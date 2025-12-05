Ukraine lên tiếng vụ UAV “lạ” bám theo chuyên cơ Tổng thống tới Ireland

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bước xuống máy bay (Ảnh: AFP).

Cố vấn Truyền thông của Tổng thống Ukraine, ông Dmytro Lytvyn, xác nhận trong chuyến thăm gần đây của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Ireland, máy bay của ông đã bị các máy bay không người lái (UAV) không rõ nguồn gốc bám đuôi.

Tuy nhiên, ông Lytvyn khẳng định sự cố này không ảnh hưởng đến chuyến thăm của Tổng thống Zelensky.

"An ninh là trách nhiệm của nước chủ nhà. Theo thông tin của họ, những máy bay không người lái như vậy thực sự đã xuất hiện, nhưng điều này không ảnh hưởng đến chuyến thăm hoặc dẫn đến bất kỳ thay đổi nào", ông Lytvyn nói thêm.

Trước đó, báo The Journal của Ireland đưa tin, chuyên cơ chở Tổng thống Zelensky ngày 2/12 đã hạ cánh xuống sân bay Dublin sớm hơn dự kiến một chút. Trong khi đó, các UAV không rõ nguồn gốc lại đến đúng thời điểm, tại vị trí nơi chuyên cơ của ông được cho là sẽ xuất hiện.

Sau đó, các UAV này bay vòng phía trên một tàu của Hải quân Ireland, con tàu được triển khai bí mật ra Biển Ireland trong thời gian diễn ra chuyến thăm của nhà lãnh đạo Ukraine.

Giới chức Ireland quyết định không bắn hạ các UAV, và con tàu này cũng không được trang bị phương tiện để vô hiệu hóa chúng.

Các nguồn tin ẩn danh nói với The Journal rằng những UAV này đã cất cánh từ khu vực đông bắc Dublin và ở trên không trong tối đa 2 giờ. Cảnh sát Ireland đang điều tra vụ việc. Hiện vẫn chưa rõ ai đã phóng và điều khiển các UAV đó.

Cơ quan thực thi pháp luật Ireland tin rằng mục tiêu là phá rối chuyên cơ của Tổng thống Zelensky đến Ireland, bởi các UAV đều bật đèn.

Theo truyền thông, cơ quan an ninh Ireland xác định các UAV ở sân bay Dublin là loại lớn, rất đắt tiền, mang cấp độ quân sự, và vụ việc có thể được xếp vào dạng một cuộc tấn công hỗn hợp.

Theo The Journal, sau vụ việc, giới lãnh đạo cấp cao Ireland đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp. Trong khi đó, chuyên cơ chở ông Zelensky đã thực hiện một chuyến khởi hành đặc biệt từ Dublin nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra thêm các sự cố UAV.

Giới chức Ireland đã thiết lập một vùng cấm UAV tạm thời trên bầu trời Dublin vào thời điểm diễn ra chuyến thăm của ông Zelensky, nhưng chưa công khai xác nhận sự cố.

Kể từ khi xung đột toàn diện Nga - Ukraine nổ ra năm 2022, các quan chức Ukraine cho biết đã phát hiện nhiều âm mưu ám sát nhằm vào Tổng thống Zelensky, bao gồm cả một vụ việc tại Văn phòng Tổng thống mà ông nói là đã gây ra thương vong vào đầu năm 2022.

Tổng thống Zelensky, cùng Đệ nhất phu nhân Olena Zelenska, đã đến Ireland đêm 2/12. Trong chuyến thăm, nhà lãnh đạo Ukraine đã gặp Thủ tướng Ireland Michéal Martin.

Nhân dịp này, Ireland cam kết hỗ trợ Ukraine 100 triệu euro để đối phó với các cuộc tấn công hỗn hợp của Nga và thêm 25 triệu euro cho lĩnh vực năng lượng.