí thuận lợi ở phía đông Pokrovske.

Một xe tăng M-1 Abrams từng thuộc Australia bị bắn hạ cho thấy số lượng lớn đơn vị tinh nhuệ mà Ukraine đã điều động xuống phía nam. Đơn vị duy nhất được biết đến vận hành 49 xe tăng M-1 do Australia viện trợ cho Ukraine năm ngoái là Trung đoàn Xung kích số 425.

Trước đó, Trung đoàn 425 đang thực hiện phòng ngự tích cực ngay phía bắc Pokrovsk. Giờ đây, ít nhất một phần đơn vị này đang phản công quanh Huliaipole. Kiev đã rút lực lượng khỏi khu vực Pokrovsk để tăng cường cho mặt trận Huliaipole.

Đó là một quyết định khó khăn, nhưng đã mang lại kết quả. Lực lượng Ukraine đã vượt qua 2 địa hình then chốt tại các tỉnh Dnipropetrovsk và Zaporizhia, sông Haichur và sông Vovcha, và đang đưa thêm nhiều xe bọc thép vào vùng “xám” rộng lớn giữa các khu vực kiểm soát rõ ràng của Ukraine và Nga.