Ukraine xác nhận tấn công St. Petersburg trước diễn đàn quan trọng

Thành phố St. Petersburg của Nga bị không kích (Ảnh: Telegram).

Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận các lực lượng Ukraine đã tấn công Tổng kho Dầu St. Petersburg ở tỉnh Leningrad của Nga sáng 3/6. Cuộc tấn công diễn ra ngay khi các quan chức cấp cao đến tham dự Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, một hội nghị thường niên dành cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và quan chức chính phủ do Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì.

Ông Zelensky viết trên mạng xã hội X rằng, “các cơ sở quan trọng trên lãnh thổ Nga đã bị tập kích, bao gồm cả Tổng kho Dầu St. Petersburg, nằm cách biên giới Ukraine 1.100km.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), Lực lượng Hệ thống Không người lái, Lực lượng Tác chiến Đặc biệt, Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine và Lực lượng Biên phòng Nhà nước Ukraine đều tham gia các chiến dịch này.

Ông Zelensky nói thêm, các mục tiêu quân sự tại căn cứ Kronstadt, phía tây St. Petersburg, cũng bị tấn công cùng với một doanh nghiệp tham gia sản xuất vũ khí của Nga ở tỉnh Tambov.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng cho hay, theo các báo cáo sơ bộ, cuộc không kích đã đánh trúng các tàu chiến và cơ sở hạ tầng tại cảng Kronstadt.

Tại tỉnh Tambov, Nhà máy Tiến bộ Michurinsky (Michurinsky Progress Plant), một đơn vị sản xuất linh kiện cho vũ khí có độ chính xác cao, cũng bị trúng hỏa lực.

Người dân St. Petersburg báo cáo về hỏa hoạn quy mô lớn tại hiện trường, đồng thời đăng tải các bức ảnh và video về các vụ nổ lớn cùng một đám cháy dữ dội khi thành phố bị UAV của Ukraine tấn công. Các hình ảnh cho thấy khói đen bốc lên cuồn cuộn phía trên Tổng kho Dầu St. Petersburg.

Tổng kho dầu này, nằm bên Vịnh Phần Lan thuộc cảng chính St. Petersburg của thành phố, là một trong những cơ sở lưu trữ và xuất khẩu nhiên liệu lớn nhất của Nga. Nơi đây tiếp nhận và vận chuyển các sản phẩm dầu mỏ bằng đường sông, đường sắt và đường bộ, với công suất bốc dỡ lên tới 12,5 triệu tấn mỗi năm.

Thống đốc tỉnh Leningrad, ông Aleksandr Drozdenko, cho biết 50 UAV đã bị bắn hạ trên khắp khu vực vào ngày 3/6, nhưng không bình luận về các vụ cháy tại cảng.

Các chuyến bay đã bị gián đoạn tại sân bay Pulkovo của St. Petersburg do cuộc tấn công, với gần 30 chuyến bay bị hoãn hơn 2 tiếng đồng hồ và 9 chuyến bay khác phải chuyển hướng sang các sân bay khác.

Cuộc tấn công mới vào Tổng kho Dầu St. Petersburg diễn ra một ngày sau khi Nga phát động một cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV quy mô lớn nhằm vào Kiev, Dnipro và các thành phố khác của Ukraine. Cuộc tấn công trên diện rộng đó đã khiến ít nhất 23 người thiệt mạng, hơn 100 người khác bị thương.