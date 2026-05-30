Ukraine phóng loạt hỏa lực, tập kích cơ sở tình báo sâu trong lãnh thổ Nga

Lực lượng Nga tập luyện đối phó máy bay không người lái tấn công (Ảnh: Sputnik).

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyên bố phá hủy một cơ sở tình báo điện tử lớn của Nga ở vùng Krasnodar Krai trong đêm 28/5, rạng sáng 29/5, tấn công sâu vào lãnh thổ Nga nhằm đáp trả các cuộc tấn công gần đây của Moscow vào các thành phố của Ukraine.

Theo thông báo của SBU, chiến dịch tấn công do lực lượng đặc nhiệm thuộc Trung tâm “Alpha” của SBU thực hiện bằng máy bay không người lái tầm xa nhằm vào một cơ sở thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB).

Mục tiêu nhắm đến là một cơ sở ở quận Temryuk gần bờ Biển Đen, được sử dụng để thu thập thông tin tình báo tín hiệu và hỗ trợ các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga vào Ukraine.

“Các chiến dịch đặc biệt như vậy có tầm quan trọng chiến lược, bởi vì chúng làm suy yếu khả năng kiểm soát không phận, phối hợp hoạt động của các cơ sở phòng không và tấn công Ukraine của Nga. Việc phá hủy các trung tâm tình báo điện tử mở ra những cơ hội mới cho máy bay không người lái của Ukraine và gây khó khăn cho Nga trong việc bảo vệ các cơ sở quân sự ở phía sau hậu phương”, SBU cho biết thêm.

Trong tuyên bố, SBU cho biết cuộc tấn công đã nhắm vào một số tòa nhà và tổ hợp ăng-ten thuộc trung tâm tình báo tín hiệu của FSB, chịu trách nhiệm chặn thông tin liên lạc và hỗ trợ các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Cơ sở này có thể đã giám sát thông tin liên lạc quân sự của Ukraine, theo dõi vệ tinh và giúp điều chỉnh lộ trình của máy bay không người lái và tên lửa nhắm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine.

SBU không nêu rõ số lượng hoặc loại máy bay không người lái nào được sử dụng trong cuộc tấn công, nhưng mô tả chiến dịch này là “phản ứng chính xác” trước các cuộc tấn công liên tục của Nga vào các thành phố và cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine.

Bản đồ hiển thị vị trí vụ nổ gần nhà máy V.I. Chapaev ở Cheboksary, Nga (Ảnh: ASTRA).

Theo các kênh Telegram của Nga và truyền thông địa phương, các vụ nổ đã được ghi nhận tại thành phố Cheboksary của Nga vào ngày 29/5, dẫn đến báo động không kích và gây gián đoạn hoạt động tại sân bay địa phương.

Người dân địa phương cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ ở nhiều khu vực khác nhau trong thành phố, trong khi các video lan truyền trên mạng dường như cho thấy khói bốc lên ở một số khu vực của Cheboksary. Chính quyền địa phương được cho là đã phát đi cảnh báo tên lửa nguy hiểm trên đài phát thanh và truyền hình, kêu gọi người dân cảnh giác.

Cheboksary nằm cách biên giới Ukraine khoảng 1.000km về phía đông bắc.

Thị trưởng Cheboksary, Stanislav Trofimov, bác bỏ thông tin về các vụ nổ. Tuy nhiên, các báo cáo địa phương cho biết các chuyến bay tại sân bay của thành phố đã bị hủy và hành khách được yêu cầu rời khỏi nhà ga.

Theo phân tích tình báo nguồn mở (OSINT) từ đoạn video tại hiện trường, một vụ nổ đã xảy ra gần khu vực của Hiệp hội Sản xuất V.I. Chapaev Cheboksary. Nguồn tin này cho biết, một đám cháy đã bùng phát ngay gần cơ sở sản xuất.

Doanh nghiệp này thuộc tập đoàn quốc phòng nhà nước Rostec của Nga. Theo ASTRA, ít nhất 30% sản lượng của nhà máy được cho là liên quan đến các hợp đồng quốc phòng.

Cheboksary cũng là nơi đặt trụ sở của VNIIR-Progress, một doanh nghiệp liên quan đến quốc phòng, chuyên sản xuất các linh kiện định vị và thông tin liên lạc được quân đội Nga sử dụng.

Nga hiện chưa lên tiếng về các thông tin do Ukraine công bố.

Ukraine gần đây liên tiếp tiến hành các cuộc tập kích vào lãnh thổ Nga, nhắm vào các cơ sở năng lượng và quân sự của Moscow. Đáp lại, Nga cũng tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái vào thủ đô Kiev cũng như các khu vực khác của Ukraine.