Venezuela bổ nhiệm cựu cận vệ ông Maduro vào vị trí chủ chốt

Ông Juan Escalona cũng từng là cựu trợ lý thân cận của cố Tổng thống Hugo Chavez (Ảnh: Laradiodelsur).

Hãng tin AFP đưa tin, nhân vật được Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez bổ nhiệm lần này là cựu vệ sĩ Juan Escalona của Tổng thống Nicolas Maduro.

Bà Rodriguez ca ngợi lòng trung thành và kinh nghiệm của đại úy Escalona. Động thái này đánh dấu một trong những thay đổi nội các đầu tiên của chính quyền của bà.

Sau khi được bổ nhiệm, ông Escalona đảm nhận nhiệm vụ của cơ quan quản lý chương trình nghị sự của Tổng thống lâm thời và liên lạc với các cơ quan nhà nước.

Đại úy Escalona từng là trợ lý thân cận của cố Tổng thống Hugo Chavez. Ông Escalona sau đó là thành viên của đội an ninh của Tổng thống Maduro cho đến khi ông Maduro bị phía Mỹ bắt giữ vào ngày 3/1 cùng phu nhân Cilia Flores.

Vụ đột kích bất ngờ của Washington đã khiến khoảng 55 thành viên đội an ninh của Tổng thống Maduro thiệt mạng.

Sự hiện diện của ông Escalona tại cuộc họp nội các đầu tiên của nhà lãnh đạo lâm thời Rodriguez tuần trước đã xua tan những tin đồn rằng ông bị thiệt mạng trong cuộc tấn công.

Việc bổ nhiệm ông Escalona nằm trong số những thay đổi ban đầu trong một chính phủ đang chịu áp lực từ Washington phải đàm phán để Mỹ tiếp cận dầu mỏ của Venezuela.

Tổng thống lâm thời Rodriguez cũng thay tư lệnh đội cận vệ tổng thống. Theo đó, tướng Gustavo Enrique Gonzalez Lopez, 66 tuổi, được chọn làm tư lệnh Đội cận vệ Phủ Tổng thống kiêm Giám đốc Tổng cục Phản gián Quân sự (DGCIM), thay tướng Javier Marcano Tabata.

Đội cận vệ Phủ Tổng thống là đơn vị chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho lãnh đạo Venezuela. Trong sắc lệnh bổ nhiệm, bà Rodriguez bày tỏ tin tưởng vào kinh nghiệm và lòng trung thành của tướng Lopez, nêu rõ quá trình công tác và sự tận tâm của ông là lý do ông được lựa chọn cho vị trí này.

Một sĩ quan quân đội khác, ông Anibal Coronado, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Môi trường.