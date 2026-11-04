Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trao tặng Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump Huân chương Công chúa Olga hạng Nhất, theo sắc lệnh số 1079/2026 ban hành ngày 2/11 và công bố ngày 4/11.

Theo sắc lệnh của Tổng thống Ukraine, phần thưởng này ghi nhận những hoạt động nhân đạo, bảo vệ nhân quyền và từ thiện của bà Melania.

Nỗ lực của bà nhằm hướng tới việc giải cứu trẻ em và công dân Ukraine bị ảnh hưởng bởi chiến sự.

Huân chương Công chúa Olga là phần thưởng cấp nhà nước của Ukraine, dành để ghi nhận những phụ nữ có thành tích nổi bật trong các hoạt động xã hội, nghề nghiệp và từ thiện.

Các quan chức Ukraine cho biết bà Melania đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy lệnh ngừng bắn kéo dài 6 ngày, nhằm tạo điều kiện sơ tán dân thường khỏi thị trấn Oleshky ở miền Nam Ukraine, hiện do Nga kiểm soát.

Lệnh ngừng bắn này đã kết thúc, đánh dấu khoảng thời gian tạm dừng giao tranh tại một địa phương dài nhất kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine vào năm 2022.

Theo bà Melania, gần 800 người đã được sơ tán trong chiến dịch nhân đạo này.

Theo kế hoạch, ngày 5/11, bà Melania sẽ chủ trì cuộc gặp giữa các đại diện Nga và Ukraine tại Nhà Trắng. Tuyên bố của Nhà Trắng nêu rõ, bà Melania Trump đã chủ động khởi xướng các cuộc tiếp xúc giữa hai nước và sẽ phát biểu về thỏa thuận ngừng bắn.

Chính phủ Mỹ mô tả đây là một nỗ lực ngoại giao chưa từng có tiền lệ do một Đệ nhất phu nhân Mỹ thực hiện. Tuy nhiên, Nhà Trắng chưa công bố thông tin chi tiết về thành phần đại diện hai bên dự kiến tham gia cũng như các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn.