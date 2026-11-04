Tác phẩm của nhiếp ảnh gia thiên văn người New Zealand, Brendan Larsen, cho thấy bầu trời bị bao phủ bởi khoảng 1.400 vệ tinh cùng 14.000 vệt sáng, tạo thành mạng lưới chằng chịt phía trên núi Taranaki (Ảnh: Guardian).

Tác phẩm bầu trời đêm New Zealand, đã thu hút hàng triệu lượt xem trực tuyến, được tạo ra từ hàng trăm bức ảnh chụp trong 2 giờ.

Nhiếp ảnh gia thiên văn Larsen, 51 tuổi, đã dành 2 giờ vào tháng 9 để chụp 578 bức ảnh liên tục, mỗi bức kéo dài 8 giây, với khoảng nghỉ 2 giây. “Đó là phần dễ nhất”, ông chia sẻ.

Phần khó khăn hơn là quá trình xử lý hậu kỳ kéo dài 40 giờ, trong đó ông tỉ mỉ chồng các bức ảnh lên nhau bằng Adobe Photoshop, xóa bỏ các ngôi sao để làm nổi bật khoảng 25 vệ tinh trong mỗi khung hình. Kết quả cuối cùng là một bức ảnh ấn tượng với khoảng 1.400 vệ tinh và 14.000 vệt sáng, tạo thành mạng lưới dày đặc trên bầu trời.

Khi Larsen đăng tải tác phẩm lên mạng xã hội vào giữa tháng 10, bức ảnh nhanh chóng lan truyền, mang lại cho ông 15.000 người theo dõi mới và hàng chục triệu lượt xem.

Tuy nhiên, cùng với sự nổi tiếng là những bình luận cho rằng bức ảnh là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo (AI). Larsen thừa nhận ông hiểu lý do tại sao mọi người nghĩ vậy, do sự tinh vi của các phần mềm tạo ảnh AI hiện nay. Ông vẫn cảm thấy “nản lòng” trước những cáo buộc này và bức xúc khi tác phẩm của mình bị tải xuống, tái tạo bằng AI với những lỗi sai rõ rệt.

Để chứng minh tính chân thực của tác phẩm, Larsen đã ghi lại toàn bộ quá trình sáng tạo bằng video. Ông hy vọng điều này không chỉ bác bỏ các cáo buộc mà còn giúp người xem kết nối cảm xúc với phong cảnh thiên nhiên.

Video tua nhanh thời gian từ các bức ảnh do nhiếp ảnh gia thiên văn Brendan Larsen thực hiện (Video: Guardian).

Lớn lên ở vùng nông thôn New Zealand, Larsen từng “hoàn toàn choáng ngợp” trước bầu trời đêm đầy sao. Tuy nhiên, trong 6 năm chụp ảnh thiên văn, ông nhận thấy tình trạng ô nhiễm ánh sáng và số lượng vệ tinh ngày càng tăng.

“Việc nhìn thấy các vệ tinh vừa thú vị, vừa hấp dẫn, nhưng cũng thật đáng lo ngại. Tôi nhận được khoảng 10.000 bình luận trên Facebook cá nhân… cứ 10 bình luận thì có 9 ý kiến ​​kiểu như: ‘Ồ, bức ảnh đẹp thật, nhưng cũng thật kinh khủng, đáng sợ và thực sự đáng lo ngại về những gì đang xảy ra với bầu trời đêm”, ông nói.

Hiện có khoảng 16.000 vệ tinh hoạt động quay quanh Trái đất, cùng với hàng chục nghìn tàu vũ trụ ngừng hoạt động và mảnh vỡ không gian.

Nhiều nghiên cứu đã cảnh báo về tác động của các hạt kim loại từ hoạt động không gian đối với hóa học khí quyển và tầng ozone. Liên hợp quốc cũng đã cảnh báo về rủi ro an toàn, mất đi bóng tối tự nhiên và cản trở công tác thiên văn học do hoạt động không gian gia tăng.

Mặc dù các vệ tinh chưa che khuất hoàn toàn bầu trời khi nhìn bằng mắt thường, Larsen vẫn bày tỏ lo ngại về tương lai của bầu trời đêm. Ông hy vọng bức ảnh của mình sẽ khơi dậy các cuộc thảo luận và suy ngẫm về việc sử dụng vệ tinh một cách có trách nhiệm, nhằm “nâng cao nhận thức, từ đó tạo ra làn sóng ủng hộ mạnh mẽ cho việc bảo vệ bầu trời đêm”.