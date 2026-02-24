Ukraine phản công ở mặt trận phía nam, giành lại loạt lãnh thổ

Binh sĩ Ukraine trên chiến trường (Ảnh: Reuters).

Ngày 23/2, Tư lệnh Quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết lực lượng Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát 8 khu định cư và 400 km2 lãnh thổ ở mặt trận phía nam khỏi sự kiểm soát của Nga kể từ cuối tháng 1.

Sau chuyến thăm khu vực tác chiến phía Nam của Ukraine, ông Syrskyi cho biết lực lượng tấn công đường không và các đơn vị của Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát theo hướng Oleksandrivka, nằm ở giao điểm của 3 tỉnh Zaporizhzhia, Donetsk và Dnipropetrovsk.

Ông Syrskyi nói thêm rằng, bất chấp các chiến dịch tấn công thành công, tình hình trong khu vực vẫn "phức tạp", vì lực lượng Nga tiếp tục gây áp lực bằng pháo binh, máy bay không người lái, xe bọc thép và các nhóm tấn công quy mô nhỏ.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 20/2 cho biết lực lượng Ukraine đã tái kiểm soát 300km2 lãnh thổ từ tay Nga trong một đợt phản công mới ở phía nam.

Ông Zelensky cho biết Ukraine đang tiến lên dọc theo tiền tuyến phía nam, giành lại hàng trăm km2.

Nga đã phát động chiến dịch tấn công trên bộ mới ở Ukraine vào năm 2025, tập trung phần lớn lực lượng ở tỉnh Donetsk phía đông. Là một phần của chiến dịch này, Nga cũng tăng cường các hoạt động ở tỉnh Zaporizhzhia phía nam của Ukraine và tiến vào phần phía nam của tỉnh Dnipropetrovsk.

Vào tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Zelensky cho biết các hoạt động phản công của Ukraine đã giúp Kiev giành lại 160 km2 lãnh thổ ở tỉnh Donetsk và 170 km2 lãnh thổ ở những nơi khác trên chiến tuyến.

Trong suốt năm 2025, lực lượng Nga đã kiểm soát 4.336km2 lãnh thổ Ukraine, theo dự án tình báo nguồn mở DeepState.

Kiev đang phải đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng từ Mỹ nhằm đề nghị Ukraine nhượng bộ trước Nga để chấm dứt chiến sự.

Theo Tổng thống Zelensky, Ukraine hiện không thể tập trung vào việc giành lại các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát vì 2 lý do: thiếu nhân lực trên chiến trường và thiếu vũ khí.

Ông tin rằng Ukraine cuối cùng sẽ giành lại lãnh thổ của mình, coi đó chỉ là vấn đề thời gian, nhưng nhấn mạnh rằng điều này hiện chưa thể thực hiện do Nga có ưu thế về quân số.

Đồng thời, ông Zelensky nhấn mạnh rằng việc khôi phục các đường biên giới được quốc tế công nhận năm 1991 của Ukraine chắc chắn sẽ là chiến thắng của công lý đối với đất nước này.

Liên quan đến các cuộc đàm phán hòa bình, ông Zelensky cho biết các cuộc thương lượng sẽ sớm được nối lại tại Geneva, Thụy Sĩ.

Theo ông Kyrylo Budanov, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine, các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga đang tiến gần đến thời điểm hai bên phải đưa ra quyết định cuối cùng.

Ông nhấn mạnh, trọng tâm của Ukraine là các cuộc đàm phán hòa bình, trong đó không chỉ đơn thuần là chấm dứt chiến tranh mà còn bảo vệ người dân Ukraine khỏi nguy cơ lặp lại hành động quân sự của Nga.

Đầu năm nay, Ukraine và Nga, với vai trò trung gian của Mỹ, đã tăng cường đối thoại về việc chấm dứt chiến sự. Một số vòng đàm phán đã diễn ra tại UAE và Thụy Sĩ.

Sau vòng đàm phán cuối cùng tại Geneva, hai bên đã đạt được sự hiểu biết chung về các vấn đề quân sự, đặc biệt là việc giám sát một nền hòa bình khả thi. Tuy nhiên, trên phương diện chính trị, hiện tại đàm phán vẫn chưa có tiến triển. Vấn đề gây tranh cãi chính là quyền kiểm soát vùng Donbass ở phía đông Ukraine.