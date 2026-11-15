Hành khách chờ đợi các chuyến bay sau khi Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ban hành lệnh tạm dừng hoạt động bay trên toàn quốc tại sân bay Newark Liberty ở Newark, New Jersey, Mỹ ngày 13/11 (Ảnh: Reuters).

Các quan chức chính phủ Mỹ cho biết, sự cố ngừng hoạt động quy mô lớn kéo dài gần 5 giờ đồng hồ đối với hệ thống hàng không Mỹ có thể bắt nguồn từ một bộ định tuyến do nhà thầu chính phủ L3Harris lắp đặt.

Lệnh cấm cất cánh đã gây gián đoạn hơn 20.000 chuyến bay kể từ ngày 13/11, khiến nhiều hành khách bị mắc kẹt tại các sân bay trên khắp nước Mỹ. Ngay cả khi lệnh cấm được dỡ bỏ, tình trạng hỗn loạn tại các sân bay vẫn tiếp diễn.

Theo hãng tin Reuters, sự cố này là ví dụ mới nhất cho thấy tình trạng xuống cấp của hệ thống viễn thông kiểm soát không lưu tại Mỹ, cũng như những khó khăn trong việc thay thế các hệ thống cũ trong khi vẫn phải duy trì hoạt động của mạng lưới liên lạc hiện tại.

Trong những năm gần đây, các hệ thống viễn thông của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã nhiều lần gặp sự cố do các nguyên nhân như: vô tình cắt đứt cáp quang, xóa nhầm tệp tin, hay thậm chí xuất hiện mùi hóa chất nồng nặc do linh kiện bị nóng chảy.

Các nhà chức trách cảnh báo hệ thống sẽ tiếp tục gặp sự cố nếu không được nâng cấp đúng cách.

"Đây là một hệ thống của FAA không đáp ứng được yêu cầu thực tế", Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy phát biểu hôm 14/11.

Ông Duffy cho biết, vào ngày 13/11, nhà thầu L3Harris tiến hành bảo trì định kỳ nhằm chuyển đổi các đường dây viễn thông từ cáp đồng cũ sang cáp quang tại ít nhất một địa điểm hẻo lánh. Các quan chức tiết lộ với Reuters rằng có thể đã xảy ra vấn đề với các bộ định tuyến được lắp đặt tại bang Arkansas và Texas.

"Chúng tôi đang nỗ lực xác định liệu sự cố có xuất phát từ sự yếu kém về năng lực hay không, cụ thể là do lỗi của người vận hành, lỗi lắp đặt của L3Harris, hay do họ đã lắp đặt một bộ định tuyến bị lỗi? Chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời chính xác", ông Duffy nói với các phóng viên.

Ông Duffy cho biết các bộ định tuyến mới liên tục gửi hơn 1.000 yêu cầu kết nối tới các bộ định tuyến khác chỉ trong vòng 4-5 giây, gây ra các vấn đề về liên lạc với máy bay và hệ thống radar tại các cơ sở của Cục Hàng không Liên bang Mỹ.

Theo FAA, hệ thống liên lạc không bị ngắt hoàn toàn nhưng dữ liệu tại các trung tâm trở nên thiếu ổn định.

L3Harris cho biết công ty rất coi trọng vấn đề này và đang “hỗ trợ FAA trong quá trình điều tra nhằm làm rõ các điều kiện dẫn đến việc đình chỉ hoạt động hàng không trên toàn quốc vào ngày 13/11”.

L3Harris cũng lưu ý rằng công ty đã hoàn thành hơn 70% kế hoạch chuyển đổi hệ thống liên lạc không lưu từ cáp đồng cũ sang hệ thống cáp quang.

Mỗi năm, FAA chi 1 tỷ USD để duy trì hệ thống cáp đồng cũ, đồng thời đang gấp rút để thay thế bằng hệ thống này bằng hệ thống cáp quang hiện đại hơn.

"Chúng tôi cần L3Harris - hoặc bất kỳ đơn vị nào cung cấp bộ định tuyến đó - phải làm việc hiệu quả hơn", ông Duffy nhấn mạnh.

Cuối tháng 9, ông Duffy đã đề nghị quốc hội Mỹ cấp 30 tỷ USD để tài trợ cho công nghệ mới, các đài kiểm soát không lưu và nâng cấp sân bay trên toàn quốc.

Sự cố ngày 13/11 đã gây ra tình trạng quá tải hệ thống liên lạc tại 17 trong tổng số 22 trung tâm kiểm soát không lưu trên toàn quốc. Điều này buộc FAA phải ban hành lệnh tạm dừng hoạt động hàng không trên phạm vi cả nước do không thể xác định ngay nguyên nhân gốc rễ của vấn đề.

Đây là lần thứ ba trong lịch sử FAA ban hành lệnh dừng bay toàn quốc. Lần gần nhất diễn ra vào tháng 1/2023, còn trước đó là lệnh đóng cửa toàn bộ không phận quốc gia vào ngày 11/9/2001.

Hiện tại, FAA vẫn phải vận hành bằng những hệ thống máy tính có tuổi đời hàng chục năm và phải tìm mua linh kiện thay thế thông qua các trang web đấu giá.