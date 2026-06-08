Ukraine tấn công dồn dập khi Tổng thống Putin bác thư ngỏ hòa bình

Ảnh chụp màn hình video do Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine đăng tải ngày 7/6, ghi lại các cuộc tấn công tầm trung vào hệ thống hậu cần và phòng không của Nga (Ảnh: Kyiv Independent).

Theo báo cáo của Lực lượng Hệ thống Không người lái (USF) Ukraine, vào ngày 7/6, máy bay không người lái (UAV) Ukraine tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tầm trung vào phía tây của Nga, cũng như các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát tại Ukraine, gây hư hại và phá hủy một số mục tiêu quân sự.

Ukraine liên tục mở rộng chiến dịch tấn công tầm trung, thường xuyên nhắm vào các cơ sở quân sự và trung tâm hậu cần của Nga nằm cách tiền tuyến từ 20 đến 300 km, cả ở các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Ukraine và bên trong lãnh thổ Nga.

Các cuộc tấn công tập trung vào hành lang trên bộ nối Nga với Crimea thông qua các khu vực do Nga kiểm soát ở các tỉnh Zaporizhzhia và Kherson, một tuyến đường quan trọng để duy trì các hoạt động quân sự của Nga ở miền nam Ukraine.

Một video do USF công bố cho thấy một số hệ thống tên lửa phòng không, bao gồm S-400 Triumph, 9K33 "Osa" và hệ thống phòng không Pantsir-S1, bị tấn công ở các khu vực do Nga kiểm soát ở Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea, cũng như các tỉnh Lugansk và Zaporizhzhia.

Máy bay không người lái Ukraine cũng nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quân sự và hậu cần của Nga, cụ thể là "trụ sở chính, trạm y tế, kho chứa và các cơ sở hạ tầng quân sự khác" của Lữ đoàn Trinh sát - Tấn công Cossack số 5 "Terek" gần cộng đồng Shchastia ở Lugansk, miền Đông Ukraine. Các "cơ sở hậu cần" không xác định và hệ thống tác chiến điện tử cũng là mục tiêu ở Donetsk, miền Đông Ukraine.

USF cho biết, Lực lượng Không quân Ukraine (USF) cũng tiếp tục nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng đường sắt của Nga ở các tỉnh Donetsk và Lugansk cũng như trên lãnh thổ Nga, đồng thời công bố các video về các cuộc tấn công trực diện vào một đầu máy xe lửa.

Các cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực do Nga kiểm soát được cho là tiếp tục kéo dài tới đêm 7/6, rạng sáng 8/6.

Các kênh truyền thông Telegram của Nga đưa tin về vụ cháy tại trạm điện ở Mariupol. Một vụ cháy khác cũng được người dân địa phương báo cáo tại thành phố Alchevsk thuộc Lugansk.

Cuộc tấn công mới nhất vào các mục tiêu tầm trung diễn ra khi quân đội Ukraine tuyên bố tấn công một cây cầu gần làng Chonhar, nối liền Crimea với các khu vực ở phía nam Ukraine do Nga kiểm soát vào ngày 7/6.

Cửa khẩu Dzhankoi là một phần của tuyến đường bộ quan trọng nối Crimea với các vùng lãnh thổ trên đất liền do Nga kiểm soát và đóng vai trò là hành lang hậu cần quan trọng cho nguồn cung của Nga.

Các cuộc tấn công của Ukraine diễn ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ bức thư ngỏ của Tổng thống Volodymyr Zelensky vào ngày 5/6, trong đó Kiev kêu gọi nối lại ngay lập tức các cuộc đàm phán hòa bình.

Ngày 4/6, Tổng thống Zelensky đã công bố một bức thư ngỏ gửi tới Tổng thống Putin, trong đó đề xuất hai nhà lãnh đạo gặp nhau để thống nhất chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 4 năm qua, đồng thời cảnh báo Kiev sẵn sàng tiếp tục chiến đấu nếu Moscow hành động ngược lại.

Ukraine nhiều lần đề nghị một cuộc hội đàm trực tiếp giữa ông Zelensky và ông Putin, tuy nhiên, đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Ukraine gửi thư ngỏ đến chủ nhân Điện Kremlin.

Trong thư gửi Tổng thống Putin, Tổng thống Ukraine đề xuất ấn định một ngày rõ ràng cho cuộc gặp và nói thêm rằng một số quốc gia "theo truyền thống từng là nơi tiếp đón các nhà lãnh đạo để giải quyết các vấn đề xung đột và hòa bình" như Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước thuộc thế giới Ả rập.

Tổng thống Putin cho biết bức thư của Tổng thống Zelensky không cho thấy một lời đề nghị chân thành về việc tổ chức đàm phán.

Khi được hỏi liệu ông có định gặp Tổng thống Ukraine hay không, Tổng thống Putin tuyên bố: "Cho đến nay, tôi không thấy cần thiết phải làm vậy”.