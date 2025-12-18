Venezuela điều tàu hải quân hộ tống tàu dầu sau cảnh báo của Mỹ

Tàu chở dầu Ionic Anax gần cảng Bajo Grande trên hồ Maracaibo của Venezuela sau khi bốc hàng xuất khẩu tại bang Zulia, Venezuela ngày 13/12 (Ảnh: Reuters).

Theo báo New York Times, chính quyền Venezuela đã ra lệnh sử dụng lực lượng hải quân để hộ tống các tàu chở sản phẩm dầu mỏ rời cảng nước này.

New York Times cho biết, một số tàu chở hàng đã rời bờ biển Venezuela vào đêm 17/12 dưới sự bảo vệ của các tàu chiến hải quân.

Các tàu này chở urê, than cốc, dầu mỏ và các sản phẩm khác của ngành công nghiệp dầu mỏ, phần lớn hướng đến các nước châu Á.

Một quan chức chính quyền Mỹ xác nhận Washington đã nắm được thông tin về hành động của Caracas và đang đánh giá các phương án phản ứng khả thi.

Trong khi đó, công ty dầu khí quốc doanh Venezuela PDVSA cho biết các tàu liên quan đến hoạt động của họ vẫn tiếp tục di chuyển "trong sự an toàn tuyệt đối", với sự hỗ trợ kỹ thuật cần thiết và đảm bảo thực hiện quyền tự do hàng hải hợp pháp.

Báo Mỹ đưa tin, quyết định này được đưa ra sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ra lệnh áp đặt “phong tỏa hoàn toàn và triệt để” đối với các tàu chở dầu nằm trong diện bị trừng phạt ra vào Venezuela.

Ông Trump đề cập tới việc Mỹ tập trung một lực lượng quân sự lớn trong khu vực và gợi ý rằng sẽ còn có thêm lực lượng được triển khai đến đây.

Chính quyền Venezuela đã kịch liệt chỉ trích những tuyên bố của Tổng thống Trump, gọi đây là những tuyên bố vô trách nhiệm và tiềm ẩn nguy cơ leo thang nghiêm trọng.

Venezuela cũng cáo buộc Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế, tuyên bố sẽ tiếp tục bảo vệ các quyền tự do thương mại, hàng hải, chủ quyền và độc lập dân tộc.

Một tuần trước thông báo phong tỏa của Tổng thống Trump, lực lượng Mỹ đã bắt giữ một tàu chở dầu nằm trong diện trừng phạt ngoài khơi Venezuela.

Phát biểu với các phóng viên vào ngày 17/12, Tổng thống Donald Trump nói Venezuela đã giành “quyền khai thác dầu mỏ” và các tài sản khác mà ông tuyên bố thuộc về Mỹ, dẫn đến quyết định áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với quốc gia Mỹ Latinh.

Tổng thống Trump cũng cáo buộc các chính quyền Mỹ trước đây yếu kém, cho phép Venezuela chiếm các tài sản từng do các công ty Mỹ nắm giữ. Ông Trump muốn Mỹ giành lại quyền khai thác dầu mỏ ở Venezuela.

Những tháng gần đây, chính quyền Tổng thống Trump liên tục gia tăng áp lực lên chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, cáo buộc Venezuela hành động không đủ để ngăn chặn hoạt động buôn ma túy.

Mỹ đã triển khai lực lượng quân sự quy mô lớn ngoài khơi bờ biển Venezuela trong một chiến dịch được cho là nhằm chống hoạt động buôn lậu ma túy.

Các cuộc tập kích của quân đội Mỹ nhằm vào hàng chục tàu thuyền bị nghi liên quan đến hoạt động buôn ma túy ở khu vực phía đông Thái Bình Dương và biển Caribe gần Venezuela đã khiến ít nhất 90 người thiệt mạng kể từ tháng 9.

Venezuela từ lâu cho rằng việc Mỹ triển khai lực lượng tới khu vực này nhằm tạo điều kiện cho “các thế lực bên ngoài kiểm soát nguồn tài nguyên dầu mỏ và khí đốt khổng lồ của Venezuela”.