Một cơ sở dầu khí Nga tại Azov được cho là bốc cháy sau cuộc tập kích vào ngày 16/11 (Ảnh: Supernova_plus/Telegram).

Thị trưởng Moscow, ông Sergey Sobyanin, tuyên bố, khoảng 600 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã được phóng về khu vực xung quanh thủ đô Moscow của Nga trong khoảng thời gian từ 12h ngày 15/11 đến 5h ngày 16/11 nhưng hầu hết đã bị đánh chặn.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố phòng không nước này đã đánh chặn số lượng kỷ lục 1.336 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm trên không phận nhiều tỉnh, cũng như tại biển Azov và biển Đen. Đây là con số cao nhất được ghi nhận kể từ khi xung đột leo thang vào năm 2022, vượt qua kỷ lục trước đó là 1.214 UAV vào giữa tháng 10.

Thống đốc vùng Rostov, ông Yury Slyusar, cho biết 3 người đã bị thương tại thành phố Azov sau các cuộc tấn công bằng UAV trong đêm. Ông cho biết thêm rằng các cuộc tấn công này đã gây ra hỏa hoạn tại 4 cơ sở công nghiệp.

Theo trang tin Kyiv Independent, các cơ sở dầu khí tại Azov được cho là đã bị UAV của Ukraine tấn công trong đêm, khiến ít nhất một địa điểm bốc cháy.

Ông Alexey Cheverev, người đứng đầu quận Seversky thuộc vùng Krasnodar, phía nam Nga, thông báo khu vực này đã hứng chịu cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine, kéo dài hơn 5 giờ.

Ông Sergey Aksyonov, người đứng đầu chính quyền Crimea do Nga bổ nhiệm, cho biết cầu Kerch - công trình nối liền phần lãnh thổ Nga với bán đảo Crimea ở phía nam Ukraine - đã bị đánh trúng trong đêm.

Cuộc tấn công khiến việc lưu thông qua cầu bị đình chỉ cho đến trưa 16/11. Công tác khắc phục đang được tiến hành.

Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố đánh chặn các UAV của Ukraine ở Crimea và một số khu vực khác.

Kể từ khi xung đột leo thang vào năm 2022, cầu Kerch thường xuyên trở thành mục tiêu trong các cuộc tấn công. Nga đã tuyên bố sáp nhập Crimea từ năm 2014, bất chấp sự phản đối của Kiev.

Trong những tuần gần đây, Ukraine đã đẩy mạnh tấn công nhằm vào các cây cầu của Nga, sau khi phía Nga thực hiện hàng loạt đợt tập kích tên lửa vào những tuyến giao thông huyết mạch tại Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các cuộc tấn công vào những cây cầu bắc qua sông Dnieper nhằm mục đích làm gián đoạn hậu cần quân sự và hoạt động sản xuất vũ khí của Ukraine.

Ukraine gần đây cũng triển khai UAV nhắm mục tiêu vào các cơ sở sản xuất dầu - nguồn cung cấp năng lượng cho quân đội Nga.

Trong tuần qua, các máy bay không người lái tầm xa của Ukraine đã tấn công một cơ sở dầu khí quan trọng tại tỉnh Samara, một nhà máy lọc dầu lớn ở thành phố Volgograd, và nhà máy lọc dầu lớn của Nga nằm cách biên giới Ukraine 2.500km.

Các cuộc tập kích diễn ra trong bối cảnh phái đoàn Nga, Mỹ, Ukraine vừa kết thúc cuộc đàm phán ba bên tại Abu Dhabi vào ngày 10-11/11. Các cuộc đàm phán đã dẫn đến một thỏa thuận trao đổi tù binh quy mô lớn, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết.