Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với các đặc phái viên Mỹ vào ngày 4/11, trước thềm vòng đàm phán 3 bên Mỹ - Nga - Ukraine dự kiến diễn ra ngày 10/11 tại Abu Dhabi.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, ông "đã có một cuộc trò chuyện rất chi tiết" kéo dài một tiếng rưỡi với các Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner.

Cuộc thảo luận nhằm chuẩn bị cho vòng đàm phán 3 bên sắp tới tại Abu Dhabi. Vòng đàm phán mới được kỳ vọng có thể dẫn đến một hội nghị thượng đỉnh cấp lãnh đạo với sự tham gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Volodymyr Zelensky.

"Tốc độ đàm phán cần phải dồn dập nhất có thể để chấm dứt cuộc chiến này càng sớm càng tốt. Ukraine sẵn sàng thực hiện các bước đi cần thiết. Các đề xuất của chúng tôi rất rõ ràng và chúng tôi đã trình bày chúng với phía Mỹ", ông Zelensky phát biểu.

Ông Witkoff trước đó xác nhận rằng các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào các thỏa thuận an ninh hậu chiến, hạ nhiệt căng thẳng, các nỗ lực nhân đạo và các bước đi tiếp theo hướng tới hòa bình.

Ukraine từ lâu đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn dọc theo đường ranh giới chiến tuyến hiện tại. Trong khi đó, Nga nhiều lần bác bỏ các đề xuất ngừng bắn tạm thời, thay vào đó ủng hộ một thỏa thuận hòa bình bền vững.

Các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump cho đến nay vẫn chưa mang lại nhiều tiến triển để vượt qua thế bế tắc này.

Trong bối cảnh giao tranh tiếp diễn song song với các tiến trình ngoại giao, ông Zelensky cho biết nguồn vũ khí phòng không vẫn là ưu tiên hàng đầu của Ukraine trong các cuộc đàm phán hiện tại với Washington.

Trong cuộc trao đổi hôm qua với các đặc phái viên Mỹ, ông đã đề cập đến vấn đề đáp ứng đạn dược cho hệ thống phòng không Ukraine, thỏa thuận máy bay không người lái Mỹ - Ukraine, và các bảo đảm an ninh hậu chiến.

Ông hy vọng Ukraine sẽ nhận thêm nhiều hỗ trợ hơn từ Mỹ sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ. “Tôi hy vọng rằng một thế cân bằng quyền lực sẽ xuất hiện và chúng tôi sẽ nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn”, ông nói.

Về phía Nga, Điện Kremlin hy vọng chính quyền Tổng thống Trump sẽ tiếp tục các nỗ lực hướng tới việc giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine sau bầu cử giữa kỳ.

"Tổng thống Trump vẫn tiếp tục tại vị. Chúng tôi chân thành hy vọng rằng ông ấy cũng sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hòa bình", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

Ông nói thêm: "Một vòng đàm phán 3 bên khác sắp diễn ra, nỗ lực kiến tạo hòa bình của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump cũng đã đạt được thành công. Chúng tôi hy vọng tất cả những điều này sẽ tiếp tục”.