Vì sao Giám đốc CIA bí mật tới Nga?

Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe (Ảnh: Reuters).

Điện Kremlin xác nhận Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe đã tới thủ đô Moscow vào ngày 25/8. Đây là chuyến thăm hiếm hoi của người đứng đầu cơ quan tình báo Mỹ tới Nga trong bối cảnh quan hệ song phương vẫn còn căng thẳng.

Vì sao Giám đốc CIA đến Moscow thay vì đặc phái viên Mỹ?

Trong cuộc trao đổi với trang tin RBC-Ukraine, khi được hỏi tại sao ông Ratcliffe chứ không phải đặc phái viên của Tổng thống Mỹ - ông Steve Witkoff - đến Moscow lần này và mục đích chuyến thăm là gì, nhà phân tích chính trị Volodymyr Fesenko cho rằng giả thuyết về các cuộc đàm phán chỉ là một trong những khả năng có thể xảy ra.

Theo ông Fesenko, lý do thuyết phục nhất là Giám đốc CIA muốn truyền đạt những tín hiệu và cảnh báo của Mỹ tới Điện Kremlin.

“Nhiều khả năng - và tôi cũng nghiêng về khả năng này - trọng tâm chính là những cảnh báo (của Mỹ) về nguy cơ leo thang chiến tranh và những kịch bản có thể xảy ra nếu Nga đẩy mạnh cuộc xung đột”, ông Fesenko nói.

Chuyên gia nhắc lại rằng, người tiền nhiệm của ông Ratcliffe, ông William Burns, từng có chuyến thăm tới Nga vào tháng 11/2021. Vào thời điểm đó, Giám đốc CIA cũng bí mật tới Moscow để cảnh báo Nga không mở chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Sau đó, vào cuối năm 2022, ông Burns cũng gặp Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) Sergey Naryshkin tại Thổ Nhĩ Kỳ để truyền đạt thông điệp rằng, việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật là điều không thể chấp nhận được.

Vấn đề Iran

Ông Fesenko cũng không loại trừ khả năng Trung Đông nằm trong số các chủ đề được thảo luận trong chuyến thăm của Giám đốc CIA tới Nga. Theo ông, điều này liên quan đến tình trạng hiện tại của các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Iran và Mỹ.

"Xét đến tình hình đàm phán hiện nay giữa Iran và Mỹ, cộng với việc Nga là đối tác cung cấp nguồn lực quan trọng nhất của Iran và có thể đóng vai trò trung gian hòa giải (ít nhất là trong việc giải quyết một số vấn đề), thì khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra”, chuyên gia nhận định.

Theo nhà phân tích chính trị Fesenko, thông qua Moscow, Giám đốc CIA có thể phát đi tín hiệu cảnh báo rằng bất kỳ âm mưu nào nhắm mục tiêu vào Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

“Mỹ đang tìm cách hành động phủ đầu và đưa ra những cảnh báo cứng rắn. Vì vậy, đây cũng là một trong những giả thuyết có khả năng xảy ra”, ông Fesenko nói thêm.

Tổng động viên ở Nga và nguy cơ nhắm mục tiêu vào NATO

Báo Wall Street Journal đưa tin, lý do cho chuyến thăm của ông Ratcliffe bắt nguồn từ thông tin tình báo về việc Nga chuẩn bị tiến hành tổng động viên quân sự quy mô lớn, cũng như khả năng Moscow sẽ có các động thái nhắm vào những quốc gia ở sườn phía đông NATO. Ông Fesenko cho rằng đây là giả thuyết thuyết phục nhất.

Theo ông Fesenko, lệnh tổng động viên có thể được sử dụng để tăng cường năng lực cho quân đội Nga tại vùng Donbass và rộng hơn là cho cuộc xung đột tại Ukraine.

Ông cũng giải thích rằng Nga có thể sử dụng nguồn lực từ lệnh tổng động viên để nhắm mục tiêu vào các nước Baltic và châu Âu, từ đó phá vỡ cán cân quyền lực và buộc phương Tây phải nâng mức độ can dự hoặc từ bỏ việc hỗ trợ Ukraine.

“Điều này có thể khiến Mỹ lo ngại. Họ sẽ không trực tiếp tham gia vào các hoạt động quân sự trên quy mô lớn, nhưng đối với họ, đây là một mặt trận thứ hai tiềm tàng, một vấn đề có thể nảy sinh. Do vậy, tôi nghĩ rằng họ có thể sẽ cảnh báo Điện Kremlin không nên thực hiện những hành động thiếu khôn ngoan như vậy", ông Fesenko cho biết.

Nga nhiều lần bác bỏ thông tin cho rằng Moscow sẽ hành động quân sự với các nước NATO. Moscow cũng cảnh báo sự hiện diện của lực lượng NATO ở khu vực gần biên giới Nga cũng như sự hỗ trợ của liên minh quân sự này dành cho Ukraine.

Đồng thời, giới chức Nga khẳng định nước này không có nhu cầu tiến hành động viên quy mô lớn để hỗ trợ chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Lý do chuyến thăm được giữ bí mật

Về tính chất bí mật của chuyến thăm, ông Fesenko giải thích rằng vị trí Giám đốc CIA và các cuộc tiếp xúc ở cấp độ này thường đòi hỏi sự bảo mật.

“Vị trí Giám đốc CIA, những cuộc tiếp xúc kiểu này, về cơ bản đều là thông tin mật. Ông ấy không phải là một nhà đàm phán chính thức và theo thông lệ, những người đứng đầu cơ quan tình báo thường làm việc âm thầm, không thu hút quá nhiều sự chú ý của truyền thông, giới chính trị hay các bên khác”, ông Fesenko nhận định.

Cả Nga và Mỹ đều không công bố quá nhiều thông tin về chuyến thăm Moscow của ông Ratcliffe. Điện Kremlin xác nhận ông Ratcliffe không gặp Tổng thống Putin và mục đích chuyến thăm của Giám đốc CIA là “thiết lập liên lạc giữa các cơ quan an ninh”.

Chuyến đi của Giám đốc CIA diễn ra cùng thời điểm xuất hiện các sắc lệnh bí mật của Tổng thống Vladimir Putin và Mỹ yêu cầu Ukraine tạm thời không tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Moscow và St. Petersburg.