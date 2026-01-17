Uỷ ban Nobel lên tiếng sau khi ông Trump được tặng huy chương Hòa bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận quà tặng huy chương Nobel Hòa bình từ lãnh đạo đối lập venezuela (Ảnh: Reuters).

“Bất kể điều gì xảy ra với huy chương, bằng chứng nhận hay tiền thưởng, thì người được ghi nhận trong lịch sử là người nhận giải vẫn luôn là chủ nhân giải thưởng ban đầu”, Ủy ban Nobel Na Uy, cơ quan trao giải, cho biết hôm 16/1.

“Bản thân giải thưởng, danh dự và sự công nhận, vẫn gắn liền một cách không thể tách rời với cá nhân hoặc tổ chức được Ủy ban Nobel Na Uy chỉ định là người đoạt giải”, tuyên bố cho hay.

Ủy ban Nobel Na Uy nêu rõ thêm: “Các điều lệ của Quỹ Nobel không đặt ra bất kỳ hạn chế nào đối với việc người đoạt giải có thể làm gì với huy chương, bằng chứng nhận hoặc tiền thưởng. Điều này có nghĩa là người đoạt giải được tự do giữ lại, trao tặng, bán hoặc quyên góp những vật này”.

Lãnh đạo phe đối lập Venezuela Maria Corina Machado một ngày trước đó đã trao huy chương cho Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm ca ngợi nỗ lực của ông trong việc thúc đẩy hòa bình thông qua sức mạnh.

Nhà Trắng công bố một bức ảnh chụp ông Trump và bà Machado, trong đó ông Trump giơ lên một khung màu vàng trưng bày huy chương. Một quan chức Nhà Trắng cho biết ông Trump dự định giữ lại món quà này.

Huy chương và bằng chứng nhận là những biểu tượng vật chất xác nhận rằng một cá nhân hoặc tổ chức đã được trao giải, ủy ban trao giải gồm năm thành viên cho biết.

Đây không phải là lần đầu tiên một người đoạt giải Nobel trao tặng huy chương của mình.

Năm 2022, người đoạt giải Nobel Hòa bình Dmitry Muratov đã bán huy chương của mình với giá 100 triệu USD để gây quỹ cho Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), nhằm hỗ trợ trẻ em Ukraine trở thành người tị nạn.

Năm 2024, góa phụ của cựu Tổng Thư ký Liên hợp quốc Kofi Annan đã quyên góp huy chương và bằng chứng nhận Giải Nobel Hòa bình năm 2001 của ông cho văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva.