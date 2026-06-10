Ukraine phát hiện nâng cấp chưa từng có trên tên lửa "sát thủ" của Nga

Tên lửa hành trình Kalibr (Ảnh: UP).

Theo Defense Express, điều này đánh dấu sự thay đổi đáng kể đối với một trong những loại vũ khí tấn công tầm xa chủ lực của Nga.

Các chuyên gia Ukraine đã tháo rời những tên lửa thu hồi được đến từng linh kiện nhỏ nhất, nghiên cứu từ bảng mạch điện tử, hệ thống dẫn đường cho tới chính đầu đạn. Những cuộc mổ xẻ như vậy giúp Ukraine hiểu rõ hơn về năng lực tên lửa của Nga cũng như xác định các điểm yếu có thể bị khai thác bằng các hệ thống phòng không và tác chiến điện tử.

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, tên lửa Kalibr đã trải qua 2 thay đổi đáng kể kể từ khi chiến sự toàn diện bùng phát.

Trước đây, Kalibr thường được trang bị đầu đạn nổ phá mảnh chứa hàng nghìn mảnh kim loại. Đầu đạn chùm mới được phát hiện có cấu hình tương tự đầu đạn sử dụng trên tên lửa hành trình phóng từ trên không Kh-101 của Nga và được thiết kế nhằm tăng hiệu quả đối với các mục tiêu phân tán.

Theo các chuyên gia, sự thay đổi này nhằm nâng cao khả năng tấn công các máy bay đỗ tại sân bay, các vị trí quân sự ngoài trời, kho tàng và những mục tiêu diện rộng khác, nơi các bom con có thể gây thiệt hại lớn hơn so với đầu đạn nổ phá mảnh thông thường.

Phát hiện lớn thứ 2 liên quan đến hệ thống điện tử của tên lửa. Ukraine cho rằng, hơn 80-90% linh kiện điện tử trong hệ thống dẫn đường vẫn có nguồn gốc từ các nhà sản xuất nước ngoài.

Các chuyên gia đặc biệt chú ý tới hệ thống dẫn đường SN-99, một trong những bộ phận quan trọng nhất của tên lửa.

“Theo các tài liệu hiện có, hệ thống này được phát triển vào những năm 2000 tại thành phố Smila của Ukraine. Hiện nay nó được sản xuất hàng loạt tại Nga, nhưng nền tảng thiết kế ban đầu có nguồn gốc từ Ukraine", báo cáo cho biết.

Ngoài ra, báo cáo cũng nêu rõ một số bộ phận của tên lửa Kalibr được tiêu chuẩn hóa và sử dụng chung với các hệ thống tên lửa khác của Nga.

Cụ thể, phần đuôi tên lửa, hệ thống dẫn đường vệ tinh và máy tính điều khiển trên khoang cũng được sử dụng trên tên lửa Iskander, trong khi một số mô-đun khác giống hệt các linh kiện được trang bị trên các tổ hợp tên lửa bờ biển Bereg và Bastion.

Cơ quan này cho biết họ đã xác định được toàn bộ các nhà sản xuất linh kiện điện tử tham gia chế tạo tên lửa Kalibr, cũng như các kỹ sư trưởng và nhà quản lý chịu trách nhiệm phát triển loại vũ khí này.

Nghiên cứu cũng xác nhận rằng mặc dù Kalibr vẫn là mục tiêu khó phát hiện nhờ khả năng bay thấp và bám địa hình, hạn chế lớn nhất của loại tên lửa này vẫn không thay đổi: đây là một tên lửa hành trình cận âm. Đặc điểm này tiếp tục khiến Kalibr dễ bị tổn thương trước các hệ thống phòng không hiện đại hơn là các tên lửa đạn đạo của Nga.

Ngoài ra, cũng có thông tin cho rằng Nga đã nâng cấp tên lửa hành trình chiến lược Kh-101 ít nhất 4 lần nhằm cải thiện khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không của Ukraine.