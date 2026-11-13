Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Ukraine nêu 3 kết quả chính

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 13/11 đã tổng kết kết quả của các cuộc đàm phán ngoại giao với Nga và Mỹ diễn ra trong suốt tuần qua, bao gồm cuộc gặp với các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tại Ireland. Ông Zelensky nhấn mạnh 3 kết quả chính của các cuộc đàm phán.

Kết quả đầu tiên là trao trả tù binh. Ukraine kỳ vọng tiến hành đợt trao đổi tù binh quy mô lớn nhất với Nga kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra vào năm 2022.

Kết quả thứ hai là sự tham gia mạnh mẽ hơn của châu Âu vào các hoạt động ngoại giao. Theo Tổng thống Zelensky, Ukraine đang nỗ lực đảm bảo rằng các đại diện châu Âu được tham gia đầy đủ vào tiến trình đàm phán và có vị trí bình đẳng trên bàn đàm phán.

Ông nhấn mạnh rằng Ukraine luôn bảo vệ không chỉ lợi ích của chính mình mà còn lợi ích của toàn châu Âu.

Kết quả thứ ba là công tác chuẩn bị cho các cuộc họp đa phương mới. Ông Zelensky khẳng định các nỗ lực ngoại giao sẽ tiếp tục và Ukraine đang chuẩn bị cho vòng đàm phán tiếp theo với sự tham gia của nhiều bên.

Những diễn biến ngoại giao quan trọng nhất trong tuần qua bao gồm: cuộc gặp của ông Zelensky tại Dublin với các đặc phái viên Mỹ Witkoff và Kushner; chuyến thăm của ông Witkoff và ông Kushner tới Moscow; cùng các cuộc đàm phán giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi.

Tuyên bố của đặc phái viên Mỹ

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội vào ngày 13/11, đặc phái viên Jared Kushner đã tóm tắt chuỗi hoạt động ngoại giao kéo dài 3 ngày trong tuần qua, bắt đầu bằng các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi.

Sau đó, ông cùng một đặc phái viên khác của Tổng thống Trump là Steve Witkoff đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow và nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky tại Dublin, trước khi tham vấn các cố vấn an ninh từ Ukraine và các nước châu Âu.

Theo ông Kushner, các nỗ lực trong tuần này nhằm giải quyết xung đột Ukraine đã đạt được “những tiến triển đáng kể”.

“Chúng tôi đã đạt được những tiến triển đáng kể trong việc nắm rõ mối quan tâm của cả hai bên, xác định các giải pháp khả thi và vạch ra lộ trình cho chặng đường phía trước”, ông Kushner viết, nhưng thừa nhận “vẫn còn tồn tại những khác biệt lớn”.

Ông Kushner cho biết cả Nga và Ukraine “đều đồng ý mở rộng vòng đàm phán tiếp theo để các đối tác châu Âu có thể tham gia”. Ông nói rằng khuôn khổ mở rộng này sẽ cho phép thảo luận về “các dàn xếp an ninh châu Âu rộng lớn hơn hậu xung đột, song song với các vấn đề lãnh thổ giữa Ukraine và Nga”.

Đặc phái viên Mỹ nhấn mạnh một giải pháp hòa bình sẽ đòi hỏi những bảo đảm an ninh đáng tin cậy, các cơ chế nhằm ngăn ngừa xung đột tái diễn, cùng những cam kết chung về việc giảm leo thang căng thẳng.

“Chúng tôi sẽ đồng thời thảo luận về các vấn đề có mối liên hệ với nhau này, với sự nhất trí rằng, ngoại trừ các biện pháp nhân đạo, sẽ không có nội dung nào được chốt lại cho đến khi đạt được một thỏa thuận toàn diện”, ông Kushner nêu rõ.

Bất chấp thông báo trên, Moscow vẫn chưa xác nhận việc đồng ý để châu Âu tham gia trực tiếp vào các cuộc đàm phán.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho rằng các chính phủ châu Âu đang đưa ra những tín hiệu mâu thuẫn. Họ tuyên bố ủng hộ hòa bình, nhưng đồng thời lại chuẩn bị triển khai quân tới Ukraine trong trường hợp đạt được lệnh ngừng bắn - một kịch bản mà Moscow đã bác bỏ.

“Họ đang tiến tới mở rộng cuộc chiến, trong khi lại nói về hòa bình. Đó là một vòng luẩn quẩn”, ông Peskov cho biết.

Ông Peskov cũng lưu ý rằng các nước châu Âu đang gặp khó khăn trong việc thống nhất chọn một đặc phái viên để tham gia đàm phán.

Trong các cuộc đàm phán giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi, các quan chức châu Âu đã có những cuộc tham vấn riêng với phái đoàn Mỹ và Ukraine, nhưng không được góp mặt trong các cuộc đàm phán chính.