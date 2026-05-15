Ukraine tung chiến thuật "song kiếm hợp bích" vũ khí không người lái

UAV của Ukraine (Ảnh: AFP).

Các robot mặt đất của Ukraine, được trang bị vũ khí như súng máy và súng phóng lựu, sẽ trở nên mạnh hơn khi phối hợp với UAV trên không, một nhà sản xuất quốc phòng Ukraine cho biết.

Ukraine đang sử dụng một đội robot mặt đất để thay thế vị trí của binh sĩ trên tiền tuyến. Đây là một vũ khí mới nhưng đang ngày càng quan trọng trong kho vũ khí không người lái của Ukraine.

DevDroid, một công ty chế tạo hệ thống robot của Ukraine, cho biết việc kết hợp UAV trên không với robot mặt đất mở ra nhiều lựa chọn và năng lực hơn trong chiến đấu.

Đây là một dạng tác chiến hiệp đồng đang nổi lên. UAV có thể trinh sát, xác định mục tiêu và dẫn hướng tấn công, trong khi robot mặt đất có thể mang vũ khí hạng nặng và thuốc nổ trực tiếp tới vị trí của đối thủ.

Các robot mặt đất vốn đã rất hiệu quả khi hoạt động độc lập, nhưng “khi bạn kết hợp mọi thứ lại với nhau, hiệu quả sẽ cao hơn so với chỉ sử dụng UAV FPV, hoặc chỉ dùng một hệ thống riêng lẻ hay chỉ dùng robot mặt đất”, Oleg Fedoryshyn, giám đốc nghiên cứu và phát triển của DevDroid, cho biết.

Ukraine ngày càng sử dụng robot mặt đất cho các nhiệm vụ trước đây do binh sĩ hoặc các loại vũ khí khác đảm nhiệm.

Các hệ thống không người lái khác nhau có điểm mạnh và điểm yếu riêng trên chiến trường. Robot có thể mang vũ khí nặng hơn và thường dễ tiến vào các vị trí của đối thủ như chiến hào hay hầm trú ẩn hơn.

Tuy nhiên, UAV có lợi thế về tốc độ và khả năng nhận thức tình huống tổng thể, điều mà các robot di chuyển sát mặt đất còn thiếu. UAV có thể tới khu vực mục tiêu trước và cung cấp thông tin cho các hoạt động không người lái khác, giúp toàn bộ chiến dịch hiệu quả hơn.

Ví dụ, trong một tình huống chiến đấu, UAV trinh sát trên không có thể phát hiện mục tiêu và dẫn bắn cho robot được trang bị hỏa lực mạnh, ông Fedoryshyn cho biết.

DevDroid sản xuất nhiều loại hệ thống robot cũng như các giá gắn để lắp thêm vũ khí như súng máy và súng phóng lựu.

Những loại vũ khí này rất nặng. M2 Browning là loại vũ khí phổ biến trên các robot vì có sẵn với số lượng lớn tại Ukraine và được đánh giá rất đáng tin cậy. Tuy nhiên, nó quá nặng để một binh sĩ mang vác trên quãng đường dài.

“Một binh sĩ rất khó tự mang khẩu Browning", ông Fedoryshyn nói. Tuy nhiên, robot thì có thể làm đc việc này, cùng với lượng thuốc nổ lớn hơn nhiều so với UAV FPV gắn thuốc nổ đang phổ biến trên tiền tuyến.

Oleksandr Yabchanka, chỉ huy hệ thống robot của tiểu đoàn Da Vinci Wolves của Ukraine, nói: “Sự khác biệt then chốt giữa hệ thống không người lái trên không và mặt đất là khối lượng mà chúng có thể mang theo".

Ông cho rằng Ukraine cần “luôn đi trước đối phương một bước hoặc nửa bước”. Và đó là lúc robot mặt đất phát huy vai trò.

Yabchanka nói rằng những UAV lớn nhất có thể mang mìn nặng khoảng 10kg mỗi quả, trong khi những robot mặt đất nhỏ nhất mà ông sử dụng có thể mang hơn 22kg. Các loại lớn hơn còn mang được nhiều hơn nữa.

Vai trò thu thập tình báo của robot mặt đất vẫn còn hạn chế so với UAV trên không, ông nói. Đơn vị của ông đôi khi dùng chúng cho mục đích này, nhưng địa hình khiến việc đó trở nên khó khăn. Camera của robot dễ bị cỏ cao và thảm thực vật che khuất. Việc có “mắt thần” trên không hỗ trợ giúp khắc phục vấn đề này.

Việc Ukraine sử dụng robot mặt đất đang tăng mạnh. Ngoài nhiệm vụ tấn công và trinh sát, Ukraine còn dùng chúng để sơ tán binh sĩ bị thương, rải và gỡ mìn, cũng như vận chuyển trang bị.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tháng trước cho biết robot mặt đất của Ukraine đã thực hiện hơn 22.000 nhiệm vụ tại tiền tuyến trong 3 tháng trước đó. Ông nói rằng chúng đang thay thế con người trong các nhiệm vụ nguy hiểm.

Ukraine đang đầu tư mạnh vào các hệ thống này. Ông Zelensky tháng trước cho biết ông đã giao nhiệm vụ cho các quan chức sản xuất ít nhất 50.000 robot mặt đất trong năm nay, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nói mục tiêu là để 100% hoạt động hậu cần tiền tuyến được thực hiện bằng hệ thống robot thay vì con người.