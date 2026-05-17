Ukraine tuyên bố phá hủy máy bay chiến đấu 40 triệu USD của Nga

Máy bay Beriev Be-200 của Nga nghi bị phá hủy (Ảnh: Telegraph).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 16/5 đã chia sẻ đoạn video đen trắng được cho là ghi lại khoảnh khắc một máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đang lao thẳng về phía máy bay Beriev Be-200 của Nga đang đậu trong sân bay quân sự Yeysk.

Một máy bay không người lái thứ hai sau đó đã ghi lại hình ảnh được cho là máy bay Beriev Be-200 đang bị nhấn chìm trong biển lửa tại căn cứ.

Sau các cuộc tấn công, hình ảnh vệ tinh chụp phía trên sân bay quân sự Yeysk, nằm ven bờ biển Azov, dường như đã xác nhận việc máy bay Be-200 bị phá hủy.

Máy bay này được cho là có giá 40 triệu USD. Đây có thể xem là một tổn thất đáng kể vì theo báo cáo chỉ có 20 chiếc từng được chế tạo kể từ khi chúng bay lần đầu tiên vào năm 1998.

Máy bay Be-200 có khả năng hạ cánh và cất cánh từ cả đường băng thông thường lẫn mặt nước. Máy bay có thể thực hiện các sứ mệnh tìm kiếm cứu nạn, trinh sát hàng hải và vận chuyển các thiết bị hạng nặng đến các địa điểm khó tiếp cận.

Vào đầu năm nay, Italy đã điều động các máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon để giám sát một chiếc Be-200 sau khi nó đi gần không phận NATO trên biển Baltic.

Ông Zelensky cho biết cuộc tấn công nhằm vào Be-200 là một phần của chuỗi "các biện pháp trừng phạt tầm xa" được thực hiện nhằm vào các mục tiêu quân sự để đáp trả một loạt các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga trong tuần này.

Một tàu hàng chở đạn dược, vài hệ thống phòng không, một trung tâm huấn luyện và các cơ sở dầu mỏ nằm trong số các mục tiêu bị đánh trúng ở cả bên trong nước Nga và lãnh thổ ở Ukraine do Nga kiểm soát.

"Đây là những phản ứng của chúng tôi đối với những gì Nga đang làm. Chúng tôi sẽ tiếp tục gia tăng cả phạm vi và quy mô của các biện pháp đáp trả này”, Tổng thống Zelensky bình luận.

Cuộc tấn công của Nga mà ông Zelensky đề cập đến là làn sóng tập kích bằng hơn 1.500 máy bay không người lái và hàng chục tên lửa vào các mục tiêu khắp Ukraine trong ngày 13/5 và 14/5.

Nga và Ukraine tiếp tục tấn công qua lại, thậm chí với quy mô ngày càng lớn với chiến thuật tinh vi hơn khi cuộc chiến đã kéo dài hơn 4 năm.

Các đợt tấn công mới diễn ra bất chấp việc Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước cho biết ông tin cuộc xung đột Ukraine sắp kết thúc. Điện Kremlin cũng một lần nữa nhấn mạnh Moscow muốn giải quyết xung đột thông qua con đường ngoại giao, hòa bình. Tuy nhiên, Moscow cũng cảnh báo sẽ đạt các mục tiêu thông qua chiến dịch quân sự nếu Kiev không hợp tác.