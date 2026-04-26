Vai trò thực sự của Bộ trưởng Hải quân Mỹ

Ông John Phelan - người bị sa thải khỏi vị trí Bộ trưởng Hải quân gần đây (Ảnh: Stars and Stripes).

“Ông chủ dân sự” của Hải quân Mỹ

Chức danh Bộ trưởng Hải quân Mỹ được thành lập từ năm 1798, là người đứng đầu Bộ Hải quân Mỹ - cơ quan quản lý cả Hải quân và Thủy quân Lục chiến Mỹ. Đây là một trong những vị trí dân sự có ảnh hưởng trực tiếp lớn nhất tới sức mạnh quân sự toàn cầu của Washington.

Dù mang danh nghĩa “bộ trưởng”, người giữ chức vụ này không phải là tướng lĩnh và cũng không trực tiếp chỉ huy chiến đấu. Thay vào đó, quan chức này đóng vai trò điều hành, hoạch định chính sách và quản lý toàn bộ hệ thống - từ nhân sự, huấn luyện cho đến mua sắm vũ khí và phát triển lực lượng.

Sau cải tổ quốc phòng năm 1949, vị trí Bộ trưởng Hải quân Mỹ không còn là thành viên nội các độc lập mà hoạt động dưới quyền Bộ trưởng Quốc phòng. Tuy nhiên, phạm vi quyền lực vẫn rất rộng, bao trùm gần như toàn bộ hoạt động của lực lượng hải quân Mỹ.

Ai có thể trở thành Bộ trưởng Hải quân?

Theo luật liên bang Mỹ, Bộ trưởng Hải quân phải là một nhân sự dân sự, không đang phục vụ trong quân đội. Người từng là quân nhân vẫn có thể được bổ nhiệm, nhưng phải rời quân ngũ ít nhất 5-7 năm.

Điều này phản ánh nguyên tắc cốt lõi trong hệ thống chính trị Mỹ: quân đội chịu sự kiểm soát của lãnh đạo dân sự.

Khác với nhiều quốc gia, chức danh này không yêu cầu bắt buộc phải có nền tảng quân sự. Trên thực tế, nhiều Bộ trưởng Hải quân xuất thân từ doanh nghiệp, luật, chính trị hoặc quản lý công, miễn là có năng lực điều hành và hiểu biết về quốc phòng.

Quy trình bổ nhiệm và quyền lực chính trị

Việc lựa chọn Bộ trưởng Hải quân diễn ra theo quy trình hai bước: Tổng thống Mỹ đề cử và Thượng viện phê chuẩn. Sau khi được thông qua, Bộ trưởng Hải quân phục vụ theo ý chí của Tổng thống, đồng nghĩa với việc có thể bị thay thế bất kỳ lúc nào nếu mất niềm tin chính trị.

Điểm này khiến chức danh mang tính chất chính trị rõ rệt, chịu ảnh hưởng trực tiếp từ định hướng chiến lược và ưu tiên của chính quyền đương nhiệm.

Vai trò thực sự của Bộ trưởng Hải quân Mỹ

Nếu ví von, Bộ trưởng Hải quân chính là CEO “giám đốc điều hành” của toàn bộ hệ thống Hải quân Mỹ. Theo luật và tài liệu chính thức, họ chịu trách nhiệm: Tổ chức, huấn luyện và duy trì lực lượng; quản lý ngân sách quốc phòng thuộc Bộ Hải quân; giám sát đóng tàu, phát triển vũ khí và công nghệ; xây dựng chính sách quân sự phù hợp chiến lược quốc gia.

Hai cố vấn quân sự quan trọng nhất của họ là Tham mưu trưởng Hải quân và Tư lệnh Thủy quân Lục chiến. Tuy nhiên, quyền lực cuối cùng về quản lý và điều hành vẫn thuộc về Bộ trưởng - một quan chức dân sự.

Dù quyền lực lớn, Bộ trưởng Hải quân không trực tiếp chỉ huy tác chiến hay ra lệnh chiến thuật trên chiến trường. Những nhiệm vụ này thuộc về chuỗi chỉ huy quân sự, đứng đầu là Tổng thống và Bộ trưởng Quốc phòng. Bộ trưởng Hải quân tập trung vào cấp độ chiến lược và quản trị, đảm bảo lực lượng luôn sẵn sàng và hiệu quả.

Một điểm ít được chú ý là Bộ trưởng Hải quân có thể quản lý lực lượng vượt ra ngoài phạm vi truyền thống. Trong một số trường hợp đặc biệt, lực lượng như Tuần duyên Mỹ có thể được đặt dưới quyền kiểm soát của Bộ Hải quân trong thời chiến.

Ngoài ra, ngân sách mà Bộ trưởng Hải quân quản lý thường lên tới hàng trăm tỷ USD mỗi năm, tương đương quy mô kinh tế của nhiều quốc gia nhỏ. Điều này khiến vị trí này không chỉ mang ý nghĩa quân sự mà còn liên quan trực tiếp tới công nghiệp quốc phòng và kinh tế.

Một yếu tố khác là vai trò của công nghệ. Trong bối cảnh cạnh tranh hiện đại, Bộ trưởng Hải quân có ảnh hưởng lớn tới các chương trình phát triển tàu sân bay, tàu ngầm, vũ khí không người lái và trí tuệ nhân tạo - những yếu tố định hình tương lai sức mạnh hải quân.

Tác động trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu

Trong môi trường an ninh ngày càng phức tạp, Bộ trưởng Hải quân Mỹ không chỉ quản lý lực lượng mà còn đóng vai trò định hướng chiến lược dài hạn. Các quyết định về đầu tư, hiện đại hóa và triển khai lực lượng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cán cân sức mạnh trên biển.

Khi các tuyến hàng hải và không gian đại dương trở thành trọng tâm cạnh tranh giữa các cường quốc, vai trò của vị trí này càng trở nên quan trọng. Đây là nơi giao thoa giữa chính trị, quân sự và công nghiệp - 3 yếu tố cốt lõi của sức mạnh quốc gia.