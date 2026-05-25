Ukraine tìm cách giải mã "tên lửa không thể đánh chặn" của Nga

Ủy viên về Chính sách Trừng phạt của Tổng thống Ukraine, ông Vladyslav Vlasiuk, cho biết Ukraine đã thu thập các mảnh vỡ còn lại của tên lửa siêu vượt âm Oreshnik của Nga sau cuộc tấn công hôm qua 24/5.

Ông Vlasiuk lưu ý số lượng mảnh vỡ thu thập được nhiều hơn so với dự kiến và toàn bộ đã được bàn giao cho các chuyên gia để tiến hành nghiên cứu.

Rạng sáng 24/5, lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công hỗn hợp quy mô lớn vào Ukraine, sử dụng tổng cộng 90 tên lửa và 600 máy bay không người lái (UAV) thuộc nhiều biến thể khác nhau. Mục tiêu tấn công chính là thủ đô Kiev.

Hậu quả là đã có ít nhất 2 người thiệt mạng tại Kiev và hơn 80 người khác bị thương. Nhiều cơ sở hạ tầng ở Kiev bị hư hại, trong đó có tòa nhà của Bộ Ngoại giao Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đây là cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa Oreshnik, Iskander, Kinzhal và Zircon vào các cơ sở chỉ huy quân sự của Ukraine.

"Để đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine vào các mục tiêu dân sự ở Nga, Lực lượng Vũ trang Nga đã phát động một đòn tập kích ồ ạt sử dụng các tên lửa Oreshnik, Iskander, Kinzhal và Zircon cũng như các UAV để tấn công các sở chỉ huy quân sự, căn cứ không quân và các tổ hợp sản xuất công nghiệp quốc phòng của đối phương tại Ukraine", Bộ này tuyên bố.

Bộ Quốc phòng Nga nói thêm rằng tất cả các mục tiêu được chỉ định đều đã bị đánh trúng và các mục tiêu đặt ra ban đầu của nhiệm vụ đều đã hoàn thành.

Trước quy mô và hệ lụy nghiêm trọng của cuộc tấn công, Ukraine đã kêu gọi triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và các cơ chế của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

Oreshnik là một loại tên lửa đạn đạo tầm trung siêu vượt âm của Nga, được phát triển trên cơ sở tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-26. Tên lửa này bay với vận tốc khoảng 3 km/giây, nhanh gấp 10 lần vận tốc âm thanh.

Tầm bắn của nó lên tới 5.500km. Oreshnik có thể mang cả đầu đạn thông thường lẫn đầu đạn hạt nhân, bao gồm cả các đầu đạn phân hướng đa mục tiêu độc lập (MIRV).

Nga lần đầu tiên sử dụng Oreshnik vào tháng 11/2024, nhắm vào thành phố Dnipro. Chi phí cho một quả tên lửa loại này được ước tính khoảng 40-100 triệu USD.

Người phát ngôn Không quân Ukraine Yurii Ihnat xác nhận Nga đã tấn công vùng Kiev bằng một quả tên lửa Oreshnik, với vị trí trúng đích của tên lửa nằm ở gần khu vực Bila Tserkva.

Ngay trước thềm cuộc tấn công, dựa vào thông tin tình báo từ phương Tây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra cảnh báo về một cuộc tấn công bằng tên lửa Oreshnik của Nga và kêu gọi người dân Ukraine nhanh chóng tìm nơi trú ẩn.

Trong cuộc tấn công này, điểm đáng chú ý không chỉ là tên lửa Oreshnik mà còn là số lượng lớn UAV Nga đã sử dụng nhằm làm quá tải các hệ thống phòng không Ukraine.

Theo ông Serhii Beskrestnov, cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Nga tập trung vào số lượng drone hơn là sự đổi mới về mặt công nghệ. Ông cho biết, quân đội Nga đã phóng một số lượng lớn UAV dọc theo cùng một lộ trình di chuyển.

Cùng lúc đó, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã chứng minh hiệu quả cao trong việc đánh chặn UAV. Ukraine đã đánh chặn hơn 40% tổng số UAV.