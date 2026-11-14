Binh sĩ Ukraine điều khiển UAV (Ảnh: Getty).

Trong một bài đăng trên Telegram, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, dịch vụ Starshield ở Ukraine đang bị giới hạn tốc độ ở mức 161km/h.

“Các đơn vị của chúng tôi đã ghi nhận tình trạng Starshield gián đoạn nghiêm trọng trên lãnh thổ Ukraine suốt nhiều ngày qua, dọc theo toàn bộ chiến tuyến và tại các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát. Cụ thể, Starshield đang bị giới hạn tốc độ ở mức 161km/h", ông Zelensky đăng trên Telegram.

Ông cũng cho biết quân đội Ukraine đã tiến hành điều tra các tình tiết xung quanh sự cố này. Kết quả cho thấy đây không phải là những lỗi ngẫu nhiên mà là một hoạt động hạn chế tốc độ có hệ thống.

Ông nói thêm gián đoạn của Starshield chủ yếu gây khó khăn cho Ukraine trong việc đánh chặn các máy bay không người lái chạy bằng động cơ phản lực của Nga.

"Đáng tiếc là đã có những cuộc tập kích lọt qua được lưới phòng không vì các hệ thống đánh chặn của chúng tôi không thể đạt đủ tốc độ cần thiết và không thể đánh chặn kịp thời", ông Zelensky nhấn mạnh.

Ông nói thêm, Kiev đang nỗ lực hết sức để làm rõ các tình tiết của diễn biến mới nhất này với Washington.

Starshield là phiên bản quân sự của dịch vụ thông tin liên lạc vệ tinh Starlink do tập đoàn SpaceX của tỷ phú Elon Musk cung cấp.

Các sự cố trước đó với thiết bị đầu cuối Starlink/Starshield ở Ukraine xảy ra vào giữa tháng 10. Khi vượt quá giới hạn tốc độ 160km/h, các thiết bị đầu cuối sẽ bị mất kết nối. Điều này đặc biệt ảnh hưởng đến hoạt động của các máy bay không người lái đánh chặn của quân đội Ukraine. Các hạn chế này cũng gây phức tạp cho việc thực hiện các cuộc tấn công tầm trung.

Ban đầu, tỷ phú Elon Musk nói rằng, mọi giới hạn về tốc độ hay cách thức sử dụng Starshield đều do quân đội Mỹ và cuối cùng là Tổng thống Mỹ quyết định.

Sau đó, ông cho biết SpaceX đã đóng một "kẽ hở" đối với dịch vụ Starlink/Starshield ở Ukraine. Ông cáo buộc quân đội Ukraine vi phạm điều khoản sử dụng khi tận dụng hệ thống này cho các cuộc tấn công nhắm vào mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.

Ông nhấn mạnh rằng Starlink/Starshield đang đóng vai trò thiết yếu đối với hoạt động liên lạc quân sự và khả năng duy trì chiến đấu trên tiền tuyến của Ukraine.

Sau những tranh cãi, cuối cùng Ukraine cũng được khôi phục dịch vụ Starlink/Starshield.

Đợt gián đoạn mới nhất xảy ra chỉ một ngày sau cuộc đàm phán hòa bình 3 bên giữa Nga và Ukraine tại Abu Dhabi.

Các đặc phái viên Mỹ đã có mặt tại Moscow để thảo luận các bước đi tiếp theo sau đàm phán. Sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, hai đặc phái viên này tiếp tục đến Ireland để trao đổi với Tổng thống Ukraine Zelensky.