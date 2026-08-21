Ukraine tuyên bố phá hủy tiêm kích hiếm của Nga

Một tiêm kích Su-34 của Nga (Ảnh: Military).

Kênh Telegram Absolutely Reliable Source dẫn nguồn tin quân sự Ukraine cho biết, cuộc tập kích diễn trong khoảng 0h30 đến 1h ngày 20/8, gần khu dân cư Akhtubinsk của Nga tại tỉnh Astrakhan. Hình ảnh vệ tinh sau đó cho thấy ít nhất hai vị trí bị trúng đòn tại sân bay quân sự này.

Nguồn tin cho hay, cuộc tấn công đã làm hư hại một tiêm kích ném bom tiền tuyến Su-34 của Nga. Các hình ảnh quay được cho thấy nhiên liệu bị tràn ra gần vị trí máy bay.

Các lực lượng Nga đã nhanh chóng di chuyển những máy bay còn lại sang các khu vực khác trong sân bay hoặc sơ tán đến các căn cứ khác.

Phân tích họa tiết ngụy trang trên máy bay bị hư hại cho thấy tiêm kích có thể là phiên bản xuất khẩu Su-34E. Tuy nhiên, nhiều khả năng đây là một phòng thí nghiệm bay dựa trên khung thân Su-34, hoặc là máy bay đang được phủ một lớp sơn lót đặc biệt cho máy bay mới trước khi sơn chính thức.

Nga sử dụng các phòng thí nghiệm bay chuyên dụng để thử nghiệm các hệ thống mới trên khoang, vũ khí không quân và trang thiết bị tác chiến điện tử trong điều kiện bay thực tế.

Su-34 là dòng máy bay ném bom tiền tuyến có khả năng triển khai nhiều loại bom dẫn đường (KAB) và bom FAB, phóng các loại tên lửa không đối đất (Kh-59/69, Kh-31/35U), cũng như mang các cụm thiết bị thực hiện nhiệm vụ trinh sát và tác chiến điện tử.

Trước đó, Ukraine đã tập kích nhiều mục tiêu quân sự quan trọng ở Nga trong đêm. Các mục tiêu này bao gồm hai sân bay được Nga sử dụng để xuất kích các máy bay không người lái tấn công vào Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm qua nêu rõ, Nga không muốn leo thang xung đột nhưng sẽ tiếp tục đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine.

"Chừng nào điều này vẫn tiếp diễn, Nga sẽ đáp trả tương xứng với những mối đe dọa mới xuất hiện và tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm hoàn thành các nhiệm vụ do Tổng thống Vladimir Putin đề ra. Leo thang không phải là lựa chọn của chúng tôi", bà cho biết.

Bà Zakharova cho biết, tiến trình hướng tới một giải pháp phụ thuộc vào việc Kiev cùng các đối tác phương Tây từ bỏ "ảo tưởng nguy hiểm" về việc gây ra một thất bại chiến lược cho Nga.

Các phát biểu của bà đưa ra trong bối cảnh Nga và Ukraine vừa tiến hành các đòn tập kích tầm xa quy mô lớn khác.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 20/8 cho biết đã triển khai một cuộc tấn công tên lửa và drone quy mô lớn trong đêm nhắm vào các cơ sở công nghiệp-quốc phòng ở Kiev và các vùng phụ cận, bao gồm các nhà máy sản xuất máy bay không người lái (UAV) tầm xa, linh kiện tên lửa, cùng nhiều kho lưu trữ nhiên liệu, dầu bôi trơn, phụ tùng UAV và hàng hóa lưỡng dụng.

Trong khi đó, Kiev cũng tập kích UAV quy mô lớn vào lãnh thổ Nga trong đêm. Nga đã đánh chặn hơn 700 UAV của Ukraine tại 20 khu vực. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó thừa nhận các cuộc tập kích của Ukraine vào các cơ sở công nghiệp của Nga đang gây ra thiệt hại, nhưng chưa tạo ra "những hậu quả nghiêm trọng".