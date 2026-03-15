Ukraine yêu cầu Hungary trả lại 82 triệu USD tiền và vàng bị tạm giữ

Số tiền và vàng trên hai xe bọc thép của ngân hành Ukraine bị tạm giữ (Ảnh: AFP).

Cảnh sát Hungary hôm 5/3 chặn 2 xe bọc thép của ngân hàng Oschadbank khi đoàn xe đang vận chuyển tiền và vàng từ Vienna (Áo) về Kiev bằng đường bộ.

Chính quyền Hungary đã tịch thu khoảng 40 triệu USD tiền mặt, 35 triệu euro tiền mặt và 9 kg vàng thỏi, đồng thời tạm giữ 7 nhân viên ngân hàng hộ tống đoàn xe với cáo buộc rửa tiền.

Các nhân viên này đã được thả vào ngày hôm sau. Xe bọc thép chở tiền cũng được Hungary bàn giao lại cho Ukraine nhưng chính quyền Hungary vẫn giữ lại tài sản của ngân hàng, bao gồm các phương tiện, tiền mặt và vàng.

Ban đầu, các quan chức Hungary cho biết các nhân viên bị giữ vì nghi ngờ rửa tiền, cáo buộc bị cả Ukraine và Oschadbank phủ nhận. Chính phủ Hungary tuyên bố tạm giữ số tài sản này ít nhất 60 ngày để điều tra nguồn gốc và mục đích sử dụng. Sau đó, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cũng đặt nghi vấn số tài sản trên.

Hungary cấm 7 công dân Ukraine liên quan đến vụ án xe tiền ngày 5/3 nhập cảnh vào khu vực Schengen và Liên minh châu Âu (EU) trong 3 năm với lý do an ninh quốc gia.

Ngày 7/3, ngân hàng Oschadbank tuyên bố sẽ theo đuổi các hành động pháp lý để thu hồi các tài sản vẫn đang bị giữ tại Hungary.

Công ty luật Horvath Lawyers, đại diện pháp lý của ngân hàng Oschadbank, mô tả đây chỉ là một chuyến vận chuyển tiền thường kỳ từ ngân hàng Raiffeisen tại Vienna (Áo) đến trụ sở Oschadbank ở Kiev, đi ngang qua lãnh thổ Hungary.

"Số tiền mặt và vàng thỏi bị cảnh sát Hungary tịch thu đều là tài sản có nguồn gốc và mục đích rõ ràng, được chứng minh bằng đầy đủ tài liệu và không liên quan đến bất kỳ hoạt động phạm pháp nào", công ty tuyên bố.

Nhóm luật sư Oschadbank cho rằng quyết định của Hungary thiếu minh bạch và có thể trở thành cơ sở cho một vụ kiện tại Tòa án Nhân quyền châu Âu.

Căng thẳng giữa hai nước gia tăng trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Kiev và Budapest về sự gián đoạn nguồn cung dầu của Nga thông qua đường ống Druzhba.

Budapest và Bratislava đã cáo buộc Ukraine cố tình làm gián đoạn việc vận chuyển và yêu cầu được tiếp cận đường ống. Gần đây nhất, một phái đoàn Hungary đã đến Kiev vào ngày 12/3 để đánh giá tình trạng của đường ống Druzhba.