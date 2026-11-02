Nhà máy lọc dầu của Nga bốc cháy sau cuộc tập kích của Ukraine (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc trao đổi với kênh Fox News (Mỹ) vào ngày 1/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sẽ ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga nếu Mỹ cung cấp cho Ukraine tên lửa đánh chặn Patriot.

Tổng thống Zelensky cho biết ông đã có “nhiều cuộc thảo luận khác nhau” với Tổng thống Mỹ Donald Trump và đội ngũ của ông về vấn đề này.

“Chúng tôi đã giải thích rằng chúng tôi buộc phải đáp trả sau khi Nga tập kích cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng tôi, cũng như tập kích hệ thống điện, khí đốt, các nhà máy lọc dầu và mọi thứ khác”, ông Zelensky nói.

“Chúng tôi nói rằng nếu họ muốn chúng tôi ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, phía Nga cũng phải ngừng tấn công các hệ thống năng lượng của chúng tôi. Một phương án khác là hãy cung cấp cho chúng tôi tên lửa Patriot. Chúng tôi sẽ tự tìm nguồn kinh phí, chứ không chỉ dựa vào viện trợ”, ông Zelensky nói thêm.

Ông Zelensky cho biết nếu Washington cung cấp các hệ thống tên lửa Patriot trong vòng một tháng, Kiev sẽ ngừng tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga trong cùng khoảng thời gian đó.

Tên lửa Patriot là một trong những loại vũ khí quan trọng nhất đối với Ukraine để đánh chặn máy bay không người lái và tên lửa của Nga.

Khi được hỏi liệu ông có lo ngại rằng hành động này có thể bị coi là nỗ lực “gây áp lực” lên Tổng thống Trump hay không, Tổng thống Zelensky đã phủ nhận.

“Tôi không có bất kỳ lo ngại nào khi chia sẻ sự thật giữa các đối tác với nhau”, ông nói.

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, chính quyền Tổng thống Trump đã phê duyệt kế hoạch bán 500 tên lửa Patriot cho Ukraine vào ngày 30/10. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine lo ngại rằng quá trình bàn giao có thể mất nhiều năm.

Trong nhiều tuần qua, giới chức Ukraine liên tục cảnh báo rằng kho dự trữ tên lửa đánh chặn của nước này đang dần cạn kiệt.

Tuần trước, ông Zelensky gợi ý rằng các đồng minh Mỹ và châu Âu có thể cung cấp tên lửa từ kho dự trữ hiện có của họ cho Ukraine, sau đó số tên lửa này sẽ được bổ sung thông qua đơn hàng mới được phê duyệt vào ngày 30/10.

Tổng thống Trump nhiều lần yêu cầu Ukraine dừng tấn công các nhà máy lọc dầu Nga vì cho rằng đây là một trong những nguyên nhân khiến giá nhiên liệu tăng cao. Chính quyền Tổng thống Trump được cho là đang tìm cách hạ nhiệt giá nhiên liệu trong nước trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tới gần.

Các đồng minh châu Âu cũng khuyến khích Ukraine kiềm chế tấn công do lo ngại chi phí nhiên liệu tăng cao và sự rạn nứt trong quan hệ giữa Kiev và Nhà Trắng.

Kiev từng nhiều lần từ chối đề nghị của Mỹ. Ukraine muốn đảm bảo rằng Nga cũng sẽ đáp lại bằng cách tạm dừng các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng của Ukraine, hoặc Washington sẽ cung cấp thêm tên lửa phòng không Patriot cho Kiev. Tuy nhiên, những mong muốn đó của Kiev không được đáp ứng.

Điều này khiến mối quan hệ Washington - Kiev căng thẳng. Ông Trump thậm chí từng kêu gọi Ukraine tổ chức bầu cử chọn ra nhà lãnh đạo mới, thay Tổng thống Volodymyr Zelensky để đàm phán với Nga.

Tháng trước, chính quyền Tổng thống Trump hoãn thực thi lệnh trừng phạt Nga, cho phép Nga xuất hàng triệu tấn dầu diesel sang Mỹ và thị trường thế giới.