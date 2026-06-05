Ukraine tuyên bố tiến hành tập kích "chưa từng có trong lịch sử"

Hình ảnh UAV Ukraine nhằm mục tiêu vào sân bay Donetsk (Ảnh: Kyiv Independent).

Ukraine tuyên bố các đơn vị UAV của nước này đã tiến hành một loạt cuộc tập kích nhằm vào sân bay Donetsk do Nga kiểm soát, ngăn chặn nỗ lực của Moscow trong việc biến cơ sở này thành một căn cứ quân sự.

Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine (USF) cho biết ngày 4/6, trung đoàn số 14 “phá hủy có hệ thống cơ sở hạ tầng của đối phương, khiến sân bay không thể hoạt động”.

Lực lượng Nga đã biến sân bay Donetsk thành một bệ phóng chiến lược cho các UAV tấn công kiểu Shahed, loại UAV giá rẻ nhưng có sức sát thương lớn mà Nga thường sử dụng hàng loạt trong các cuộc tập kích ban đêm nhằm vào các thành phố Ukraine. Các đợt phóng này do đơn vị UAV tinh nhuệ Rubikon của Nga vận hành, và lực lượng này đóng quân tại sân bay.

Theo Trung đoàn số 14 của USF, sân bay này cũng đóng vai trò là một trung tâm hậu cần của quân đội Nga.

“Một quyết định đã được đưa ra nhằm tiến hành các đòn tấn công phủ đầu có hệ thống, làm gián đoạn hoạt động phóng UAV của đối phương và giảm số lượng UAV sẽ tiếp tục bay đi tấn công”, Serafym “Falcon” Hordiienko, sĩ quan Trung đoàn số 14 của USF và là người lập kế hoạch chiến dịch, cho biết.

Ông Hordiienko mô tả chiến dịch tấn công sân bay Donetsk là “chiến dịch đầu tiên thuộc loại này trong lịch sử hiện đại”.

Ukraine tuyên bố đã đặt sân bay Donetsk dưới "hỏa lực khống chế" liên tục. Đặc điểm của chiến dịch "chưa từng có" này là Ukraine không tập kích 1 mục tiêu duy nhất mà tiến hành chiến dịch kéo dài, nhằm vào nhiều mục tiêu, làm gián đoạn "hệ sinh thái" hoạt động của một sân bay quân sự lớn của đối thủ.

Theo USF, các kíp vận hành UAV Ukraine đã từng bước vô hiệu hóa căn cứ này bằng cách phá hủy các bệ phóng và phương tiện vận tải, đồng thời tấn công các tổ vận hành trên đường băng. Các đòn tập kích cũng đã làm hư hại thiết bị kỹ thuật quan trọng, các trạm nhiên liệu và các trung tâm hậu cần.

USF cho biết các cuộc tấn công còn phá hủy kho đạn dược và các bệ phóng Shahed.

Song song với đó, USF nhằm vào các tổ hỏa lực cơ động và các đơn vị phòng không Nga khiến đối phương phải hủy các chuyến bay, qua đó làm gián đoạn "hệ sinh thái hoạt động của sân bay”.

“Một nhiệm vụ quan trọng đối với chúng tôi là áp dụng khái niệm tác động bất đối xứng, trong đó đạt được hiệu quả chiến đấu tối đa bằng những hành động tối thiểu nhưng chính xác", ông Hordiienko nói.

Kyiv Independent không thể xác minh độc lập toàn bộ các tuyên bố của quân đội Ukraine. Nga cũng chưa bình luận về thông tin của phía Kiev.

Trước đó, Ukraine từng tuyên bố tập kích nhiều lần vào sân bay Donetsk, trong bối cảnh Kiev đang tăng cường chiến dịch tấn công tầm trung nhằm vào các hoạt động của Nga gần tiền tuyến.

Sân bay Donetsk ngừng hoạt động từ tháng 5/2014 sau khi lực lượng thân Nga bắt đầu kiểm soát một phần các tỉnh Donetsk và Lugansk. Lực lượng Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự tại những vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát.