Ông Rene Haas, CEO hãng chip ARM (Ảnh: Reuters).

Tạp chí Financial Times ngày 13/11 đưa tin, hội đồng quản trị của tập đoàn Nvidia đã tiếp cận ông Rene Haas, giám đốc điều hành (CEO) của nhà sản xuất chip Arm Holdings, trong quá trình tìm kiếm người kế nhiệm tiềm năng cho tỷ phú Jensen Huang.

Trước khi gia nhập hãng chip Arm vào năm 2013, Rene Haas đã có 7 năm làm việc tại Nvidia - quãng thời gian đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp của ông. Tại đây, ông từng đảm nhiệm các vị trí phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc mảng sản phẩm điện toán. Đến năm 2022, ông trở thành CEO của Arm và dẫn dắt công ty thiết kế chip có trụ sở tại Anh thực hiện thương vụ niêm yết trên sàn Nasdaq vào năm 2023.

Vào tháng 4, ông cũng tiếp quản mảng kinh doanh quốc tế của SoftBank - công ty mẹ của Arm - đồng thời là thành viên hội đồng quản trị của SoftBank Group.

Arm chuyên thiết kế các kiến ​​trúc bộ vi xử lý và cấp phép cho các công ty khác để họ tự phát triển các thiết kế chip riêng. Trước đây, thế mạnh của Arm chủ yếu nằm ở lĩnh vực điện thoại di động, nhưng hiện tại công ty đang mở rộng sang mảng máy tính. Điều này tạo ra sự chồng chéo đáng kể với Nvidia - một công ty cũng chuyên thiết kế chip - mặc dù quy mô doanh thu và số lượng nhân viên của Arm nhỏ hơn nhiều so với Nvidia.

Hiện Nvidia và ông Rene Haas đều chưa lên tiếng về thông tin do Financial Times đăng tải.

Theo Shay Boloor, chiến lược gia trưởng về thị trường tại tổ chức Futurum Equities, việc ông Haas vừa am hiểu về Nvidia, vừa có kinh nghiệm điều hành một công ty bán dẫn niêm yết trên sàn chứng khoán, khiến ông trở thành một ứng viên có hồ sơ khá đặc biệt cho vị trí này.

"Rene là một trong số ít các ứng viên từ bên ngoài không cần phải mất thời gian làm quen với Nvidia", ông Boloor nhận định. Ông nói thêm rằng sự thấu hiểu của ông Haas về văn hóa công ty, kết hợp với kinh nghiệm điều hành Arm, tạo nên "một sự kết hợp hiếm thấy".

Theo Financial Times, ông Haas được cho là vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với ông Huang cùng một số thành viên trong hội đồng quản trị của Nvidia.

Tỷ phú Jensen Huang đã từ chức vào ngày 12/11 sau khi những thông tin về các mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông bị phơi bày, trong đó có mối quan hệ được cho là liên quan đến nữ doanh nhân Trung Quốc.

Vụ lùm xùm của CEO đã đẩy nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới vào một cuộc khủng hoảng, gây chấn động toàn ngành trí tuệ nhân tạo (AI) - lĩnh vực mà ông Huang từng nỗ lực phát triển trong những năm qua.

Hội đồng quản trị Nvidia cho biết họ đang trong quá trình chọn đơn vị tư vấn để tìm kiếm nhân sự cho vị trí CEO thay thế ông Huang, nhưng chưa chính thức làm việc với bất kỳ ứng viên tiềm năng nào.

Một số nhà phân tích kỳ vọng CEO kế nhiệm sẽ tạo ra sự khác biệt so với 3 thập niên điều hành của ông Huang. Cựu CEO Nvidia đóng vai trò như "nhạc trưởng" trực tiếp điều hành mọi khía cạnh, từ lộ trình kỹ thuật, các cuộc đàm phán địa chính trị liên quan đến hoạt động xuất khẩu, cho đến những khoản đầu tư quy mô lớn vào hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo.