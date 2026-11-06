Binh sĩ thiết lập hệ thống internet vệ tinh Starlink (Ảnh: Reuters).

Theo ông Denys Sienik, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Ukraine tại Washington, Kiev đang khẩn trương tìm cách bắt đầu đàm phán một hợp đồng mới với Mỹ.

“Hợp đồng Starshield sẽ hết hạn vào năm tới. Và chúng tôi hiểu rằng việc đàm phán một hợp đồng mới cần có thời gian. Vì vậy, ngay lúc này chính là thời điểm thích hợp”, ông Sienik nói với nhóm phóng viên quốc phòng tại Washington.

“Về cơ bản, chúng tôi muốn được làm rõ liệu có thể tiếp tục hay không và những điều khoản tham chiếu sẽ như thế nào”.

Ông Sienik không nêu chính xác thời điểm mà hợp đồng sẽ hết hạn, mà chỉ cho biết nó sẽ rơi vào giữa năm tới.

Vai trò thiết yếu của Starshield trong cuộc chiến ở Ukraine được thể hiện rõ nét vào tháng trước, khi những hạn chế về tốc độ cản trở khả năng của Kiev trong việc đánh chặn UAV Nga và buộc Ukraine phải hủy bỏ một số chiến dịch.

Ông Sienik cho biết Kiev chưa bao giờ nhận được lời giải thích về những gì đã xảy ra từ Washington hoặc SpaceX, công ty vệ tinh do tỷ phú Elon Musk điều hành và cung cấp dịch vụ vệ tinh quân sự Starshield cho chính phủ Mỹ.

Vấn đề tiếp cận Starshield là một trong hàng loạt diễn biến trong quan hệ giữa Ukraine và Mỹ gần đây khiến Kiev lo ngại.

Trong những tuần gần đây, Ukraine cho biết đã có thời điểm nước này gặp khó khăn trong việc tiếp nhận thông tin tình báo từ Mỹ về các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng lên tiếng về việc Mỹ chậm cung cấp các hệ thống tên lửa Patriot và NASAMS quan trọng mà nước này cần để phòng thủ trước các cuộc tấn công hỏa lực. Ông Zelensky cũng không hài lòng về thỏa thuận dầu diesel giữa Tổng thống Donald Trump và Nga.

Về phần mình, ông Trump cáo buộc các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga làm giá dầu diesel tăng cao. Ukraine đã bác bỏ điều này.

Sau khi đảng Dân chủ giành chiến thắng trước đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ, ông Zelensky ngày 5/11 cho biết Ukraine cần thích ứng với thực tế chính trị mới ở Mỹ để xây dựng đối thoại, giải quyết nhu cầu về viện trợ nước ngoài và tăng cường hệ thống phòng không.

Các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn dắt giữa Ukraine và Nga nhằm giải quyết xung đột dự kiến nối lại vào tuần tới tại Abu Dhabi, UAE.

Ông Zelensky cho biết ưu tiên hàng đầu của Ukraine là tăng cường hệ thống phòng không, đồng nghĩa với việc bảo đảm nguồn cung tên lửa cho hệ thống Patriot.

Trong một diễn biến khác, Đặc phái viên của Tổng thống Nga, Giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev, cho hay Tổng thống Vladimir Putin đánh giá cao những nỗ lực thúc đẩy hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến xung đột ở Ukraine.

“Tổng thống Trump đã đề nghị Tổng thống Putin ủng hộ một số sáng kiến về trao đổi tù nhân, trả tự do cho các công dân Mỹ bị giam giữ và các hoạt động nhân đạo. Tổng thống Putin đã ủng hộ những ý tưởng và sáng kiến đó. Điều rất quan trọng là sự hợp tác giữa Nga và Ukraine, cũng như giữa Nga và Mỹ, không chỉ có ý nghĩa đối với hai nước chúng ta mà còn đối với toàn thế giới. Hãy tiếp tục cùng nhau đóng góp nhiều hơn nữa cho các hoạt động nhân đạo”, ông Dmitriev nói thêm.