Ukraine muốn dùng tiền tỷ phú Nga bán Chelsea mua lá chắn phòng không

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Guardian).

Trong cuộc phỏng vấn với Guardian sau các cuộc hội đàm tại London, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã trao đổi với Thủ tướng Anh Keir Starmer về khoản tiền thu được từ việc bán câu lạc bộ bóng đá Chelsea của tỷ phú Nga Roman Abramovich. Theo ông, một phần số tiền này có thể được sử dụng để mua vũ khí đánh chặn chống tên lửa đạn đạo thông qua chương trình PURL.

“Chúng rất đắt đỏ và dĩ nhiên số tiền đó có thể giúp ích. Điều đó cũng là công bằng đối với chúng tôi. Nga đã khởi đầu cuộc chiến này, vậy tại sao không sử dụng tiền của Nga?”, ông nói.

Ông Zelensky cũng nói về cuộc gặp với tỷ phú Nga Roman Abramovich tại Kiev vào tháng trước. “Ông ấy không mang theo số tiền đó. Tôi đã nói rằng chúng tôi cần tiền của ông”, Tổng thống Ukraine kể lại.

Trước đó, ông Zelensky đã tiết lộ cuộc gặp của ông với tỷ phú Roman Abramovich. "Abramovich đã đến và ông ấy muốn chuyển cho tôi thông điệp rằng Nga muốn hiểu chúng tôi đã sẵn sàng làm những gì", ông nói.

Ông Abramovich sở hữu câu lạc bộ bóng đá Chelsea từ năm 2003 đến năm 2022. Ông bán câu lạc bộ vào năm 2022 với giá hơn 3 tỷ USD, khi Anh áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ông sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, do mối quan hệ của ông với Điện Kremlin. Giao dịch này đã được Anh phê duyệt, sau khi ông Abramovich chứng minh rằng cá nhân ông sẽ không hưởng lợi từ việc bán.

Khi đó, vị tỷ phú cam kết sẽ sử dụng số tiền thu được từ thương vụ “vì lợi ích của tất cả các nạn nhân của cuộc chiến ở Ukraine”.

Tuy nhiên, kể từ đó số tiền vẫn bị phong tỏa trong một tài khoản ngân hàng tại Anh do tồn tại những quan điểm khác nhau về cách sử dụng khoản tiền này. Anh vẫn khẳng định rằng số tiền phải được sử dụng cho Ukraine.

Vị tỷ phú khẳng định ông muốn số tiền được dùng để hỗ trợ các nạn nhân của cuộc chiến ở cả 2 phía Nga và Ukraine. Tuy nhiên, phía London kiên quyết yêu cầu toàn bộ số tiền phải dành riêng cho Ukraine, phớt lờ nguyện vọng của ông Abramovich.

Thủ tướng Starmer đã bảo đảm với Tổng thống Zelensky rằng ông đang nỗ lực hết sức để giải quyết vấn đề. “Tôi biết các nhóm ngoại giao của chúng ta đang trao đổi về việc này và dĩ nhiên đây là một thời điểm khó khăn", ông Zelensky dẫn lời Thủ tướng Anh, cho biết.

Hồi tháng 12 năm ngoái, Thủ tướng Anh Keir Starmer ra tối hậu thư yêu cầu ông Abramovich phải “nộp tiền ngay bây giờ” nếu không sẽ phải ra tòa. Anh đã đưa ra hạn chót vào tháng 3 để vị tỷ phú Nga phản hồi yêu cầu giải ngân số tiền từ lâu được hứa dùng để hỗ trợ các nạn nhân của cuộc chiến tại Ukraine.

Tuy nhiên, phía luật sư của tỷ phú Nga cho biết “không có cơ sở pháp lý” cho những lời cảnh báo như vậy từ phía Anh trong một bức thư phản hồi.

Luật sư của ông Abramovich khẳng định ông vẫn “hoàn toàn cam kết” sử dụng số tiền này cho mục đích từ thiện. Tuy nhiên, trong bức thư gửi hôm 9/3, các luật sư cũng chỉ trích “những tuyên bố mang động cơ chính trị và được công khai rộng rãi của chính phủ Anh” nhằm vào thân chủ của họ.